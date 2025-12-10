Caso Garlasco, Le Iene (ancora) senza scoop e sui social scoppia la bufera: "Sono stati censurati" Ancora nulla sul servizio bomba sulla morte di Chiara Poggi, promesso dalla trasmissione di Italia 1: "Sono stati censurati".

È passato oltre un mese da quanto Le Iene avevano annunciato un servizio ‘bomba’ sul Delitto di Garlasco, ma ad oggi ancora niente. Anche ieri sera, martedì 9 dicembre, il programma di Italia 1 ha disatteso le aspettative del pubblico: dell’inchiesta choc che prometteva testimonianze inedite sulla morte di Chiara Poggi neanche l’ombra. Eppure il clima attorno alla vicende, specie da quando sono state riaperte le indagini, è caldissimo e in Tv praticamente non si parla d’altro. Un perché sui continui rinvii era arrivata nella puntata de Le Iene del 18 novembre scorso, quando Alessandro De Giuseppe, autore della nuova inchiesta su Garlasco, aveva spiegato il motivo dello stop: "In tantissimi ci avete chiesto perché non è andato in onda il delitto di Garlasco. Ebbene, vista l’importanza del contenuto e la delicatezza del momento ci è stato chiesto di aspettare. E noi, nel rispetto dei ruoli, aspettiamo che arrivi il momento giusto per pubblicare quanto raccolto". I telespettatori, però, continuano a chiedersi chi ha fermato il servizio e se verrà mai trasmesso.

Le Iene, ancora stop su Garlasco e i social sbottano: "Sono stati censurati"

Più che un servizio bomba sembra essere ormai un ‘servizio fantasma‘, quello che Le Iene avevano promesso su Garlasco. L’autore dell’inchiesta che doveva portare in Tv un nuovo scoop sulle indagini, Alessandro De Giuseppe, aveva anche provato a spiegare il motivo della mancata messa in onda, ma nessuno ha mai capito chi ha lo ha bloccato: poteri dall’alto? Mediaset? La magistratura? Intanto il programma va avanti e a ogni puntata gli spettatori su X continuano a sperare di vederlo, chiedendosi il perché sia sparito nel nulla: "Caso Garlasco, le Iene (ancora) senza scoop e il web si ribella: ‘Sono state zittite?'", "#Garlasco sto vedendo Le iene, di Garlasco nemmeno l’ombra. Sapere qualcosa?!", "Ma le #Iene sono state zittite?", "Ma del servizio delle #iene non si più nulla???", "Il famoso servizio delle iene (bloccato,)è andato in onda??", "Vorrei sapere di più sulle indagini tradizionali…sul servizio delle iene…vorrei che fosse già il 18 dicembre", "In questo momento, per una fase importante, occorre silenzio e pazienza. Punto!", "Non ci sarà sono stati censurati".

Le Iene, niente Garlasco ma la delusione degli esclusi da Sanremo e le news sulla morte di David Rossi

Mentre sul servizio bomba su Garlasco manco l’ombra, a Le Iene ieri sera è stata trasmessa una nuova inchiesta sulla morte di David Rossi. A dodici anni dal decesso del capo della comunicazione della Banca Monte dei Paschi di Siena, una nuova simulazione virtuale riapre i dubbi sul caso. L’ingegnere Giuseppe Monfreda, massimo esperto del software usato per la perizia della Sapienza che parlava di suicidio, confuta quella ricostruzione. Roberta Rei ha mostrato la nuova simulazione dei RIS di Roma, secondo cui Rossi sarebbe stato trattenuto per i polsi e poi lasciato cadere.

Infine, anche un servizio di Sebastian Gazzarrini che ha contattato alcuni dei 270 cantanti esclusi dal prossimo Festival di Sanremo. A questi, l’inviato de Le Iene ha fatto uno scherzo insieme all’imitatore ufficiale di Carlo Conti, David Pratelli. Qualche cattiveria, battutine e sketch per vedere quanto se la fossero presa per essere fuori dalla rosa dei big: tra loro anche Al Bano, Povia, Tiziano Ferro, Kekko dei Modà e Fabio Rovazzi.

