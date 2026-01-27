Caso Signorini, Corona torna all'attacco dopo i divieti del Tribunale: "Su di me un Editto Bulgaro" Il provvedimento del Giudice non ferma Falsissimo che va comunque in onda senza pubblicare materiale diffamatorio su Alfonso Signorini.

Fabrizio Corona non si ferma. Dopo i provvedimenti dal Tribunale di Milano, che vietano all’ex paparazzo di divulgare ulteriori contenuti "Di carattere diffamatorio", volti a danneggiare il diritto di Alfonso Signorini "Alla reputazione, all’immagine e alla riservatezza", la nuova puntata di Falsissimo (Il prezzo del successo – Parte finale) è comunque andata in onda. Ovviamente, Corona non ha diffuso tutto quello che avrebbe voluto mostrare nella puntata originaria, ossia "Le chat esclusive tra Medugno e Piscopo" che secondo il racconto del fotografo confermerebbero i presunti reati contestati a Signorini, così come non ha pubblicato "L’intervista al secondo ragazzo che l’ha denunciato, quella a un altro ragazzo che vuole denunciare, l’intervista a Alex Migliorini con foto e chat". Tutti questi contenuti sono stati congelati in attesa dell’esito del ricorso legale che Corona è certo di vincere. Nessuna notizia accertata, quindi, nessuna prova, ma una puntata di Falsissimo che piano piano si sposta su un altro presunto sistema, quello Mediaset, con altri protagonisti, per poi condire tutto con varie accuse di censura a suo danno.

Corona in onda con Falsissimo dopo i provvedimenti del Tribunale: record di visualizzazioni e un viaggio da Trump

Quasi 1.8 milioni di visualizzazioni in pochissime ore per la nuova puntata di Falsissimo, in onda su YouTube nonostante i provvedimenti del Tribunale che vietano a Fabrizio Corona di divulgare altro materiale "Diffamatorio" riguardante Alfonso Signorini. Numeri record per un podcast che ormai è diventato un caso mediatico a livello nazionale e da dove l’ex re dei paparazzi lancia le sue accuse di censura, paragonando la decisione del giudice all‘Editto Bulgaro che colpì Enzo Biagi, Michele Santoro e Daniele Luttazzi nel 2002.

In questa puntata di Falsissimo, quindi, Corona non ha potuto pubblicare il materiale che sostiene essere in suo possesso sul caso Signorini, e ha spostato il racconto a un presunto sistema più ampio, che coinvolgerebbe Mediaset, Rai, Corriere della Sera e Repubblica, tutti uniti secondo lui in una sorta di complotto volto a coprirsi le spalle a vicenda. Nessuna notizia accertata, così come nessuna prova, ma solo un susseguirsi di accuse, testimonianze riferite e riportate, volte a provare che esiste un blocco unico che per anni avrebbe operato compatto nel mondo dell’informazione e dello spettacolo.

Poi la chicca: Corona racconta anche di Paolo Zampolli, imprenditore che su Instagram si presenta come "Inviato speciale del Presidente degli Stati Uniti per le partnership globali" e fa ascoltare la telefonata avuta con lui in cui l’uomo gli comunica che "Al presidente piacciono queste robe nuove", elogiandolo poi per le view del suo canale. E infine l’annuncio di un imminente volo verso gli Stati Uniti: "Dopo questa puntata me ne vado alla Casa Bianca dal mio amico Zampolli che mi presenta il mio amico Trump".

