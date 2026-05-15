Garlasco, frase choc di Concita Borrelli sul caso Sempio: “Ognuno di noi sogna lo stupro”. Scatta la polemica, ma lei replica Ospite a Porta a Porta per discutere sul noto caso Garlasco, la giornalista si è espressa con parole che hanno scatenato critiche e forti polemiche.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

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Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

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Il Caso Garlasco, che riguarda l’omicidio della 26enne Chiara Poggi, uccisa nella sua villetta di Garlasco, in provincia di Pavia, nell’agosto del 2007, è ad oggi uno dei casi di cronaca nera più discussi. Dopo anni di processi, assoluzioni e ribaltamenti, nel 2015 la Cassazione ha condannato definitivamente Alberto Stasi, fidanzato della vittima, a 16 anni di carcere per omicidio. Negli ultimi anni, però, l’inchiesta si è riaperta attorno alla figura di Andrea Sempio, amico del fratello di Chiara, tutt’oggi indagato. Sono molte le trasmissioni televisive italiane che ogni giorno parlano di questo caso, chiamando in causa anche esperti e giornalisti. Nella puntata di ieri di Porta a Porta su Rai 1, la giornalista Concita Borrelli ha parlato proprio del Caso Garlasco, ma alcune sue frasi relative a Sempio hanno scatenato sdegno e polemiche: ecco cosa è successo.

Garlasco, frase choc di Concita Borrelli sul caso Sempio: "Ognuno di noi sogna lo stupro"

Nello studio di Porta a Porta, parlando del Caso Garlasco e della figura di Andrea Sempio, la giallista Elisabetta Cametti ha affermato: "Sono stati analizzati i suoi diari, i suoi scritti: lui sognava di stuprare le donne, sognava di accoltellarle. Lui aveva un interesse per gli stupratori, per i predatori, per gli omicidi. Questo ovviamente non fa di lui né un aggressore né un assassino, ma c’è una parte di lui che potrebbe essere compatibile con un comportamento delittuoso".

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Chiamata dunque a commentare l’intervento della collega, la giornalista Concita Borrelli ha fatto una riflessione che ha letteralmente gelato lo studio di Porta a Porta. "Ognuno di noi sogna lo stupro. Se entriamo nella sfera sessuale di ognuno di noi, dico una cosa terribile e forte, c’è lo stupro. C’è che qualcuno ti prende o tu prendi qualcuno. Questo, attenzione, succede nella testa, nei sogni, nell’immaginario. Ce l’abbiamo tutti e non si tratta di essere santi, bigotti e assassini. Per quanto riguarda l’approccio suo alle donne, si capisce che Sempio, che tra l’altro è molto bello, è un ragazzo introverso con tutti". A seguito delle sue parole, sul web si è scatenata una vera e propria polemica.

Concita Borrelli risponde alla polemica: "Non facciamo gli ipocriti"

Tra i tanti commenti negativi che sono apparsi sul web dopo le parole della Borrelli a Porta a Porta, troviamo anche quello del giornalista Giuseppe Candela che ha affermato: "Hai detto una caz***a e al posto di scusarti insisti e provi a dare lezioni di indipendenza (tu che lavori con Vespa). Hanno chiuso programmi per molto meno. Corsini, Rossi, Cda: ce la diamo una svegliata?".

Immediata la replica di Concita Borrelli che al di sotto del post del giornalista ha ribadito la sua posizione: "Le fantasie sessuali sono al di sopra di noi. Non facciamo gli ipocriti. Io combatto la violenza, l’aggressività, sono per il rispetto degli altri che neanche riesci a concepirlo. Non stare sempre a bacchettare tutti! Io non sogno come auspicio, sognare significa fantasia. E lo sai. Ti prego di essere meno tranche con tutto quello che non viene dai programmi e dalle reti a te care! Intelligenti pauca!".

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