Caso Signorini-Corona, il conduttore si presenta in Procura: “Mai commesso violenza” Il direttore di Chi è stato ascoltato dai pm e ha risposto alle accuse di violenza sessuale ed estorsioni da parte di Antonio Medugno: cosa ha detto

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

Alfonso Signorini prende l’iniziativa e rompe il silenzio. L’ormai ex conduttore del Grande Fratello VIP, infatti, si è presentato spontaneamente in Procura per rispondere accuse di violenza sessuale ed estorsioni da parte di Antonio Medugno, che aveva sporto denuncia poco più di una settimana fa. Il direttore di Chi è indagato dopo i pesanti attacchi di Fabrizio Corona nel suo podcast Falsissimo sul ‘sistema’ dei casting del GF e oggi a Milano è stato ascoltato per più di tre ore dai pm. Scopriamo cosa ha detto e tutti i dettagli.

Caso Signorini-Corona: la decisione del conduttore ascoltato in Procura

Le pesanti dichiarazioni di Fabrizio Corona nel suo podcast Falsissimo hanno fatto scoppiare un vero e proprio caso Signorini. Indagato per violenza sessuale ed estorsione, l’ormai ex conduttore del Grande Fratello Vip si è autosospeso dal programma e ha interrotto la collaborazione con Mediaset, rimanendo invece al timone del magazine Chi. Dopo avere querelato Fabrizio Corona (a sua volta indagato per revenge porn), tuttavia, Alfonso Signorini ha deciso di prendere l’iniziativa e nella giornata di oggi mercoledì 7 gennaio si è presentato spontaneamente in Procura a Milano. Assistito dai suoi avvocati Daniela Missaglia e Domenico Aiello, il conduttore ha infatti voluto parlare personalmente davanti ai pm Letizia Mannella e Alessandro Gobbis per rispondere alla denuncia di Antonio Medugno. L’ex concorrente del GF Vip ha accusato Signorini di violenze sessuali ed estorsioni, motivo per il quale il conduttore ha preferito intervenire con dichiarazioni spontanee in Procura.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Cosa ha detto Alfonso Signorini ai pm: il caso Antonio Medugno

"Non ho commesso nessuna violenza" avrebbe ribadito fermamente Alfonso Signorini, rispedendo al mittente gli attacchi di Medugno, il quale sarà invece sentito nei prossimi giorni. L’ex conduttore Mediaset si è presentato alle ore 10 e la sua deposizione è durata per più di tre ore; Signorini ha lasciato il Palazzo di Giustizia intorno alle ore 14 da un’uscita laterale per mantenere lontano i giornali. Un black out improvviso ha tuttavia impedito di stampare il verbale. Dopo le parole dei suoi avvocati, dunque, il direttore di Chi ha voluto parlare personalmente ai pm per smentire le accuse delle ultime settimane, negando tutto e anzi offrendo una versione dei fatti completamente differente. A breve – come detto – verrà ascoltato anche Antonio Medugno e verrà fatta chiarezza anche sul ‘mistero’ delle chat.

Potrebbe interessarti anche