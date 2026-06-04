Caso Nicole Minetti, cosa rischiano Bianca Berlinguer e Sigfrido Ranucci dopo la conferma della legittimità della grazia I legali dell’ex consigliera regionale e del compagno Giuseppe Cipriani sono pronti ad avviare azioni legali per ottenere risarcimenti: anche Report nel mirino

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Si apre una nuova, intricata, fase del caso Nicole Minetti. Con la conferma della Procura Generale di Milano della (chiacchieratissima) legittimità della grazia, infatti, i legali dell’ex consigliera regionale e del compagno Giuseppe Cipriani sono pronti ad avviare azioni legali per ottenere risarcimenti. Nel mirino di questa ‘vendetta’ ci sarebbero soprattutto testate e trasmissioni televisive che si sono occupate del caso, tra cui Bianca Berlinguer ed È sempre Cartabianca e Sigfrido Ranucci e Report. Scopriamo tutti i dettagli.

Caso Nicole Minetti: la causa contro Bianca Berlinguer e Sigfrido Ranucci

Lo scorso aprile Nicole Minetti è tornata a fare parlare di sé per l’ennesima controversia giudiziaria. Il ‘caso’ è scoppiato con la grazia concessale dal presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella (ufficialmente per "gravi condizioni di salute di un parente minore"), che ha fatto molto discutere. La Procura Generale di Milano, tuttavia, ha ribadito la legittimità della grazia. Le ulteriori verifiche e gli accertamenti svolti con il supporto dei carabinieri e dell’Interpol richieste dopo le polemiche mediatiche, infatti, non avrebbero fatto emergere elementi nuovi o irregolarità.

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Con la conferma del provvedimento di clemenza, i legali di Nicole Minetti e del compagno Giuseppe Cipriani si sono subito messi al lavoro per passare al ‘contrattacco’. L’obiettivo è ovviamente quello di ottenere il risarcimento dei danni causati dalle ricostruzioni del caso da parte di varie testate e non solo. Gli avvocati avrebbero già avviato le prime azioni legali e nel mirino – oltre a una cinquantina di articoli de Il Fatto Quotidiano diretto da Marco Travaglio – ci sarebbero alcuni anche servizi andati in onda a È sempre Cartabianca di Bianca Berlinguer su Rete 4 e a Report di Sigfrido Ranucci su Rai 3.

Cosa farà il ministro della Giustizia Nordio: le sue parole

Intevenuto al Tg1, anche anche il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha fatto sapere di essere intenzionato a portare avanti la causa dopo essere stato accusato di possibili contatti con Giuseppe Cipriani, il compagno di Nicole Minetti che avrebbe raggiunto in Uruguay. "Sicuramente si, andrò avanti" ha dichiarato il ministro, aggiungendo: "Non nei confronti di Ranucci che si è scusato, ma nei confronti di Mediaset e della Berlinguer; l’eventuale risarcimento sarà devoluto in beneficenza". Poche settimane fa il conduttore di Report si era scusato pubblicamente con Nordio nel corso di una puntata di Report dopo essere venuto a conoscenza dell’esito delle verifiche della Procura: "Sicuramente sono caduto in un eccesso, mi copro il capo di cenere"

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