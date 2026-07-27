Caso Pirlo-Italia, l’annuncio improvviso spiazza Sky Sport. Il direttore in polo spiega cos’è successo: “Sono arrivato vestito anche in modo non adeguato” Le dichiarazioni dell’allenatore al centro delle polemiche per la collaborazione con un sito di scommesse hanno costretto Federico Ferri a correre in diretta

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Una domenica di fine luglio che sembrava ormai avviata verso la conclusione si è trasformata, nel giro di pochi minuti, in una serata di straordinari per la redazione di Sky Sport. Poco prima della mezzanotte, infatti, Andrea Pirlo ha pubblicato sui propri canali social un lungo messaggio destinato a cambiare gli equilibri della corsa alla panchina della Nazionale. Un intervento inatteso, arrivato quando la programmazione televisiva era ormai impostata sulle ultime edizioni del notiziario, che ha costretto il canale all’immediata copertura della notizia. In studio è stato così richiamato anche il direttore Federico Ferri, colto però completamente alla sprovvista. Scopriamo cos’è successo e tutti I dettagli.

Caso Pirlo, la breaking news sorprende Sky Sport: Ferri in diretta in polo

Niente giacca e cravatta, ma una semplice polo a mezza manica con il marchio Sky, segno evidente di una chiamata improvvisa. Lo stesso Federico Ferri, direttore di Sky Sport, ha voluto ironizzare sulla situazione davanti ai telespettatori, spiegando: "Stiamo ricostruendo i fatti, stiamo parlando in diretta. Sono arrivato vestito anche in modo non adeguato per la trasmissione, però ormai era così…". Un’immagine destinata a diventare uno dei simboli della serata, perché racconta meglio di qualsiasi retroscena quanto la notizia abbia colto di sorpresa anche gli addetti ai lavori. Le dichiarazioni di Andrea Pirlo, infatti, hanno costretto Ferri a intervenire in diretta per raccontare quanti e quali scenario si aprono ora per il futuro della panchina della Nazionale italiana di calcio. Sfumato il sogno Pep Guardiola, infatti, Paolo Maldini e Leonardo avevano ‘ripiegato’ sul loro ex compagno del Milan come prossimo CT. L’ex allenatore della Juventus è però finito nella bufera per la collaborazione con un sito di scommesse e l’intero accordo è saltato.

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Il comunicato di Pirlo cambia gli scenari: trattativa interrotta e futuro tutto da riscrivere

A provocare il terremoto mediatico – come detto – è stato il messaggio diffuso da Andrea Pirlo, che ha deciso di intervenire personalmente dopo le polemiche legate alla sua collaborazione con Fonbet. "Ho assistito con grande amarezza al dibattito che si è sviluppato intorno al mio nome e alla possibilità di ricoprire il ruolo di Commissario Tecnico" ha scritto l’ex centrocampista, aggiungendo: "La collaborazione professionale oggetto delle recenti polemiche nasce nell’ambito del mio percorso lavorativo negli Emirati Arabi Uniti ed è esclusivamente di natura commerciale e sportiva. Attribuire a tale collaborazione un significato politico significa attribuirmi convinzioni che non ho mai espresso e che non mi appartengono". Nel frattempo, però, la situazione era già cambiata. Come spiegato da Federico Ferri durante la diretta di Sky Sport, tutte le pratiche tra l’entourage dell’allenatore e la FIGC sono state sospese, con gli incontri previsti a Roma cancellati e la candidatura ormai tramontata. Lo stop apre ora nuovi interrogativi anche sul futuro del progetto tecnico impostato da Paolo Maldini e Leonardo: anche la posizione dei due dirigenti potrebbe essere rimessa in discussione, con l’ipotesi di possibili dimissioni che resta sul tavolo.

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