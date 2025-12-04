Garlasco onnipresente in TV, la polemica di Antonella Clerici a È sempre Mezzogiorno: “Io non ce la farei” Nella puntata di oggi, la conduttrice si è lasciata andare a un suo personale commento su un caso che sta catalizzando l’attenzione della televisione italiana.

Anche oggi è andata in onda una nuova puntata di È sempre Mezzogiorno, il cooking show di Antonella Clerici che tiene compagnia ai telespettatori durante l’ora di pranzo. Nel corso della puntata, la conduttrice, che è solita parlare al suo pubblico con totale sincerità rivelando sempre ciò che pensa, si è lasciata andare ad un commento su Garlasco, il caso di cronaca nera che negli ultimi tempi sta letteralmente catalizzando l’attenzione della televisione italiana: ecco le sue parole.

Garlasco, Antonella Clerici commenta: "Ormai non si fa che parlare di questo"

La puntata di È sempre Mezzogiorno di oggi è iniziata come sempre con una buonissima ricetta dello chef Daniele Persegani aiutato da Antonella Clerici. Ad un certo punto, però, il simpaticissimo Alfio Bottaro è entrato in studio vestito da arancia, lasciando la conduttrice allibita. Poco dopo, Alfio si è avvicinato ad Antonella con un limone in mano affermando che fosse ‘suo cugino’. La battuta ha scatenato l’immediata reazione divertita della Clerici che ha risposto: "Comunque la situazione è grave. Stiamo diventando… Vabbè dai siamo sotto le feste, un po’ di allegria".

Ed è proprio questo momento che ha poi portato Antonella Clerici a fare un’ulteriore riflessione, tirando in causa uno dei casi di cronaca nera più chiacchierati del momento. "Almeno parliamo di un argomento un po’ diverso che non sia Garlasco ad esempio… Ormai appena si accende la televisione non si fa che parlare di questo caso. È vero o no? – ha commentato la conduttrice – Io non ce la farei, devo dire la verità. Ogni tanto si deve eh… Per me la tv è intrattenimento, forse anche per la mia natura è anche divertimento. Non potrei mai fare un lavoro dove si parla solo di certe cose".

Garlasco, il caso catalizza l’attenzione televisiva

E, d’altronde, come dare torto ad Antonella Clerici, dato che da mesi il caso di Garlasco viene quotidianamente riproposto da diversi programmi televisivi con indagini, aggiornamenti, suggestioni e molto di più. Non è certo una novità che i media siano portati a seguire minuziosamente casi di cronaca nera, soprattutto quando questi ultimi sembrano avere ancora molto di irrisolto, ma sul caso di Garlasco e tutto ciò che è emerso nell’ultimo periodo è stato dedicato veramente molto spazio. Da Storie Italiane a Le Iene, passando per Ore 14, Ore 14 di Sera, Quarto Grado, Mattino Cinque e Dentro la Notizia, sono davvero molte le trasmissioni che puntualmente affrontano il tema.

