Caso Liliana Resinovich, il marito Sebastiano attacca Claudio Sterpin in tv: “Si vergogni, io e Lilly una coppia affiatata”
Il signor Visintin si è scagliato contro l’amante della moglie a Dento La Notizia di Gianluigi Nuzzi, accusandolo duramente: “Ha cancellato dei messaggi”
Il caso Liliana Resinovich continua a fare discutere dopo la riapertura delle indagini e, al momento, l’unico indagato rimane Sebastiano Visintin. Ospite nella puntata di ieri di Dentro la Notizia, condotto da Gianluigi Nuzzi su Canale 5, il marito della vittima è tornato a parlare anche dell’amante della moglie Claudio Sterpin attaccandolo duramente. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.
Caso Liliana Resinovich: Sebastiano Visintin attacca Claudio Sterpin
Nella puntata di ieri di Dentro la Notizia si è tornati a parlare del caso di Liliana Resinovich. Il mistero della donna scomparsa il 14 dicembre e ritrovata morta 21 giorni dopo in due sacchi dell’immondizia in un bosco è ancora tutto da decifrare con le indagini della Procura di Trieste che proseguono senza sosta. Il fratello Sergio Resinovich continua a puntare il dito contro il marito di Liliana, Sergio Visintin, ieri ospite proprio del talk show condotto da Gianluigi Nuzzi su Canale 5. Nel corso della puntata Visintin ha attaccato a sua volta Claudio Sterpin, ‘amico speciale’ della moglie: "Eravamo una coppia affiatata, 32 anni insieme (…) Io dico a questo signore qua che si vergogni. Io chiedo rispetto per mia moglie perché non c’è qui a rispondere, capisci? Mia moglie è morta. Questo signore a un certo punto dice: ‘Io sono l’amante di tua moglie’".
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
I messaggi cancellati e l’allarme lanciato dall’amante
Al momento unico indagato per l’omicidio della moglie, il marito di Liliana Resinovich ha poi parlato di un ‘asso nella manica’ per il futuro, vale a dire dei presunti messaggi cancellati proprio da Claudio: "I messaggi sono questi: ‘Sperem, sperem’. ‘Qualunque cosa sia ne parleremo dopo’. Ci sono altri, non ho mente locale" ha dichiarato l’uomo, che in passato però sostenne la pista del suicidio.
Proprio pochi giorni fa Claudio Sterpin – intervenuto a Mattino Cinque da Federica Panicucci – aveva lanciato l’allarme sulle indagini, parlando di ‘puntolini gialli’ trovati sul corpo di Liliana ma non presi in considerazione. "Quelle tracce gialle dovevano essere analizzate, invece semplicemente è stato dichiarato che lei aveva addosso dei frammenti vegetali" ha spiegato Sterpin, alludendo al fatto che le macchie potrebbero essere attribuibili a del polline essiccato (e il marito della vittima Sebastiano Visintin ha un amico apicoltore).
Potrebbe interessarti anche
Caso Resinovich in tv: lo sfogo choc di Visintin e la teoria di Sterpin sul suicidio di Liliana
Il marito della donna scomparsa, e poi ritrovata senza vita, è intervenuto oggi a Mo...
Quarto Grado, svolta a Garlasco: si cerca ignoto numero 3 tra conoscenti e amici
Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero stasera parleranno anche delle novità sulla morte...
'Chi l'ha visto?', svolta nel caso Liliana Resinovich: i video di Visentin spariti nel nulla. Chi è stato
Stasera torna Chi l'ha visto?, la prossima puntata si alternerà tra il mistero della...
Garlasco a 'Chi l'ha visto?', il latitante Flavius Savu e la sua verità su Chiara Poggi: cosa è successo
Nella puntata di mercoledì 10 settembre, Federica Sciarelli punta i riflettori sul c...
Delitto Garlasco in Tv, il nuovo rapporto e la teoria choc sul numero di killer: “Mani diverse su Chiara Poggi”
Con la relazione di 300 pagine depositata dal Ris di Cagliari si aprono nuovi scenar...
"Chi l'ha visto?" (2 luglio), cosa è successo: l’impronta 33 che scagionerebbe Sempio e le nuove balle Kaufmann
Nella puntata di mercoledì 2 luglio, Federica Sciarelli punta i riflettori sul caso ...
'Chi l’ha visto?', il caso Liliana Resinovich verso la svolta: la testimonianza contro il marito
Anticipazioni 'Chi l'ha visto?', Sciarelli torna stasera, mercoledì 28 maggio, anche...
Quarto Grado, Garlasco: l'intervista ai genitori di Andrea Sempio scatena il web
La lunga intervista esclusiva di Gianluigi Nuzzi a Daniele e Giuseppe Sempio scatena...