Caso Signorini, Corona chiamato dalla Casa Bianca durante l'interrogatorio: i dubbi di Salvo Sottile Una telefonata inattesa, parole pesantissime e il nuovo intervento di Salvo Sottile: il caso Signorini continua a dividere tra versioni contrastanti e novità.

A quasi due settimane dall’esplosione del caso Signorini, la vicenda continua ad arricchirsi di dettagli sempre più clamorosi e, per certi versi, difficili da definire in una narrazione lineare. Tra interrogatori in Procura, accuse, repliche e racconti al limite del surreale, il dibattito pubblico resta accesissimo e si alimenta anche grazie alle ultime dichiarazioni di Fabrizio Corona a Gurulandia.

Fabrizio Corona e la presunta chiamata dalla Casa Bianca

Uno dei passaggi che ha fatto più rumore riguarda il racconto di una presunta chiamata proveniente addirittura dalla Casa Bianca, avvenuta mentre Fabrizio Corona si trovava sotto interrogatorio a Milano. Secondo quanto riferito, il contatto sarebbe arrivato tramite Paolo Zampolli, citato nel primo episodio di Falsissimo Il prezzo del Potere come "grande amico di Trump" e figura che avrebbe avuto un ruolo chiave nel presentare Melania a Donald Trump.

Corona ha raccontato nel dettaglio quei momenti, spiegando che mentre si trovava davanti al pm e al magistrato, il suo telefono avrebbe segnalato un messaggio inequivocabile, con la richiesta di collegarsi per una chiamata proveniente dagli Stati Uniti. Un episodio che lui stesso ha definito come irripetibile, tanto da spingerlo a informare la magistrata di turno di ciò che stava accadendo. Un’affermazione che inizialmente non è stata creduta e che ha portato a un confronto diretto, culminato con la richiesta di mostrare le prove sul telefono: "Dottoressa mi scusi, però mi stanno chiamando dalla Casa Bianca". Un racconto che per molti osservatori appare così estremo da sembrare costruito, e che invece Corona rivendica come assolutamente reale.

Caso Signorini: cosa potrebbe accadere ora

Nel corso dello stesso intervento, Fabrizio Corona ha anche provato a delineare gli scenari futuri. Alla domanda su cosa potrebbe succedere nei prossimi giorni, la risposta è stata tutt’altro che rassicurante. Il rischio personale, le possibili indagini e il coinvolgimento di più soggetti potrebbero interessare i prossimi sviluppi.

Corona ha spiegato che, dopo il confronto con la magistratura, potrebbero partire accertamenti più approfonditi, che non riguarderebbero solo i diretti protagonisti, ma anche la macchina produttiva che ruota intorno al Grande Fratello. Secondo questa ricostruzione, autori, concorrenti ed eventuali testimoni, se interrogati, sarebbero chiamati a raccontare ciò che sanno. Non è mancata una riflessione durissima su chi, a suo dire, potrebbe sfruttare la vicenda per visibilità o denaro, inventando accuse pur di ritagliarsi uno spazio mediatico.

Il nuovo commento di Salvo Sottile sul caso

A riaccendere ulteriormente il dibattito è intervenuto Salvo Sottile, che nella sua newsletter e in un successivo video ha offerto una lettura molto più sfumata della vicenda. Il conduttore di Far West ha messo in discussione la narrazione netta proposta da Corona, soffermandosi sulle figure di Alfonso Signorini e Antonio Medugno.

Secondo Sottile, la storia non sarebbe riconducibile a uno schema semplice fatto di colpevoli e vittime senza ambiguità. Pur riconoscendo che alcune condotte possano essere state moralmente discutibili, se confermate, ha ribadito che solo la giustizia potrà stabilire l’eventuale rilevanza penale dei fatti. Allo stesso tempo, ha puntato il dito contro Medugno, sottolineando come abbia accettato regali, inviti e promesse, salvo poi prendere le distanze quando il vento è cambiato. Nel suo intervento, Sottile ha chiarito: "Forse questa storia non è né bianca né nera. Demoni ce ne sono tanti, tantissimi, santi, pochi. Di sicuro questa storia non è come ve l’hanno raccontata". Una frase che sintetizza il suo pensiero e che invita a guardare oltre le versioni più urlate.

