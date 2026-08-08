Caso Garlasco, un dettaglio dimenticato torna sotto esame: dubbi sui tappeti spostati nella scena del delitto
Dalla porta d'ingresso alla cucina, passando per i tappeti spostati e quelli ripresi dalle telecamere, cosa potrebbe essere sfuggito dai primi sopralluoghi.
Nel caso Garlasco, ogni dettaglio della villetta di via Pascoli continua a essere riletto alla luce delle indagini e delle analisi effettuate negli anni successivi all’omicidio di Chiara Poggi. Tra gli elementi tornati sotto esame ci sono anche i tappeti presenti nell’abitazione, la loro collocazione e soprattutto alcuni spostamenti avvenuti durante i sopralluoghi. Una questione che, almeno secondo la ricostruzione proposta da Gianca e da Fabio di WildlineCrime, meriterebbe di essere approfondita attraverso il confronto tra testimonianze, fotografie e filmati degli accertamenti.
Caso Garlasco: i dubbi emersi sui tappeto davanti alla porta
Uno degli episodi riguarda le operazioni del RIS condotte per individuare eventuali tracce non visibili a occhio nudo attraverso il luminol. Per questo tipo di esame è necessario ridurre al minimo la luce nell’ambiente, ma durante le operazioni sarebbe stato notato un passaggio luminoso proveniente dalla parte inferiore della porta d’ingresso.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Per oscurarlo, secondo la ricostruzione, venne utilizzato un tappeto rettangolare, delle dimensioni approssimative di 80 centimetri per un metro e mezzo, collocato proprio alla base della porta. Il punto controverso riguarda ciò che accadde dopo: secondo quanto viene sostenuto, non sarebbe possibile ricostruire con certezza da quale stanza provenisse quel tappeto, né stabilire se fosse stato adeguatamente documentato prima di essere spostato. La questione è soprattutto metodologica, perché la posizione originaria degli oggetti può diventare importante quando si cerca di ricostruire una scena del crimine a distanza di anni. Un oggetto spostato prima di essere fotografato o repertato può infatti rendere più complessa la ricostruzione delle condizioni iniziali dell’abitazione.
Omicidio Chiara Poggi: quanti tappeti c’erano nella villetta?
Un altro elemento nasce dal confronto tra le dichiarazioni rese dai familiari di Chiara e le immagini degli accertamenti. Nelle sommarie informazioni vengono indicati diversi tappeti e passatoie distribuiti nelle varie stanze: tre nella camera dei genitori, due nella camera di Chiara, uno nella stanza del fratello, due nel disimpegno al piano superiore, uno nella saletta TV, uno in bagno e uno in cucina. Proprio il confronto con fotografie e filmati sembrerebbe però evidenziare alcune differenze nella disposizione degli oggetti. Tra queste, viene segnalata l’assenza apparente di almeno un elemento nel salone rispetto a quanto riferito dai familiari.
I due tappeti dentro il paiolo
C’è poi un’immagine che alimenta ulteriormente gli interrogativi. Nei filmati realizzati durante gli accertamenti, dietro la porta d’ingresso compare un paiolo di rame e al suo interno si distinguono due tappeti arrotolati. Come evidenziato anche da Il Mattino, da qui nascono domande che, sulla base del materiale disponibile, non possono essere trasformate automaticamente in conclusioni: quando furono messi lì quei tappeti? Chi li spostò? Da quale ambiente provenivano? E soprattutto, furono esaminati per verificare l’eventuale presenza di sangue, materiale biologico, capelli, fibre o altre tracce? Sono interrogativi che si inseriscono nella più ampia rilettura degli accertamenti del 2007, durante i quali furono modificati o movimentati diversi elementi della casa.
Potrebbe interessarti anche
Garlasco, svolta nel caso: l'incongruenza clamorosa della confezione di Estathé, il dettaglio che non coincide e cambia tutto
Il confronto tra le confezioni di Estathé della villetta di Garlasco apre nuovi inte...
Garlasco in TV, la difesa di Stasi punta su nuovi elementi: dalle scarpe Lacoste alla birra dimenticata nella villetta
Nuovi elementi tornano al centro del dibattito: dalle tracce lasciate sul pavimento ...
Garlasco in Tv, dai vecchi video dei Carabinieri ai nuovi dubbi sui rifiuti: la Procura stringe su Andrea Sempio
Torna a fare discutere anche la gestione dell’immondizia di casa Poggi: stasera gli ...
Zona Bianca, i ‘gialli’ di Garlasco e l’intervista a Conte: anticipazioni e cosa vedremo stasera (30 luglio)
Torna in onda il talk show condotto da Giuseppe Brindisi in prima serata su Rete 4: ...
Garlasco in Tv, dalle scarpe di Sempio alla bicicletta e l’ipotesi di un complice. I misteri irrisolti e la svolta sui video intimi di Chiara e Stasi
Non finiscono le zone d’ombra sul caso più discusso della cronaca nera: stasera le u...
Garlasco in Tv, Roberta Bruzzone sbotta: “Sempio è innocente, nulla ha scalfito la condanna di Stasi”
La criminologa ha ripercorso le tappe dell’infinita inchiesta sul caso dell’omicidio...
Garlasco in Tv, Roberta Bruzzone tuona: “Crociate personali e ossessione divorante”. Con chi ce l’ha la criminologa
La criminologa ha pubblicato sui social un lungo sfogo contro il circo mediatico cre...
Garlasco in Tv, scoop del Tg1: “Quattro nuove consulenze contro Sempio”. La svolta della Procura (in anticipo) e la sua reazione
La Procura non si ferma, come rivelato dal Tg1 starebbero per essere depositati quat...