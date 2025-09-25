Caso Liliana Resinovich, il marito Sebastiano attacca Claudio Sterpin in tv: “Si vergogni, io e Lilly una coppia affiatata” Il signor Visintin si è scagliato contro l’amante della moglie a Dento La Notizia di Gianluigi Nuzzi, accusandolo duramente: “Ha cancellato dei messaggi”

Il caso Liliana Resinovich continua a fare discutere dopo la riapertura delle indagini e, al momento, l’unico indagato rimane Sebastiano Visintin. Ospite nella puntata di ieri di Dentro la Notizia, condotto da Gianluigi Nuzzi su Canale 5, il marito della vittima è tornato a parlare anche dell’amante della moglie Claudio Sterpin attaccandolo duramente. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

Caso Liliana Resinovich: Sebastiano Visintin attacca Claudio Sterpin

Nella puntata di ieri di Dentro la Notizia si è tornati a parlare del caso di Liliana Resinovich. Il mistero della donna scomparsa il 14 dicembre e ritrovata morta 21 giorni dopo in due sacchi dell’immondizia in un bosco è ancora tutto da decifrare con le indagini della Procura di Trieste che proseguono senza sosta. Il fratello Sergio Resinovich continua a puntare il dito contro il marito di Liliana, Sergio Visintin, ieri ospite proprio del talk show condotto da Gianluigi Nuzzi su Canale 5. Nel corso della puntata Visintin ha attaccato a sua volta Claudio Sterpin, ‘amico speciale’ della moglie: "Eravamo una coppia affiatata, 32 anni insieme (…) Io dico a questo signore qua che si vergogni. Io chiedo rispetto per mia moglie perché non c’è qui a rispondere, capisci? Mia moglie è morta. Questo signore a un certo punto dice: ‘Io sono l’amante di tua moglie’".

I messaggi cancellati e l’allarme lanciato dall’amante

Al momento unico indagato per l’omicidio della moglie, il marito di Liliana Resinovich ha poi parlato di un ‘asso nella manica’ per il futuro, vale a dire dei presunti messaggi cancellati proprio da Claudio: "I messaggi sono questi: ‘Sperem, sperem’. ‘Qualunque cosa sia ne parleremo dopo’. Ci sono altri, non ho mente locale" ha dichiarato l’uomo, che in passato però sostenne la pista del suicidio.

Proprio pochi giorni fa Claudio Sterpin – intervenuto a Mattino Cinque da Federica Panicucci – aveva lanciato l’allarme sulle indagini, parlando di ‘puntolini gialli’ trovati sul corpo di Liliana ma non presi in considerazione. "Quelle tracce gialle dovevano essere analizzate, invece semplicemente è stato dichiarato che lei aveva addosso dei frammenti vegetali" ha spiegato Sterpin, alludendo al fatto che le macchie potrebbero essere attribuibili a del polline essiccato (e il marito della vittima Sebastiano Visintin ha un amico apicoltore).

