Caso Signorini, l’ex conduttore del GF Vip denuncia e ‘ferma’ Falsissimo. La reazione di Corona Alfonso Signorini ha chiesto al tribunale di Milano di bloccare la pubblicazione della prossima puntata del podcast: l’ex re dei paparazzi non si ferma

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Alfonso Signorini ‘blocca’ Fabrizio Corona. L’ormai ex conduttore del Grande Fratello VIP, infatti, ha presentato un ricorso al tribunale di Milano per chiedere la cancellazione della prossima puntata del podcast Falsissimo, che dovrebbe essere pubblicata lunedì prossimo. Immediata, ovviamente, la reazione di Corona, che sui social ha fatto sapere di non essere intenzionato a fermarsi. Scopriamo cosa sta succedendo e tutti i dettagli.

Caso Signorini-Corona: il conduttore denuncia Falsissimo

Dopo l’autosospensione dal Grande Fratello VIP (che dovrebbe passare a Ilary Blasi, con Selvaggia Lucarelli nei panni di opinionista) e l’interruzione della collaborazione con Mediaset Alfonso Signorini si sta concentrando sulla battaglia legale che lo vede coinvolto contro Fabrizio Corona. Le pesanti accuse dell’ex re dei paparazzi sul ‘sistema’ dei casting del GF Vip sono costate caro all’ormai ex conduttore del programma che – come detto – si è ora spostato in aula. Signorini, infatti, ha presentato un ricorso al tribunale di Milano, un "provvedimento d’urgenza" per chiedere di ‘fermare’ il podcast di Corona, Falsissimo. A farlo sapere è proprio l’ex re dei paparazzi, che sui social ha diffuso la denuncia di Signorini promettendo battaglia.

"L’illustre ed egregio direttore Signorini vuole impedirci di pubblicare la puntata, ma noi trattative non ne facciamo" ha dichiarato Corona tra le storie del suo profilo Instagram. La prossima puntata di Falsissimo è prevista per lunedì 26 gennaio 2026 e l’ex marito di Nina Moric non sembra affatto intenzionato a fermarsi, anzi. Il prossimo appuntamento è fissato per giovedì in aula: "Mi sa che gli avvocati di Signorini non hanno capito bene, ci vediamo giovedì in udienza, non vedo l’ora".

La risposta di Fabrizio Corona: cosa dirà nel suo podcast

Fabrizio Corona, dunque, non avrebbe alcuna intenzione di cancellare la prossima puntata di Falsissimo, che dovrebbe uscire regolarmente lunedì. L’ex re dei paparazzi ha già anticipato che si parlerà della denuncia presentata in questi giorni proprio a carico di Signorini da parte di un ex volto di Uomini e Donne, ma anche di Samira Lui, ex gieffina e oggi spalla di Gerry Scotti a La Ruota della Fortuna.

