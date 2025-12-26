Caso Signorini, l'ex gieffino Gianluca Costantino svela i suoi segreti: "Voleva vedermi nella sua suite" Tra video social, messaggi privati e ricostruzioni giornalistiche, l’ex gieffino chiarisce la sua posizione mentre il caso resta aperto in attesa di ulteriori sviluppi.

Nel pieno del clamore mediatico che ruota attorno al cosiddetto caso Signorini, anche Gianluca Costantino ha deciso di intervenire pubblicamente, raccontando la propria versione dei fatti dopo giorni di illazioni e commenti circolati soprattutto sui social. Una presa di posizione che arriva in un contesto delicato, ora che le indiscrezioni si rincorrono mettendo in difficoltà il conduttore, anche se al momento non esistono prove definitive a carico di Alfonso Signorini, di cui si attendono informazioni più ufficiali.

Il caso Signorini a Falsissimo

Il nome di Gianluca Costantino è tornato a circolare con insistenza dopo le dichiarazioni di Fabrizio Corona nel podcast Falsissimo, che hanno riacceso l’attenzione su presunti rapporti tra il conduttore del Grande Fratello Vip e alcuni ex concorrenti del reality. In questo scenario frammentato, diversi ex protagonisti hanno sentito l’esigenza di esporsi, per evitare che il silenzio potesse essere interpretato come una conferma implicita delle accuse.

La scelta di Gianluca Costantino di intervenire

Ex concorrente dell’edizione 2022 del Grande Fratello Vip e successivamente volto noto anche di Uomini e Donne, Gianluca Costantino ha affidato il suo racconto a un video pubblicato su Instagram. Nel filmato, il personal trainer spiega di essere entrato nella Casa attraverso un percorso regolare fatto di provini, respingendo l’idea di contatti privilegiati per garantirsi l’accesso al programma: "Il mio ingresso al Grande Fratello è avvenuto attraverso un provino regolare, svolto via Zoom il 19 gennaio, alla presenza del direttore e di alcuni autori. Il 21 gennaio ho ricevuto la conferma e il 28 gennaio sono entrato nella Casa, dopo il periodo di quarantena. Il primo incontro di persona con il direttore è avvenuto solo successivamente, in studio, come risulta anche da messaggi che dimostrano chiaramente che non ci conoscevamo prima".

I messaggi di Alfonso Signorini dopo l’uscita dalla Casa

Secondo quanto ricostruito da Fanpage, i contatti tra Costantino e Signorini sarebbero iniziati solo dopo l’eliminazione dal reality, e non prima dell’ingresso nella Casa. Dopo l’uscita, Gianluca avrebbe trovato un biglietto lasciato nel suo beauty case da Soleil Sorge e, per correttezza, avrebbe informato la redazione e scritto a Signorini per ringraziarlo dell’esperienza. Solo successivamente sarebbe arrivato il primo messaggio da parte del conduttore. Nei mesi successivi ci sarebbero stati ulteriori messaggi. In uno di questi, secondo quanto emerso, Signorini avrebbe lasciato trasparire una forma di gelosia, circostanza che avrebbe spinto Costantino a non rispondere a Soleil per evitare attriti. In un altro episodio, mesi dopo, il conduttore avrebbe inviato lo screenshot di una foto di Gianluca in palestra, commentando che gli sarebbe piaciuto vederlo allo stesso modo nella sua suite.

Gli stivali e l’invito in studio al Grande Fratello

Sempre secondo Fanpage, Costantino avrebbe chiesto indicazioni su come vestirsi per partecipare come ospite a una puntata del Grande Fratello Vip. In risposta, Signorini gli avrebbe inviato la foto di un paio di stivali dal valore di circa mille euro, offrendosi di regalarglieli qualora non fossero stati forniti dalla produzione.

La fine dei contatti tra Costantino e Signorini

Ad ogni modo, ora tra Gianluca Costantino e Alfonso Signorini non ci sarebbe mai stato alcun contatto fisico né alcuno scambio di favori. I rapporti si sarebbero interrotti dopo un viaggio a Mykonos, nel giugno 2022, insieme ad altri ex concorrenti del reality, raccontato dalla stampa come una semplice reunion. Le valutazioni legali e l’attesa di prove Infine, come riportato dal Corriere della Sera, l’avvocato di Costantino, Leonardo D’Erasmo, ha confermato che il personal trainer starebbe valutando possibili sviluppi legali. Resta fondamentale ribadire che, allo stato attuale, le accuse rivolte a Signorini non sono supportate da prove certe, e che ogni giudizio definitivo non può prescindere da elementi concreti e verificabili.

