Caso Garlasco, un dettaglio dimenticato torna sotto esame: dubbi sui tappeti spostati nella scena del delitto Dalla porta d'ingresso alla cucina, passando per i tappeti spostati e quelli ripresi dalle telecamere, cosa potrebbe essere sfuggito dai primi sopralluoghi.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Nel caso Garlasco, ogni dettaglio della villetta di via Pascoli continua a essere riletto alla luce delle indagini e delle analisi effettuate negli anni successivi all’omicidio di Chiara Poggi. Tra gli elementi tornati sotto esame ci sono anche i tappeti presenti nell’abitazione, la loro collocazione e soprattutto alcuni spostamenti avvenuti durante i sopralluoghi. Una questione che, almeno secondo la ricostruzione proposta da Gianca e da Fabio di WildlineCrime, meriterebbe di essere approfondita attraverso il confronto tra testimonianze, fotografie e filmati degli accertamenti.

Caso Garlasco: i dubbi emersi sui tappeto davanti alla porta

Uno degli episodi riguarda le operazioni del RIS condotte per individuare eventuali tracce non visibili a occhio nudo attraverso il luminol. Per questo tipo di esame è necessario ridurre al minimo la luce nell’ambiente, ma durante le operazioni sarebbe stato notato un passaggio luminoso proveniente dalla parte inferiore della porta d’ingresso.

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Per oscurarlo, secondo la ricostruzione, venne utilizzato un tappeto rettangolare, delle dimensioni approssimative di 80 centimetri per un metro e mezzo, collocato proprio alla base della porta. Il punto controverso riguarda ciò che accadde dopo: secondo quanto viene sostenuto, non sarebbe possibile ricostruire con certezza da quale stanza provenisse quel tappeto, né stabilire se fosse stato adeguatamente documentato prima di essere spostato. La questione è soprattutto metodologica, perché la posizione originaria degli oggetti può diventare importante quando si cerca di ricostruire una scena del crimine a distanza di anni. Un oggetto spostato prima di essere fotografato o repertato può infatti rendere più complessa la ricostruzione delle condizioni iniziali dell’abitazione.

Omicidio Chiara Poggi: quanti tappeti c’erano nella villetta?

Un altro elemento nasce dal confronto tra le dichiarazioni rese dai familiari di Chiara e le immagini degli accertamenti. Nelle sommarie informazioni vengono indicati diversi tappeti e passatoie distribuiti nelle varie stanze: tre nella camera dei genitori, due nella camera di Chiara, uno nella stanza del fratello, due nel disimpegno al piano superiore, uno nella saletta TV, uno in bagno e uno in cucina. Proprio il confronto con fotografie e filmati sembrerebbe però evidenziare alcune differenze nella disposizione degli oggetti. Tra queste, viene segnalata l’assenza apparente di almeno un elemento nel salone rispetto a quanto riferito dai familiari.

I due tappeti dentro il paiolo

C’è poi un’immagine che alimenta ulteriormente gli interrogativi. Nei filmati realizzati durante gli accertamenti, dietro la porta d’ingresso compare un paiolo di rame e al suo interno si distinguono due tappeti arrotolati. Come evidenziato anche da Il Mattino, da qui nascono domande che, sulla base del materiale disponibile, non possono essere trasformate automaticamente in conclusioni: quando furono messi lì quei tappeti? Chi li spostò? Da quale ambiente provenivano? E soprattutto, furono esaminati per verificare l’eventuale presenza di sangue, materiale biologico, capelli, fibre o altre tracce? Sono interrogativi che si inseriscono nella più ampia rilettura degli accertamenti del 2007, durante i quali furono modificati o movimentati diversi elementi della casa. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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