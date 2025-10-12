Sebastiano Visintin a Verissimo: "Amavo Liliana. Sterpin? Deve spiegare molte cose" Il marito di Liliana Resinovich ospite di Silvia Toffanin risponde a tutte le domande della conduttrice ed espone la sua versione dei fatti

"Mi sono commosso" dice Sebastiano Visintin davanti a Silvia Toffanin, dopo il video che riassume la sua storia, o meglio, la storia di sua moglie Liliana Resinovich scomparsa a Trieste per 21 giorni e poi ritrovata cadavere. Da aprile scorso, Sebastiano Visintin è formalmente indagato per omicidio e occultamento del cadavere di Liliana, e ne parla a Verissimo, nella puntata di domenica 12 ottobre.

Sebastiano Visintin: "Non ho fatto niente a Liliana, eravamo felici"

"Il fatto di essere indagato non cambia niente, io non ho fatto niente a Liliana, io amavo Liliana" dice Visintin. "In 32 anni abbiamo sempre affrontato gli alti e bassi insieme, ho decine di migliaia di foto che raccontano la nostra vita, il nostro stare insieme. "All’inizio è stata dura, vedermi su tutte le tv, su tutti i giornali, un avviso di garanzia è pesante poi ho capito: di cosa mi devo preoccupare? Io ho aperto le porte a tutti, se mi dicono cose che hanno contro di me, me lo dicano"

"Non è vero che avevate litigato la sera prima della sua scomparsa?" chiede Silvia Toffanin e lui nega e quando la conduttrice gli chiede cosa è successo, secondo lui, alla moglie, quale sia la sua ipotesi sulla morte di Lilly, dice: "Mi dovranno spiegare come è morta Liliana, quando, dove e chi è stato se è stato qualcuno, ancora non sappiamo se è stato suicidio o omicidio. Lei aveva lasciato a casa telefono, fede, la procura mi disse non farti illusioni è suicidio e io mi sono chiesto cosa non ho capito di Liliana, cosa non ho visto di Liliana, fino al giorno prima stavamo insieme, avevamo programmato un viaggio dai nostri amici in Brasile"

"Aveva visto Liliana diversa, preoccupata prima che sparisse?" chiede Toffanin. "Lei era difficile da capire, non si esprimeva con amici, parenti, non ho mai visto qualcosa che potesse darmi delle preoccupazioni, è una cosa che mi domando sempre, non lo so". Sul fatto che prima di sparire la donna si fosse informata online su affitti e divorzio risponde:"Noi cercavamo una casa perchè la nostra era lontana dal centro, aveva problemi di umiditàà, l’affitto era caro, cercavamo una casa più piccola e magari con garage. Sul divorzio non saprei dare una risposta. Io e nessuno dei nostri amici abbiamo mai avuto motivo di pensare che volesse separarsi"

"Ha lasciato a casa fede il giorno della scomparsa, non è una cosa strana?" chiede la conduttrice. "Stranissima, io sono rimasta" risponde Visintin che aggiunge. "Abbiamo parlato di questo anche con gli inquirenti. Nel periodo in cui è scomparsa prima del ritrovamento venivano in testa tutte le cose più brutti. Sono stati 21 giorni in cui ho continuato a fare le mie cose ma quando tornavo a casa era un dolore continuo".

Toffanin gli chiede anche dell’ amico speciale di Liliana, Claudio Sterpin che si è detto subito preoccupato al non vederla arrivare il giorno della scomparsa, visto che avevano un appuntamento.

"Molte cose dovrebbe spiegarcele lui", dice Sebastiano. "Un uomo non trova più la moglie, salta fuori un signore che dice che è l’amante e che dovevano vivere insieme, Liliana non c’è più ed è una mancanza di rispetto verso di lei. Assolutamente non credo che avessero una storia d’amore, amici si per l’associazione maratone. Cosa c’era in realtà tra loro ce la dovrà spiegare lui." e aggiunge: "Claudio prima di andare in questura lui cancella dei messaggi, importantissimi, che io ho ritrovato sul telefono di Liliana ‘sperem, sperem, qualunque cose sia ne parliamo dopo, aspetto solo un segnale.’ Forse era un no da parte di Liliana, perchè li ha cancellati?"

Dice poi di non essere mai stato geloso "non ne avevamo bisogno, eravamo tranquilli, sereni, ognuno con le sue amicizie". E di aver sempre avuto rapporti difficili con la famiglia di Liliana: "Quando ho chiesto la mano di Liliana la famiglia si è opposta, ci siamo sposati e non c’era nessuno. Non mi avrebbe mai lasciato, eravamo felici: con la passione per la natura, i viaggi, io auguro a tutti di avere una vita come la nostra in 32 anni che non me li toglie nessuno"

"Cosa le manca di più di lei?" chiede Toffanin." Averla vicino" è la risposta.

