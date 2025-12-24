Caso Signorini, parla Davide Donadei: lo sfogo social dopo le accuse di Corona. Cosa ha detto L’ex gieffino risponde alle accuse emerse nel podcast di Fabrizio Corona e chiarisce i rapporti con Alfonso Signorini: "Mai subìto nessun tipo ricatti e violenza""

Davide Donadei racconta la sua verità. Dopo essere finito al centro di un polverone mediatico legato al caso Signorini, sollevato dall’ultima puntata del podcast Falsissimo di Fabrizio Corona, l’ex gieffino ha risposto al re dei paparazzi con un video postato sul suo profilo Instagram. Il 30enne pugliese, transitato nella Casa del Grande Fratello Vip nell’edizione 2022, ha illustrato ai fan la sua versione dei fatti, chiarendo quelli che erano i suoi rapporti con Alfonso Signorini,

Caso Signorini, parla Davide Donadei: la replica social dopo Falsissimo

Nella puntata di Falsissimo uscita lunedì sera, Corona ha tirato in ballo Davide Donadei, oltre a leggere una serie di presunte chat dal contenuto personale intercorse tra il conduttore e il 30enne. Donadei aveva già negato la ricostruzione di Corona intervenendo durante la puntata del suo podcast, oltre a chiarire in un’intervista a Fanpage di aver intrattenuto con Signorini per qualche settimana solo messaggi affettuosi, mai sfociati in qualcosa di diverso. Ma la scorsa notte ha deciso di pubblicare un video per ribadire e chiarire definitivamente la sua posizione, anche alla luce dell’incredibile risalto mediatico che sta avendo l’intera vicenda.

"Allora ragazzi era doveroso fare questo video perché in questi giorni mi trovo protagonista di una vicenda sconcertante nella quale non avrei assolutamente voluto mettere il naso. Però purtroppo mi trovo protagonista di questa roba qui", ha iniziato Donadei. Che poi ha messo subito le cose in chiaro: "In relazione a quanto detto ieri da Fabrizio Corona nella puntata di Falsissimo, ci tenevo a dire una cosa: per quanto mi riguarda, perché racconto la mia di vicenda, non ho mai subito nessun tipo di abuso, non ho mai subito nessun tipo di violenza e non ho mai ricevuto nessun tipo di regalo".

Poi ha smentito nuovamente la ricostruzione fornita da Corona a Falsissimo:

"Inoltre, ci tengo a dire anche che non c’è stato neanche nessun incontro segreto tra me e Alfonso se non a Cinecittà, in più occasioni, ma mai da soli, sempre in presenza di altri autori o assistenti".

Lo sfogo su Instagram: "Non sempre bastano le scuse"

Donadei ha poi concluso il video con una riflessione amara, chiarendo però di non sentirsi in difficoltà a causa della bufera mediatica in cui suo malgrado è finito: "Le persone non sempre hanno la vera linea dei fatti, è facile emettere un giudizio in base a quanto vi viene raccontato, ma non sempre è la verità. E ogni tanto è bene dirla la verità, perché poi ci sono le persone dietro che possono star male, possono subire. E poi nella puntata dopo si chiede scusa, però alle volte magari è troppo tardi e non basta chiedere scusa, perché il danno è fatto. Chiedere scusa alle volte non mette tutte le cose a posto. Anche perché sono argomenti molto delicati, magari in futuro bisogna entrare anche in punta dei piedi su queste cose qui. Sono abbastanza sereno".

Questo il video integrale pubblicato da Donadei:

