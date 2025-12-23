Caso Signorini a Falsissimo, Fabrizio Corona si scusa con Medugno: lacrime e boom di visualizzazioni Il fotografo ha dovuto chiedere scusa per aver diffuso notizie non vere anche su Pierpaolo Petrelli: "Ho fatto un danno a questo ragazzo".

Fabrizio Corona non si ferma, nonostante la querela. Ieri sera, lunedì 22 dicembre 2025, come promesso è andata in onda la seconda puntata di Falsissimo sul caso Signorini. Si tratta di una puntata-bis, dato che tutto il materiale della prima versione è stato sequestrato dalla Procura nei giorni scorsi. In questo appuntamento, l’ex paparazzo ha continuato con le sue pesanti accuse al conduttore del Grande Fratello, per poi intervistare Antonio Medugno, l’ex concorrente tirato in ballo inizialmente per aver avuto presunti rapporti proprio con Signorini, cosa tra l’altro non vera. Pronte scuse al gieffino, così come anche a Pierpaolo Pretelli, anche lui chiamato in causa per essere sceso a presunti compromessi pur di partecipare al reality. Entrambe le notizie non erano vere, ma nella puntata Corona è andato avanti con altro materiale inedito, e a seguirlo sono stati in tantissimi: in meno di 4 ore ha raggiunto oltre 1,2 milioni di visualizzazioni, in pratica ha fatto più spettatori di gran parte dei programmi Tv della serata.

Signorini, la verità di Medugno e le scuse di Corona: "Ho sbagliato"

"Come vuoi che stia? – ha esordito Antonio Medugno a Falsissimo, prima di spiegare il dramma in cui Corona lo ha catapultato – Mia sorella va a scuola e le chiedono se ho fatto quelle cose. Mio papà va in caserma e gli dicono se sono sceso davvero a compromessi. Io sto subendo tutto questo. La mia famiglia è venuta a Milano, perché non riusciva più a stare al sud, per qualcosa che non ho fatto". Di fronte a queste parole, il fotografo ha dovuto ammettere di aver detto delle cose non vere sul gieffino, e ha poi chiesto scusa per aver diffuso notizie non verificate sul suo conto:

Tutto questo che avete sentito, è colpa mia! Ho sbagliato, perché mi rivolgo a un sacco di pubblico e devo verificare bene prima le fonti che ho. Quindi ho fatto un danno a questo ragazzo. Questa storia mi è costata una perquisizione alle sei del mattino, a casa mia con un figlio di un anno e un altro ragazzo che non sta bene, quattordici ore in questura. Abbiamo fatto del male a questo ragazzo, ma oggi chiedo a voi tutti, al nostro pubblico, di volergli bene e di credergli. Sbloccheremo le chat e vi dimostreremo che dice la verità. Lui qui non prende soldi, viene qui per tirare fuori dal suo corpo quello che aveva dentro e che lo faceva stare male. Io, sottoscritto, gli chiedo scusa davanti a tutta Italia!

Scuse anche a Pierpaolo Pretelli, tirato in ballo anche lui per essere sceso a presunti compromessi con Signorini per entrare al GF. Corona aveva promesso di mostrare un video (inesistente) girato dall’ex gieffino per Signorini: "Il video di Pretelli che avevamo annunciato era un video vecchio, chiediamo scusa a lui e chiediamo scusa a voi". Ben due notizie non vere, quindi, e ancora accuse non verificate nei confronti del direttore di Chi, mentre il resto della puntata di Falsissimo, con le presunte rivelazioni più attese, è a pagamento.

Signorini-Corona, il caso arriva al Tg1 e le indagini vanno avanti

Le pesanti accuse di Fabrizio Corona rivolte ad Alfonso Signorini, sono ormai un caso mediatico di interesse pubblico e di rilevanza nazionale. Ad occuparsene è stato anche il Tg1 in un servizio: "Caricare in rete quelle chat, foto e video, per la Procura di Milano, potrebbe essere reato. Fabrizio Corona è indagato per diffusione di materiale s*ssualmente esplicito. Si tratta di contenuti riferibili ad Alfonso Signorini, direttore di Chi e conduttore televisivo. Sono stati mostrati durante l’ultima puntata del format online Falsissimo, in cui Corona racconta di un ‘sistema Signorini’ basato su favori intimi per entrare nel mondo dello spettacolo. Accuse che il conduttore ha respinto, presentando querela".

Il telegiornale ha ripercorso brevemente la vicenda, informando gli spettatori sulla perquisizione nella casa di Corona e negli studi del podcast, e sull’iscrizione nel registro degli indagati del fotografo, per presunti reati riconducibili al revenge porn. Al Tg anche l’avvocato Ivano Chiesa, legale di Fabrizio: "Corona ha consegnato spontaneamente e immediatamente alla Polizia Giudiziaria tutto il materiale in suo possesso relativo a questa vicenda. Inoltre ha chiesto, tramite me, al pubblico ministero dottor Gobbis di essere interrogato al più presto".

