Caso Signorini, Corona interrogato e l'ipotesi di una nuova indagine: "Ho fatto i nomi, due denunce in arrivo"
L'ex paparazzo è stato ascoltato dai pm: "Sono stato più di un’ora a parlare dei reati commessi da Signorini, secondo me gli busseranno a casa".
La bufera mediatica che ha travolto Alfonso Signorini, dopo le pesanti accuse di Fabrizio Corona su Falsissimo, è passata dal web alle mani della giustizia. L’ex paparazzo, dopo la querela presentata dal conduttore, si è visto perquisire casa e uffici, con il sequestro del materiale di una delle puntate del suo podcast, e ora è indagato dalla Procura per diffusione di video a contenuto s*ssualmente esplicito. L’ipotesi di reato parla di revenge porn, e proprio ieri Corona è stata interrogato dai pm Letizia Mannella e Alessandro Gobbis, come aveva chiesto anche lui stesso: "Sono stato più di un’ora a parlare dei reati commessi da Alfonso Signorini, secondo me nel giro di 5 giorni gli busseranno a casa e quando gli faranno la perquisizione gli troveranno materiale allucinante", ha fatto sapere una volta fuori dal tribunale, sottolineando di aver parlato pochissimo del reato a lui contestato, ma molto delle informazioni che sostiene di avere sul direttore di Chi.
Caso Signorini, Corona ai pm: "Ho raccolto più di 100 testimonianze"
Dopo la perquisizione e l’iscrizione nel registro degli indagati per revenge porn ai danni di Alfonso Signorini, era stato lo stesso Fabrizio Corona a chiedere di essere ascoltato dai pm. Dopo il suo interrogatorio, il fotografo ha fatto sapere di avere tra le mani parecchie testimonianze e di essere quasi certo (ma sono solo parole sue) che a breve potrebbe aprirsi una nuova indagine sul conduttore del Grande Fratello.
"Ho fatto i nomi oggi. Ho la mail aperta e abbiamo un sacco di segnalazioni", ha dichiarato, spiegando che tutto è stato messo "anche a verbale. Per tre minuti ho parlato del revenge porn (…un reato che non c’è e verrà archiviato) e un’ora di Alfonso Signorini, di tutti i giri di Signorini e di tutte le sue amicizie. Ho raccolto più di 100 testimonianze". Infine, Corona ha premuto ancora l’acceleratore facendo sapere che presto ci saranno "due denunce devono essere depositate entrambe entro questa settimana. Antonio Medugno la farà domani".
Per ora, però, l’unico indagato è solo Corona. Se dovessero pervenire denunce o altre segnalazioni la Procura farà ovviamente le dovute indagini, verificando veridicità e eventuali ipotesi di reato. Attualmente niente risulta aperto a carico di Signorini, mentre il Codacons, insieme all’Associazione Utenti dei Servizi Radiotelevisivi, ha annunciato un esposto alla Procura di Milano, all’Agcom e al Garante per la Privacy, per fare chiarezza sul caso "nell’interesse pubblico alla trasparenza e legalità del sistema televisivo".
