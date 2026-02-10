Caso Pucci a Sanremo, La Russa lo difende e ‘chiama in causa’ Benigni. Cosa ha detto Il presidente del Senato è tornato a prendere le difese del comico, dopo l'ondata di polemiche e insulti sul web. Ma intanto gli sponsor abbandonano l'ex Colorado.

Il caso Pucci a Sanremo si arricchisce di un nuovo ‘capitolo istituzionale’. Ignazio La Russa, presidente del Senato ed esponente di Fratelli d’Italia, scende ancora una volta in campo per difendere il comico milanese e chiede ufficialmente alla Rai di convincerlo a tornare sui suoi passi. Non solo: per blindare la sua posizione, La Russa tira in ballo nientemeno che Roberto Benigni, insinuando che quando il toscano si esibiva all’Ariston "nessuno ha mai detto niente". Nel frattempo, lo stesso Pucci ha ironizzato sulla situazione e sull’apparente fuga degli sponsor dopo il caso. Ecco i dettagli.

Caso Pucci a Sanremo, l’intervento di La Russa

La rinuncia di Andrea Pucci alla partecipazione al Festival, dopo le critiche piovute sui social e soprattutto dopo minacce rivolte a lui e alla sua famiglia, è diventata un caso politico di primo piano. E non a caso La Russa, che già l’8 febbraio aveva annunciato su Facebook di aver telefonato personalmente al comico, è tornato a parlarne a margine di un evento istituzionale. Con toni ancora più decisi.

"Pucci mi diverte da più di 30 anni e a Milano è conosciuto", ha dichiarato il presidente del Senato, definendosi "sconcertato" dalle "critiche preventive" piovute sul performer ancora prima che salisse sul palco. Secondo La Russa, Pucci non ha mai chiesto favori a lui o ad altri nel corso della sua carriera, e la sua unica colpa sarebbe quella di "piacere alla gente in modo leggero, ironizzando sui luoghi comuni". In altre parole, "parla come la gente parla a cena, di cose comuni, che riguardano la vita di tutti noi".

La telefonata tra i due c’è stata davvero, e La Russa ha raccontato di aver trovato un Pucci "molto colpito e dispiaciuto", in particolare per le minacce rivolte alla sua famiglia. Da qui l’appello diretto alla Rai: ripensarci, invitare nuovamente il comico, rassicurarlo e permettergli di esibirsi senza pressioni, anche se – ammette lo stesso La Russa – dopo tutto questo polverone "potrebbe sentirsi limitato sul palco".

Il paragone con Benigni

Ma è nel confronto con altri artisti che il presidente del Senato alza ulteriormente il tiro. Per sostenere che Pucci non ha nulla di pericoloso, o divisivo, La Russa cita infatti il duetto tra Fedez e Rosa Chemical, passato senza troppi scandali, e soprattutto le storiche performance sanremesi di Roberto Benigni. Ricordando che "nessuno ha mai detto niente" quando il comico toscano veniva invitato a calcare il palco dell’Ariston con i suoi monologhi surreali e provocatori.

"Pucci prende in giro la moglie perché compra le creme costose", ha concluso La Russa, "o i bambini che devono aspettare 4 ore per fare il bagno dopo aver mangiato. Questo è Pucci, non uno che mette paura o altro".

La fuga degli sponsor da Pucci

Ma se sul fronte politico c’è chi lo difende, sul piano commerciale il ‘terremoto’ per Andrea Pucci sembra appena cominciato. Oltre al danno della rinuncia al Festival, per il comico milanese è infatti arrivata anche la beffa, dato che alcuni sponsor stanno cominciando a prendere le distanze. Il primo a farlo è stato Conad, che ha comunicato la decisione con una mail diffusa dallo stesso Pucci sui social.

La risposta del comico 60enne non si è fatta attendere, e come suo solito ha scelto la strada dell’ironia per incassare il colpo: "La Conad ha cambiato idea. Ora non faccio più ridere…Se va avanti così dovrò andare fuori dai loro store a chiedere l’elemosina". Un tentativo estremo di sdrammatizzare, che racconta quanto la vicenda stia avendo ripercussioni concrete anche sulla sua carriera, al di là delle polemiche social.

