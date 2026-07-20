Gioielliere Roggero in TV, la moglie lancia un appello a Mattarella: "Se vuole concedergli la grazia". Anche Elon Musk lo difende Si continua a parlare del caso Roggero: la moglie ha chiesto una grazia a Sergio Mattarella e intanto, a sostenere l'uomo, è arrivato anche Elon Musk

Stefania Meneghella Giornalista Giornalista pubblicista, scrittrice e critica d’arte, sono autrice di quattro romanzi e fondatrice di Kosmo Magazine

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Continua la tensione per il caso Mario Roggero, il gioielliere che è stato condannato a 14 anni e 9 mesi per l’omicidio di due rapinatori. La famiglia dell’uomo, in carcere da qualche giorno, si è intanto appellata al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per cercare di evitargli la pena che gli è stata inflitta in Cassazione. La moglie Mariangela Sandrone ha infatti rilasciato un’intervista per 1Mattina News, a cui ha parlato del suo desiderio di chiedere misure meno restrittive per suo marito.

L’appello a Sergio Mattarella e la grazia richiesta

La stessa Sandrone si è quindi rivolta direttamente al Capo dello Stato: "Gli chiedo soltanto di guardare oltre le carte processuali, di considerare l’età di Mario, i traumi che ha subito e il fatto che non è un pericolo per la società. Gli chiedo un atto di clemenza e di umanità per permettere a un uomo anziano di trascorrere gli ultimi anni della sua vita insieme alla sua famiglia". Mario Roggero ha infatti 72 anni, ha trascorso una vita di lavoro – ha spiegato la donna – e ora si trova in prigione a vivere un dolore indescrivibile. "È un pezzo della mia vita che mi è stato strappato via", ha infine concluso.

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La moglie del gioielliere ha anche dichiarato che il marito è "è un uomo profondamente legato alla sua famiglia, un lavoratore instancabile, un marito e un nonno premuroso. È una persona che ha sempre messo la protezione dei suoi cari al di sopra di tutto". La gioielleria dovrebbe intanto aprire tra qualche giorno, anche se ancora non c’è conferma a riguardo.

Elon Musk difende Roggero: le sue parole

A prendere le difese del gioielliere Mario Roggero, che si trova appunto in carcere dopo aver ricevuto la condanna definitiva a seguito dell’omicidio dei due rapinatori, è stato anche il patron di Tesla Elon Musk. Quest’ultimo ha infatti espresso, sul suo account X ufficiale, tutto il suo sostegno nei confronti di questa vicenda e dell’uomo che ne è rimasto coinvolto.

"Si tratta di una follia!" – ha detto lui – "Il giudice e il pubblico ministero in questo caso sono coloro che meritano questa condanna". L’imprenditore sudafricano (con cittadinanza canadese naturalizzato statunitense) ha quindi manifestato tutto il suo dissenso per la decisione presa dalla Magistratura a seguita dell’uccisione dei due rapinatori. Musk non ha detto altre parole, ma quel suo post pubblicato su X ha già fatto il giro della rete. Ora la famiglia del gioielliere ha un sostenitore in più. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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