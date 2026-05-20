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Caso Farwest-Garlasco, Salvo Sottile durissimo sulle parole di Chiara Ingrosso: “Arrogante”

L’ex collaboratrice del programma di Rai 3 è tornata a parlare dell’omicidio di Chiara Poggi dopo avere presentato l’esposto e gli audio alla Procura di Milano

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Si rinnova lo scontro nell’ambito del caso Garlasco e del giornalismo crime. Dopo avere presentato l’esposto e i famosi audio ‘spariti’ alla Procura di Milano, infatti, Chiara Ingrosso è tornata a parlare dell’omicidio di Chiara Poggi e del suo trascorso a FarWest. L’ex collaboratrice del programma di Salvo Sottile è stata protagonista di un confronto acceso con la criminalista Marta Casà ed è stato proprio il conduttore Salvo Sottile a ‘pungere’ nuovamente Ingrosso. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli

Chiara Ingrosso, ancora nervi tesi sul caso Garlasco: perché

Le perizie genetiche, le analisi forensi e soprattutto l’attendibilità del celebre Dna degradato nell’ambito del caso Garlasco sono state al centro della nuova puntata del podcast Confidential di Fanpage. Protagoniste del botta e risposta Chiara Ingrosso, ex volto di FarWest, e la criminalista Marta Casà, che hanno rapidamente dato vita a un confronto accesissimo sia dal punto di vista professionale che personale. A far salire la tensione è stato uno scambio diretto tra le due ospiti. "Hai letto la perizia tutta?", domanda Ingrosso. "Sono molto informata" la replica di Casà. Da lì il tono si irrigidisce: "Allora devi leggerti tutta la perizia, questo fanno i giornalisti. I giornalisti leggono la perizia e la capiscono", insiste la giornalista. La criminalista risponde secca: "Non sono giornalista". Ed è a quel punto che arriva la frase destinata a far discutere: "Allora se vuoi fare la criminalista io ti consiglio…". Immediata la controreplica di Casà: "Io sono criminalista, non la faccio".

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Le critiche di Salvo Sottile: il duro sfogo

La puntata si è subito fatta tesissima e sul ‘caso’ è intervenuto anche Salvo Sottile, commentando duramente le parole di Chiara Ingrosso. "La spocchia e l’arroganza della ex collaboratrice di FarWest Ingrosso che ha trattato i suoi colleghi della redazione (non giornalisti) come questa dottoressa, mancando loro di rispetto ogni giorno. E ne abbiamo le prove. Tu puoi mentire quanto vuoi, fare la paladina della libertà (…) puoi anche tradire i tuoi colleghi, puoi fare tutto, ma alla fine esci fuori per quello che sei. E il pubblico ha capito di che pasta sei fatta e di chi stiamo parlando" si è sfogato Sottile sui social, attaccando apertamente l’ex collega. Poi la mano tesa a Marta Casà: "La mia solidarietà alla dottoressa Casà".

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