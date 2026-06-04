Caso Nicole Minetti, cosa rischiano Bianca Berlinguer e Sigfrido Ranucci dopo la conferma della legittimità della grazia
I legali dell’ex consigliera regionale e del compagno Giuseppe Cipriani sono pronti ad avviare azioni legali per ottenere risarcimenti: anche Report nel mirino
Si apre una nuova, intricata, fase del caso Nicole Minetti. Con la conferma della Procura Generale di Milano della (chiacchieratissima) legittimità della grazia, infatti, i legali dell’ex consigliera regionale e del compagno Giuseppe Cipriani sono pronti ad avviare azioni legali per ottenere risarcimenti. Nel mirino di questa ‘vendetta’ ci sarebbero soprattutto testate e trasmissioni televisive che si sono occupate del caso, tra cui Bianca Berlinguer ed È sempre Cartabianca e Sigfrido Ranucci e Report. Scopriamo tutti i dettagli.
Caso Nicole Minetti: la causa contro Bianca Berlinguer e Sigfrido Ranucci
Lo scorso aprile Nicole Minetti è tornata a fare parlare di sé per l’ennesima controversia giudiziaria. Il ‘caso’ è scoppiato con la grazia concessale dal presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella (ufficialmente per "gravi condizioni di salute di un parente minore"), che ha fatto molto discutere. La Procura Generale di Milano, tuttavia, ha ribadito la legittimità della grazia. Le ulteriori verifiche e gli accertamenti svolti con il supporto dei carabinieri e dell’Interpol richieste dopo le polemiche mediatiche, infatti, non avrebbero fatto emergere elementi nuovi o irregolarità.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Con la conferma del provvedimento di clemenza, i legali di Nicole Minetti e del compagno Giuseppe Cipriani si sono subito messi al lavoro per passare al ‘contrattacco’. L’obiettivo è ovviamente quello di ottenere il risarcimento dei danni causati dalle ricostruzioni del caso da parte di varie testate e non solo. Gli avvocati avrebbero già avviato le prime azioni legali e nel mirino – oltre a una cinquantina di articoli de Il Fatto Quotidiano diretto da Marco Travaglio – ci sarebbero alcuni anche servizi andati in onda a È sempre Cartabianca di Bianca Berlinguer su Rete 4 e a Report di Sigfrido Ranucci su Rai 3.
Cosa farà il ministro della Giustizia Nordio: le sue parole
Intevenuto al Tg1, anche anche il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha fatto sapere di essere intenzionato a portare avanti la causa dopo essere stato accusato di possibili contatti con Giuseppe Cipriani, il compagno di Nicole Minetti che avrebbe raggiunto in Uruguay. "Sicuramente si, andrò avanti" ha dichiarato il ministro, aggiungendo: "Non nei confronti di Ranucci che si è scusato, ma nei confronti di Mediaset e della Berlinguer; l’eventuale risarcimento sarà devoluto in beneficenza". Poche settimane fa il conduttore di Report si era scusato pubblicamente con Nordio nel corso di una puntata di Report dopo essere venuto a conoscenza dell’esito delle verifiche della Procura: "Sicuramente sono caduto in un eccesso, mi copro il capo di cenere"
Potrebbe interessarti anche
Report, la Rai richiama Ranucci: tensioni sul caso Nordio. La reazione del conduttore (e il possibile addio)
La tv di Stato ha inviato una lettera di richiamo al giornalista per le sue parole s...
Nicole Minetti, chi è il compagno Giuseppe Cipriani: l’impero mondiale e le polemiche sulla grazia
Dal 2012 l’ex consigliera regionale è legata all’imprenditore veneto con il quale ha...
Report, Sigfrido Ranucci riceve una nuova lettera di richiamo dalla Rai: "tensioni interne" per la puntata del 17 maggio
Nuovo caso attorno a Report: sarebbe arrivata un’altra lettera di richiamo per Sigfr...
David di Donatello: Claudio Bisio spiazza Sorrentino e ironizza sul caso Minetti, ma c'è di più: la proposta più seria dell'attore al Quirinale
Al Quirinale per i David di Donatello, Bisio ironizza sul caso Minetti e punge Paolo...
Enzo Iacchetti e Bianca Berlinguer, lite in studio a 'È sempre Cartabianca': "Non offenderti, altrimenti non vengo più". La replica (gelida) della conduttrice
Scontro in diretta a È sempre Cartabianca nella puntata del 2 giugno 2026: tensione ...
Ascolti Tv ieri (31 maggio): Ranucci chiude col botto (grazie a Fazio). De Martino da paura, Gerry Scotti è travolto
Meglio Tardi Che Mai su Rai 1 al 14,2% di share, la dizi turca Racconto Di Una Notte...
Ascolti Tv ieri (24 maggio): Fazio chiude meglio di Veronica Gentili, Ranucci e De Martino frenano
Cercasi Tata Disperatamente vince con il 13.6% di share davanti a Racconto Di Una No...
Che tempo che fa, Virginia Raffaele rimpiazza Fazio e Sigfrido Ranucci punta al botto: cosa succede
Cosa vedere stasera in tv? Su Canale 5 il thriller turco Racconto di una notte sfida...