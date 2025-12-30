Caso Signorini-Corona, la richiesta choc del Codacons: “Fermare il Grande Fratello Vip”
Dopo l’autosospensione del conduttore il Coordinamento delle associazioni dei consumatori ha chiesto di cancellare il reality fino al chiarimento della vicenda
Il Grande Fratello VIP è a rischio. Dopo l’autosospensione di Alfonso Signorini, che ha deciso di lasciare la conduzione del reality e interrompere i rapporti con Mediaset, si era già iniziato a pensare al nome del nuovo conduttore del GF Vip dopo il caso scaturito dalle accuse di Fabrizio Corona a Falsissimo. La nuova edizione del programma, tuttavia, potrebbe non vedere la luce. Intervenuto nuovamente sulla questione, il Codacons ha infatti chiesto che il reality di Canale 5 venga cancellato fino a quando non verrà chiarita l’intera vicenda. Scopriamo cosa sta succedendo e tutti i dettagli.
La sospensione di Alfonso Signorini: interviene il Codacons sul GF Vip
La scorsa settimana il Codacons è intervenuto per la prima volta sul caso Alfonso Signorini. Dopo le pesanti accuse di Fabrizio Corona nel suo podcast Falsissimo, che ha gettato ombre sui casting del Grande Fratello Vip del conduttore, infatti, il Coordinamento delle associazioni dei consumatori aveva presentato un esposto chiedendo alla Procura di fare subito chiarezza sui "meccanismi opachi" e su tutti i retroscena svelati (ma mai confermati) dall’ex re dei paparazzi. Nelle ultime ore – come anticipato – il Codacons ha preso un ulteriore posizione sulla vicenda. Dopo l’autosospensione di Signorini (che ha rinunciato alla conduzione e si è chiamato fuori dal GF Vip), infatti, il Coordinamento delle associazioni dei consumatori ha chiesto di andare oltre la semplice interruzione della collaborazione tra il conduttore e Mediaset. "Alla luce della gravità e della risonanza delle segnalazioni emerse, non è sufficiente fermare il conduttore" si legge nel comunicato: "Occorre sospendere cautelativamente l’intera messa in onda della nuova edizione del Grande Fratello". Il Codacons chiede così di fatto la cancellazione del reality show di Canale 5 fino alla soluzione del caso: "Fino a quando non saranno completamente chiariti i fatti e verificata la regolarità delle procedure di selezione dei concorrenti".
Il caso Corona-Signorini e il futuro del Grande Fratello
Nella breve nota si parla di "circostanze che, se confermate, configurerebbero condotte idonee a pregiudicare il principio di parità di trattamento tra i candidati ai casting, oltre che a porsi in contrasto con i più generali canoni di correttezza". Mediaset ed Endemol Shine hanno già aperto un’indagine per vederci chiaro, ma il rischio è che il Grande Fratello Vip non veda la luce nel 2026. Dopo l’edizione ‘nip’ targata Simona Ventura, c’era grande attesa per il ritorno del GF Vip di Signorini che, a quanto pare, potrebbe non avere neanche un successore (si era parlato di Ilary Blasi e Michelle Hunziker).
