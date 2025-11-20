Caso Orlandi a Chi l’ha visto?, social spietati sulle ultime notizie: "È solo tempo perso" Il pubblico della trasmissione di Rai 3 ha trovato il collegamento tra le ricerche del giudice Adinolfi e quelle della cittadina vaticana poco concreto: "Cosa c'entra il caso Orlandi?".

La scomparsa di Emanuela Orlandi continua a far discutere. Ieri sera, mercoledì 19 novembre 2025, nella nuova puntata di Chi l’ha visto? si è tornati a parlare del caso della cittadina vaticana di 15 anni sparita nel nulla il 22 giugno 1983 a Roma. Nella Capitale, in questi giorni si scava sotto la Casa del Jazz per cercare i resti del giudice Paolo Adinolfi, scomparso nel 1994, fatto che potrebbe collegarsi alla banda della Magliana. L’immobile dove sono in corso gli scavi, e che ora è un centro culturale, fu infatti confiscato alla malavita e nello specifico al proprietario, il cassiere della Banda Enrico Nicoletti: l’uomo fu condannato in primo grado nell’ambito di un crac finanziario legato alla Fiscom, caso sul quale lavorava all’epoca proprio Adinolfi.

All’interno di questa vicenda anche la possibilità che sotto la Casa del Jazz si possa trovare qualche indizio, se non i resti, di Emanuela Orlandi. Il nome della 15enne, infatti, salta fuori spesso quando si parla di Banda della Magliana, e anche il fratello, Pietro Orlandi, aveva dichiarato di aver ricevuto informazioni su questa pista: "Mi dissero qualche anno fa: c’è un ex magistrato, non più in attività, che è convinto del fatto che i resti di tua sorella possano essere lì. Ci sono più corpi lì sotto, mi disse all’epoca questa persona". Per i telespettatori di Chi l’ha visto?, invece, il nesso tra la ricerca del giudice Adinolfi ed Emanuela, non è facile da trovare, anzi quasi incomprensibile, tanto che per molti non si è parlato di nulla di concreto.

Chi l’ha visto?, il caso Emanuela Orlandi criticato dai social: "Cosa c’entra?"

Il collegamento tra le ricerche del giudice Paolo Adinolfi e quelle di Emanuela Orlandi non ha convinto il pubblico di Chi l’ha visto?. Nonostante le dichiarazioni di padre Celano, che ha detto di aver consegnato le mappe della Casa del Jazz alla famiglia della 15enne scomparsa, e quelle di Pietro Orlandi, per i telespettatori di Rai 3 il focus sulla cittadina vaticana svanita nel nulla nel 1983 non è concreto. Tante le critiche sui social, specialmente su X: "Mi sto imbrogliando, cosa c’entra il caso Orlandi?", "Io che non so chi fosse il giudice Adinolfi e il collegamento con Emanuela Orlandi", "42 anni di balle, di personaggi di pseudo intrallazzi di congetture con papi cardinali massoni mafiosi stati esteri e cazzari non bastano a #chilhavisto e la famiglia Orlandi per continuare a farsi prendere in giro. Ebbasta!", "Vabbè Emanuela Orlandi non c’entra nulla, era solo un gancio noto per il servizio sul giudice Adinolfi", "Parlare della scomparsa di Emanuela Orlandi è solo tempo perso", "Stanno riproponendo tutta storia del caso Orlandi. Senza neppure il benché minimo motivo. Non può essere vero. Com’è mai possibile fare tanto male il proprio lavoro?".

