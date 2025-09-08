Caso Garlasco, Nuzzi ‘rovina’ il debutto di Matano: lo scoop coi filmati inediti di Chiara Poggi Il neo-conduttore di Dentro la Notizia ha deciso di portare in trasmissione, nel pomeriggio di oggi, delle clip mai viste sulla vittima del delitto. Ecco i dettagli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

Gianluigi Nuzzi torna a spostare il baricentro del dibattito mediatico sul caso Garlasco, sorprendendo il pubblico di Canale 5 con una mossa che non passa inosservata. Proprio nel giorno del debutto stagionale di Alberto Matano, con il suo La Vita in Diretta, la trasmissione Dentro la Notizia sceglie infatti un colpo a effetto: oggi, dalle 16.45, nello spazio pomeridiano di Mediaset, vanno in onda per la prima volta in assoluto filmati inediti di Chiara Poggi. La giovane vittima dell’omicidio che ancora scuote l’opinione pubblica italiana. Ecco tutti i dettagli.

Caso Garlasco, la mossa di Nuzzi che ‘mette nei guai’ Matano

L’esclusiva è di quelle che lasciano il segno. Gianluigi Nuzzi e Dentro la Notizia hanno deciso di mostrare al pubblico di Canale 5 video inediti di Chiara Poggi. Dei filmati che mai, prima d’ora, erano stati trasmessi in tv. E il tutto mentre il ‘rivale’ Rai Alberto Matano torna al timone de La Vita in Diretta.

Quelli scelti da Dentro la Notizia sono filmati di vita quotidiana, di festività condivise, di giochi innocenti tra Chiara e il fratello Marco, di sette anni più giovane. Non mancano le riprese delle vacanze in montagna, dove il sorriso di Chiara ricompare al fianco della mamma Rita e del padre Giuseppe. Fra gli episodi più toccanti: le vacanze del 1989 a Campitello Fassa, il soggiorno a Candia del 1988 e la vacanza a Falzes nel 1997. E proprio Falzes tornerà tristemente nei ricordi familiari, perché è là che i genitori e il fratello di Chiara, mentre erano in vacanza nel 2007, appresero la terribile notizia della scomparsa della figlia. Che per la prima volta aveva deciso di restare a Garlasco da sola, a 26 anni.

La sfida tv Gianluigi tra Nuzzi e Alberto Matano

Con la decisione di trasmettere i filmati inediti di Chiara Poggi, Gianluigi Nuzzi lancia così una sfida diretta ad Alberto Matano. Sfida giocata sul filo delle emozioni, lontano dagli aspetti più ‘crudi’ e seri della cronaca nera (peraltro già trattati ampiamente in altri contesti televisivi).

Così, mentre Matano debutta con una stagione pronta a giocare la carta dell’approfondimento emotivo e giornalistico, Nuzzi risponde spiazzando il pubblico e spostando il racconto su un piano esclusivamente umano. Dentro la Notizia, almeno per un pomeriggio, diventa il ‘diario intimo’ di Chiara Poggi, regalando agli spettatori frammenti inediti di una vita interrotta troppo presto. E anche se manca il gusto per la spettacolarizzazione – che per anni ha caratterizzato Pomeriggio 5, illustre predecessore di Dentro la Notizia – la direzione imboccata da Nuzzi potrebbe rivelarsi quella giusta.

