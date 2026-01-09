Caso Garlasco, irrompe Silvia Toffanin: verità (e polemiche) con Andrea Sempio
L'indagato nel nuovo filone sull'omicidio di Chiara Poggi sarà ospite, domenica 11 gennaio, nel salotto di Canale 5. Ma i social non sembrano aver apprezzato l'annuncio.
Andrea Sempio sarà ospite di Silvia Toffanin nella puntata di Verissimo in onda domenica 11 gennaio. L’indagato nel nuovo filone sul Caso Garlasco ha accettato l’invito della conduttrice a raccontare la sua verità, dopo le recenti apparizioni in altri programmi di punta come Porta a Porta, su Rai 1, e 10 minuti su Rete 4. Ancora una volta, però, l’annuncio dell’ospitata di Sempio ha scatenato un polverone online, riaccendendo il dibattito sull’opportunità di dare spazio a un indagato, soprattutto in un contenitore pomeridiano generalista seguito da un pubblico così ampio. Vediamo tutti i dettagli.
Caso Garlasco, l’ospitata di Andrea Sempio da Silvia Toffanin
Andrea Sempio, formalmente indagato per omicidio in concorso da marzo 2025, non si è mai nascosto davanti alle telecamere. Da quando il nuovo filone del Caso Garlasco lo ha catapultato al centro dell’attenzione nazionale, l’amico del fratello di Chiara Poggi ha scelto una linea comunicativa molto netta, alternando dichiarazioni alla stampa e apparizioni televisive in cui ha sempre ribadito la propria innocenza. In questo senso, quindi, va intesa la sua prossima ospitata a Verissimo, su Canale 5, nella puntata che andrà in onda domenica 11 gennaio 2026.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Nel salotto di Silvia Toffanin, con ogni probabilità, Sempio tenterà di smuovere emotivamente il pubblico per avvicinarlo alle sue posizioni. Avrà la possibilità di trasmettere un’immagine di sé più umana, ribadendo la sua innocenza e l’accanimento mediatico nei suoi confronti. Ma non è chiaro quanto potrà influire (se mai lo farà) la sua narrazione sull’esito delle indagini in corso. Quello che è chiaro, invece, è il clima avvelenato che l’ospitata nel salotto di Verissimo ha già scatenato sui social.
Le reazioni social all’intervista di Andrea Sempio
L’annuncio dell’ospitata di Sempio ha acceso il dibattito sulle principali piattaforme social, dove già le precedenti apparizioni dell’indagato erano state spesso contestate. "Sempio vuole fare carriera in TV?", si domanda in tono polemico un utente, "ma è vero di Verissimo? Comunque già da Sallusti faceva il vip, invocando privacy sui suoi amori. Prossimo obiettivo una fiction". E ancora: "Mi chiedo per quale motivo l’indagato continua a parlare ai microfoni di qualsiasi trasmissione televisiva lo richieda". C’è anche chi invoca precedenti non proprio ‘illustri’, per così dire: "L’one man show di Parolisi e della Franzoni non portò benissimo". E infine, chi si limita a registrare la situazione con evidente ironia: "Sempio a Verissimo mi mancava".
L’impressione, in ogni caso, è che qualsiasi dichiarazione uscirà dalla bocca dell’indagato, domenica prossima, non farà che esasperare ancora di più i toni. Ma la linea di Sempio è ormai questa. E non resta che osservare e ascoltare quello che avrà da dire.
Guida TV
-
15 Gennaio 2026
Ore 14Rai 2
Potrebbe interessarti anche
Garlasco, doppio terremoto: svolta sul video di Sempio (visto da Chiara Poggi) e due nuovi indagati. Cosa succede
La clamorosa verità sul pc della vittima, che avrebbe aperto il video il 10 agosto: ...
Garlasco, Natale nel caos: nuovi indizi e polemiche che hanno riacceso le indagini su Sempio
Il caso dell’omicidio di Chiara Poggi continua a catalizzare l’attenzione mediatica ...
Garlasco, le foto di Andrea Sempio davanti alla villetta di Chiara Poggi scatenano l’inferno sui social: la reazione della difesa
Le immagini del 37enne in via Pascoli datate 13 agosto del 2007 e circolate sul web ...
Caso Garlasco, il video di Sempio e l'alterazione dei file sul pc di Chiara Poggi. La stoccata di Selvaggia Lucarelli
Spunta il video dell'indagato sul pc della ragazza, ma anche le accuse di manipolazi...
Garlasco, la svolta sul Dna: “Compatibile con quello di Sempio”. Lo sfogo di Selvaggia Lucarelli
Stando alla nuova perizia genetica le tracce trovate sulle unghie di Chiara Poggi sa...
Garlasco, il Dna di Sempio sul telecomando e l’ipotesi del punto di contatto: la difesa si prepara
La compatibilità tra l’aplotipo Y sulle unghie di Chiara Poggi e la linea paterna di...
Garlasco in TV, Andrea Sempio racconta la telefonata con Marco Poggi
Continuano le indagini e le discussioni sull’omicidio di Garlasco, ampiamente affron...
Garlasco in TV, la stoccata di Lovati contro il nuovo team di Andrea Sempio
Ospite della trasmissione Farwest, l'ex legale dell'indagato nell'omicidio Poggi ha ...