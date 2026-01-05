Caso Signorini-Corona, l’avvocato: “Un massacro dai danni irreversibili”. Come sta il conduttore Il legale dell’ormai ex conduttore del Grande Fratello Vip Daniela Missaglia ha parlato della situazione legale e personale del suo assistito: cosa succederà

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

Sarà un 2026 tutt’altro che semplice per Alfonso Signorini. Finito al centro della bufera mediatica in seguito alle pesanti accuse di Fabrizio Corona nel suo podcast Falsissimo, infatti, l’ormai ex conduttore del Grande Fratello VIP è tra i nomi più chiacchierati e in tantissimi si chiedono quale sarà il suo futuro in tv e non solo. Se da un lato il GF è in fase di stallo (con il Codacons che ha chiesto la cancellazione del programma), dall’altro Signorini si è autosospeso e ha interrotto la collaborazione con Mediaset; ma come sta oggi il conduttore? Il suo avvocato Daniela Missaglia ha parlato della sua situazione legale e non al Giornale. Scopriamo cosa ha detto e tutti i dettagli.

Caso Signorini-Corona: le parole dell’avvocato del conduttore

Il nome di Alfonso Signorini è finito nell’occhio del ciclone dopo le dichiarazioni di Fabrizio Corona a Falsissimo, che ha gettato ombre sul sistema dei casting del Grande Fratello VIP. Il conduttore è ora indagato per violenza sessuale ed estorsione e ha querelato l’ex re dei paparazzi, il quale sarebbe a sua volta indagato per revenge porn. La situazione, insomma, è a dir poco complicata, nonostante le parole fiduciose di Domenico Aiello, l’avvocato di Signorini. Sulla questione è intervenuta anche l’altra legale del conduttore, Daniela Missaglia, che al Giornale ha commentato duramente quanto accaduto dopo le accuse di Corona: "La situazione è estremamente grave. Non può essere consentito che sulle piattaforme social si costituiscano dei tribunali dell’Inquisizione dove qualcuno si cala nelle vesti di giudice ed emette sentenze prima ancora che si svolga il giudizio nelle aule". Sui social e non solo, infatti, l’immagine di Signorini sembra essere stata segnata indelebilmente dalla vicenda: "Il principale problema è il danno reputazionale ed emotivo che subisce la vittima di tale scempio mediatico (…) Le piattaforme sono responsabili di danni irreversibili". Poi l’attacco a Fabrizio Corona: "Non è possibile pensare che un personaggio già noto alle cronache per pregresse condanne possa permettersi di demolire una persona".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La situazione di Alfonso Signorini: come sta e cosa farà

L’avvocato Missaglia ha parlato anche delle attuali condizioni di Alfonso Signorini, confermando la fiducia del conduttore per quello che è il futuro della vicenda: "È sereno e fiducioso per quello che riguarda il profilo penale. Quello che lo avvilisce è la gogna mediatica" ha spiegato l’avvocato, ribadendo la ‘pausa’ forzata dal mondo televisivo: "In quest’ottica non può essere ipotizzabile proseguire, almeno per ora, quello che stava facendo in tv (…) Lui s’è autosospeso soprattutto perché non può affrontare un percorso lavorativo con una preoccupazione riguardo alla gogna mediatica che lo ha travolto. È umano".

Potrebbe interessarti anche