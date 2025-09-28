Delitto Garlasco: il summit dei Sempio e la svolta inattesa sul Dna. Le ultime news dalla TV Le Iene, questa sera 28 settembre su Italia 1: nuovi colpi di scena sul caso Garlasco e le altre inchieste. Tutte le anticipazioni della puntata del 28 settembre 2025.

Domenica 28 settembre 2025 torna in prima serata su Italia 1 Le Iene, con la conduzione di Max Angioni e Veronica Gentili. La nuova puntata si preannuncia ricca di contenuti forti e approfondimenti esclusivi, ma è il caso Garlasco a catalizzare l’attenzione, con una serie di sviluppi che stanno riscrivendo la storia dell’omicidio di Chiara Poggi. Ecco cosa vedremo

Caso Garlasco: summit in famiglia, accuse di corruzione e la svolta sul DNA

Il servizio curato da Alessandro De Giuseppe affronta i nuovi inquietanti scenari che si stanno aprendo attorno al delitto di Garlasco, avvenuto nel 2007. A riaccendere i riflettori è l’inchiesta che coinvolge Andrea Sempio, oggi indagato, e l’ex procuratore di Pavia, Mario Venditti, accusato di corruzione per aver presumibilmente favorito l’archiviazione del fascicolo a carico di Sempio.

Nei giorni scorsi, la Guardia di Finanza ha eseguito una serie di perquisizioni nella villa delle zie di Andrea Sempio, a Garlasco, dove secondo il Corriere nella giornata di ieri si sarebbe svolto un summit di famiglia. Al centro dell’attenzione ci sono versamenti sospetti per 43mila euro, effettuati tra il 2016 e il 2017, parte dei quali potrebbero essere serviti — secondo gli inquirenti — a "oliare" il sistema giudiziario. Un biglietto ritrovato in casa, con la scritta "Venditti gip archivia X 20.30 €", è ora sotto esame: il padre di Andrea, Giuseppe Sempio, ha dichiarato di averlo scritto lui, attribuendolo a un appunto per spese legali.

Ma non è tutto. In queste ore è emerso un ulteriore colpo di scena: secondo quanto dichiarato dal genetista Marzio Capra fuori dal Tribunale di Pavia, il DNA ritrovato sotto le unghie di Chiara Poggi sarebbe finalmente analizzabile. Per anni considerato inutilizzabile, quel materiale genetico potrà ora essere confrontato con il profilo biologico proprio di Andrea Sempio. Si tratta di una svolta potenzialmente decisiva: il 18 dicembre è la data fissata per la chiusura dell’incidente probatorio, e da lì potrebbe partire un processo vero e proprio con Sempio imputato.

Nel frattempo, l’avvocato della famiglia Poggi frena gli entusiasmi: "Quel DNA non era attribuibile. Stiamo dando l’impressione che le scienze forensi siano opinabili", ha commentato duramente. Ma l’impressione è che molte carte siano ancora coperte, e anche Massimo Giletti, da sempre vicino alla vicenda, ha avvertito: "Usciranno cose ben più gravi".

Una puntata da non perdere, che solleva una domanda cruciale: è stata fatta davvero giustizia per Chiara Poggi?

Le Iene, le anticipazioni di domenica 28 settembre: da Manuela Murgia allo sciopero per Gaza

Accanto al caso Garlasco, la puntata de Le Iene in onda stasera 28 settembre proporrà altri servizi di grande interesse:

Il giallo di Manuela Murgia – A trent’anni dalla sua morte, emergono nuove prove sulla vicenda della 16enne ritrovata morta nel canyon di Tuvixeddu, a Cagliari. L’inviato Alessandro Sortino mostretà un servizio in cui metterà a fuoco le contraddizioni dell’ex fidanzato, oggi indagato, e i nuovi esami del DNA su indumenti dimenticati per anni.

– A trent’anni dalla sua morte, emergono nuove prove sulla vicenda della 16enne ritrovata morta nel canyon di Tuvixeddu, a Cagliari. L’inviato Alessandro Sortino mostretà un servizio in cui metterà a fuoco le contraddizioni dell’ex fidanzato, oggi indagato, e i nuovi esami del DNA su indumenti dimenticati per anni. L’intervento oncologico saltato per Gaza – Il servizio di Daniele Bonistalli racconta il caso di una donna malata di tumore al seno che non è stata operata all’ospedale di Torrette di Ancona per via dell’adesione all’ sciopero nazionale pro-Gaza da parte dell’anestesista. Un episodio che solleva domande etiche e legali sul diritto alla salute.

– Il servizio di Daniele Bonistalli racconta il caso di una donna malata di tumore al seno che non è stata operata all’ospedale di Torrette di Ancona per via dell’adesione all’ da parte dell’anestesista. Un episodio che solleva domande etiche e legali sul diritto alla salute. Caccia e valichi montani in Lombardia – Matteo Viviani ci accompagna con i guardiacaccia nei boschi della provincia di Brescia, per un approfondimento sulle recenti modifiche alle norme sulla caccia. Dopo lo stop del TAR, i valichi vietati sono stati drasticamente ridotti: da 475 a 23. La politica regionale e le pressioni del mondo venatorio al centro del dibattito.

Dove e quando vedere Le Iene

Le Iene vi aspetta questa sera, domenica 28 settembre 2025, in prima serata su Italia 1 e in streaming su Mediaset Infinity. Una puntata che promette nuove verità, colpi di scena e inchieste che faranno discutere.

Guida TV

