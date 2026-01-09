Caso Garlasco, irrompe Silvia Toffanin: verità (e polemiche) con Andrea Sempio L'indagato nel nuovo filone sull'omicidio di Chiara Poggi sarà ospite, domenica 11 gennaio, nel salotto di Canale 5. Ma i social non sembrano aver apprezzato l'annuncio.

Andrea Sempio sarà ospite di Silvia Toffanin nella puntata di Verissimo in onda domenica 11 gennaio. L’indagato nel nuovo filone sul Caso Garlasco ha accettato l’invito della conduttrice a raccontare la sua verità, dopo le recenti apparizioni in altri programmi di punta come Porta a Porta, su Rai 1, e 10 minuti su Rete 4. Ancora una volta, però, l’annuncio dell’ospitata di Sempio ha scatenato un polverone online, riaccendendo il dibattito sull’opportunità di dare spazio a un indagato, soprattutto in un contenitore pomeridiano generalista seguito da un pubblico così ampio. Vediamo tutti i dettagli.

Caso Garlasco, l’ospitata di Andrea Sempio da Silvia Toffanin

Andrea Sempio, formalmente indagato per omicidio in concorso da marzo 2025, non si è mai nascosto davanti alle telecamere. Da quando il nuovo filone del Caso Garlasco lo ha catapultato al centro dell’attenzione nazionale, l’amico del fratello di Chiara Poggi ha scelto una linea comunicativa molto netta, alternando dichiarazioni alla stampa e apparizioni televisive in cui ha sempre ribadito la propria innocenza. In questo senso, quindi, va intesa la sua prossima ospitata a Verissimo, su Canale 5, nella puntata che andrà in onda domenica 11 gennaio 2026.

Nel salotto di Silvia Toffanin, con ogni probabilità, Sempio tenterà di smuovere emotivamente il pubblico per avvicinarlo alle sue posizioni. Avrà la possibilità di trasmettere un’immagine di sé più umana, ribadendo la sua innocenza e l’accanimento mediatico nei suoi confronti. Ma non è chiaro quanto potrà influire (se mai lo farà) la sua narrazione sull’esito delle indagini in corso. Quello che è chiaro, invece, è il clima avvelenato che l’ospitata nel salotto di Verissimo ha già scatenato sui social.

Le reazioni social all’intervista di Andrea Sempio

L’annuncio dell’ospitata di Sempio ha acceso il dibattito sulle principali piattaforme social, dove già le precedenti apparizioni dell’indagato erano state spesso contestate. "Sempio vuole fare carriera in TV?", si domanda in tono polemico un utente, "ma è vero di Verissimo? Comunque già da Sallusti faceva il vip, invocando privacy sui suoi amori. Prossimo obiettivo una fiction". E ancora: "Mi chiedo per quale motivo l’indagato continua a parlare ai microfoni di qualsiasi trasmissione televisiva lo richieda". C’è anche chi invoca precedenti non proprio ‘illustri’, per così dire: "L’one man show di Parolisi e della Franzoni non portò benissimo". E infine, chi si limita a registrare la situazione con evidente ironia: "Sempio a Verissimo mi mancava".

L’impressione, in ogni caso, è che qualsiasi dichiarazione uscirà dalla bocca dell’indagato, domenica prossima, non farà che esasperare ancora di più i toni. Ma la linea di Sempio è ormai questa. E non resta che osservare e ascoltare quello che avrà da dire.

