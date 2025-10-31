Caso Garlasco, rivelazioni choc sulle indagini su Giuseppe Sempio, la moglie: "Lo abbiamo scoperto dai giornalisti" La notizia dell’indagine su Giuseppe Sempio sarebbe arrivata prima ai giornalisti, intanto si discute delle possibilità che le accuse si spostino sulla concussione.

Nel caso Garlasco si aggiunge un nuovo nome tra gli indagati. Dopo mesi di inchieste, tensioni e nuovi sospetti, anche Giuseppe Sempio, padre di Andrea, si ritrova al centro delle indagini. L’accusa, secondo quanto trapelato, sarebbe legata a un’ipotesi di corruzione nei confronti dell’ex pm Venditti. Ma a colpire maggiormente l’opinione pubblica non è solo la notizia in sé, bensì il modo in cui è emersa: la famiglia Sempio avrebbe scoperto tutto dai giornalisti, prima ancora di ricevere un avviso ufficiale.

Indagini su Giuseppe Sempio: la scoperta a Storie Italiane

Secondo quanto raccontato nello studio di Storie italiane, nessuno tra i familiari e gli avvocati avrebbe ricevuto la comunicazione ufficiale al momento della diffusione della notizia. Marina Baldi, consulente della difesa, ha spiegato: "Venerdì sera nessuno degli avvocati e della famiglia Sempio aveva ricevuto questo avviso di garanzia, lo abbiamo saputo dai giornalisti". A confermarlo anche la madre di Andrea, che raggiunta da alcuni cronisti, avrebbe detto con tono esasperato: "Come al solito, prima arriva ai giornalisti e poi a noi. A noi non è arrivato un c***o". Un episodio che riapre il dibattito sul rispetto delle regole e sulla tutela degli indagati. L’avviso di garanzia, che dovrebbe garantire il diritto alla difesa e la riservatezza, è finito invece ai giornali prima che nelle mani dei diretti interessati, alimentando la sensazione di un sistema che premia più la componente mediatica della verità.

Garlasco: le novità dalla famiglia Sempio e il rischio di concussione

Raggiunto dai giornalisti, Giuseppe Sempio aveva già negli scorsi giorni espresso amarezza e stanchezza per l’ennesima ondata di sospetti: "Ci sentiamo perseguitati. È successo già due volte, questa è la terza. Io so che mio figlio di Chiara Poggi non parlava mai, l’avrà salutata qualche volta in casa sua perché frequentava la casa", ha detto, sottolineando ancora una volta l’estraneità del figlio alla vicenda. Il padre di Andrea denuncia un accanimento che sembra non avere fine, ricordando come la famiglia sia stata più volte coinvolta, direttamente o indirettamente, nelle indagini legate a uno dei casi di cronaca più seguiti degli ultimi anni. Intanto la nuova ipotesi di corruzione, che stando agli esperti di Storie Italiane potrebbe addirittura evolversi in una pista di concussione, apre un ulteriore fronte giudiziario.

Un clima sempre più teso

Negli studi televisivi e nei dibattiti pubblici si torna a parlare del caso, ma il clima intorno ai Sempio è sempre più pesante. La famiglia dice di non fidarsi più di nessuno e di sentirsi costantemente sotto assedio, con notizie che arrivano dai media prima che dagli organi ufficiali. E intanto, a Garlasco, la ferita non sembra rimarginarsi. Ogni nuovo capitolo riapre vecchie ombre e dubbi, lasciando l’impressione che la verità, ancora oggi, resti lontana.

