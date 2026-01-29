Caso Scotti, l'ex letterina Cristina Cellai difende Gerry e Silvia Toffanin contro Corona: "Meschino, cattiverie gratuite" Tra accuse, smentite e ricordi di un passato televisivo, l’ex letterina rompe il silenzio e prende posizione sul caso che vede contrapposti Fabrizio Corona e Gerry Scotti.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

A distanza di oltre vent’anni dalla messa in onda di Passaparola, il nome delle Letterine torna improvvisamente al centro del dibattito mediatico a causa delle dichiarazioni di Fabrizio Corona, che in una puntata di Falsissimo – Il Prezzo del Successo ha chiamato in causa Gerry Scotti con accuse gravi e al momento prive di conferme ufficiali. Dopo la replica del conduttore, a intervenire è stata Cristina Cellai, ex Letterina del programma tra il 2000 e il 2001, che ha deciso di raccontare la propria verità, difendendo non solo Scotti ma anche Silvia Toffanin.

Il contesto delle accuse da Falsissimo di Fabrizio Corona

Nel corso della terza puntata di Falsissimo Il Prezzo del Successo, l’unica rimasta online, Fabrizio Corona ha abbandonato il caso Signorini su richiesta del Tribunale di Milano e ha rivolto la propria attenzione ad alcuni volti noti di Mediaset, tra cui Gerry Scotti. L’ex paparazzo ha sostenuto che il conduttore avrebbe intrattenuto rapporti inopportuni con le Letterine di Passaparola, senza però fornire prove a sostegno delle sue affermazioni. Accuse che hanno spinto Scotti a intervenire pubblicamente, sottolineando come simili ricostruzioni non colpiscano solo lui, ma anche donne che oggi hanno famiglie e vite lontane dal mondo dello spettacolo.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La testimonianza di Cristina Cellai, ex letterina di Passaparola

In questo clima, Cristina Cellai ha scelto di parlare, rilasciando un’intervista al Corriere della Sera. La sua posizione è stata netta e priva di sfumature: "Posso dire che Gerry non solo non ci ha mai provato con me, ma neanche con le altre mie colleghe. Non c’è stato alcun tipo di avances nei miei confronti, né con nessun’altra. Era molto simpatico, quello sì, ma non si è mai permesso di alzare le mani o avere atteggiamenti che potessero far pensare a qualcosa di diverso". Cristina Cellai ha anche spiegato di aver provato a contattare direttamente Corona: "Per questo mi sono permessa di scrivere a Fabrizio Corona, anche se per il momento non ho avuto risposte. Io non ho alcun interesse a tornare nel mondo dello spettacolo, quindi lui non si può permettere di generalizzare così".

Il vero rapporto tra lei e Gerry Scotti

Nel raccontare la propria esperienza a Passaparola, l’ex Letterina ha descritto Gerry Scotti come una figura di riferimento, soprattutto considerando la giovane età con cui affrontò quella prima esperienza televisiva lontano da casa. "Gerry per me è stato un padre veramente, perché ero molto piccola ed era la prima esperienza, dopo Miss Italia, lontano da casa". E ancora: "Sono tutte bugie. Scherzava sempre con noi, anche perché di fatto stavamo tutto il giorno nello studio di registrazione".

La difesa di Silvia Toffanin

Oltre a Scotti, nel mirino di Corona è finita anche Silvia Toffanin, e su questo punto Cristina Cellai ha voluto essere chiara. Le due si sono conosciute proprio durante l’edizione di Passaparola in cui entrarono insieme: "Conosco bene la storia di Toffanin, perché quando siamo entrate lei era fidanzata con un ragazzo, poi terminò quella relazione e dopo poco, mi sembra a una festa per il 25° anniversario di Mediaset, conobbe Pier Silvio. Ho dormito anche varie volte a casa sua". Pur ammettendo di non avere più contatti da anni, l’ex Letterina ha spiegato perché sente il dovere di difenderla: "Non capisco poi il senso di tirare fuori questa roba dopo 20 anni, se uno non ha le prove. Quindi penso abbia un secondo fine".

Altre esperienze che l’hanno fatta sentire a disagio

Nel corso dell’intervista, Cristina Cellai ha aggiunto che, se con Gerry Scotti non si è mai verificato nulla di inappropriato, non tutte le esperienze nel mondo dello spettacolo sono state altrettanto serene. Alla domanda se si sia mai sentita trattata come un oggetto, l’ex Letterina ha risposto senza esitazioni: "In alcune situazioni sì. Soprattutto con un noto personaggio molto famoso, che si è spinto oltre e l’ho quasi preso a schiaffi". Cristina Cellai ha precisato di non voler fare nomi e di non collegare in alcun modo questi episodi alle accuse mosse da Fabrizio Corona, sottolineando però che "Con Gerry Scotti tutto questo non è mai accaduto".

Potrebbe interessarti anche