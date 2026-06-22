Caso Paganelli, l’ira di Selvaggia Lucarelli dopo il ricovero di Manuela Bianchi per abuso di calmanti: “Informazione diventa il vero crime”
La giornalista e conduttrice de L’Isola dei Famosi ha ‘bacchettato’ i media per l’eccessiva pressione mediatica intorno ad alcuni casi di cronaca
Selvaggia Lucarelli non ci sta. La nuova conduttrice de L’Isola dei Famosi, infatti, si è ‘sfogata’ sui social dopo avere scoperto la notizia del ricovero di Manuela Bianchi, nuora di Pierina Paganelli. A neanche una settimana dal ricovero della madre di Andrea Sempio (unico indagato per il delitto di Garlasco), la giornalista ha ‘bacchettato’ i media per l’eccessiva pressione mediatica intorno ad alcuni protagonisti dei casi di cronaca nera più discussi. Scopriamo cosa ha detto e tutti dettagli.
Selvaggia Lucarelli, lo sfogo dopo il ricovero della nuora di Pierina Paganelli: il parallelismo con Sempio
Le parole di Selvaggia Lucarelli riaccendono il dibattito sul rapporto tra cronaca nera, spettacolarizzazione mediatica e conseguenze psicologiche sulle persone coinvolte nelle vicende giudiziarie. La giornalista e opinionista, infatti, è intervenuta sui social dopo la notizia del ricovero d’urgenza di Manuela Bianchi, nuora di Pierina Paganelli, finita in ospedale per un abuso di farmaci. Un episodio che arriva a neanche una settimana di distanza da un caso analogo che aveva coinvolto la madre di Andrea Sempio, al momento unico indagato per il delitto di Garlasco. Attraverso una storia pubblicata su Instagram, Lucarelli ha commentato la vicenda con parole molto dure, puntando il dito contro quella che definisce una pressione mediatica ormai fuori controllo. Secondo la giornalista, infatti, le due situazioni non possono essere considerate semplici coincidenze, ma rappresentano il sintomo di un sistema informativo che, in alcuni casi, rischia di travolgere le persone coinvolte. "La madre di Sempio e la nuora di Paganelli abusano di farmaci rischiando la vita per la pressione mediatica che va avanti senza sosta su tv, social e giornali ormai da più di un anno" ha scritto la giudice di Ballando con le Stelle, lanciando anche una provocazione: "L’ossessione per il crime sta trasformando l’informazione stessa nel vero crime".
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La denuncia di Selvaggia e le condizioni di Manuela Bianchi
Le parole di Selvaggia Lucarelli sono destinate a fare discutere, anche e soprattutto perché toccano uno dei temi più controversi degli ultimi anni: il confine tra diritto di cronaca e accanimento mediatico. Da tempo, infatti, il caso dell’omicidio di Pierina Paganelli occupa stabilmente spazi televisivi, una narrazione incessante dei programmi di approfondimento e piattaforme social seconda solo a quella del delitto di Garlasco. Manuela Bianchi, nuora di Pierina Paganelli (pensionata uccisa nel 2023 a Rimini), è stata ricoverata d’urgenza per abuso di calmanti. Dopo essere stata sottoposta a lavanda gastrica è stata trasferita un una struttura specializzata e i sanitari hanno garantito che la donna non è in pericolo di vita.
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