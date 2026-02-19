Caso Epstein, Principe Andrea arrestato: “Passò informazioni riservate”. Cosa rischia davvero e cosa farà Re Carlo È notizia delle ultime ore l’arresto del Principe Andrea proprio nel giorno del suo 66° compleanno: ecco nel dettaglio cosa sta accadendo.

L’ex Principe Andrea d’Inghilterra è stato arrestato nel giorno del suo 66esimo compleanno. Secondo quanto sta emergendo, diverse auto della polizia sarebbero arrivate proprio questa mattina, giovedì 19 febbraio, a perquisire sia Wood Farm, la tenuta di Sandringham nella quale alloggia attualmente Andrew Mountbatten-Windsor, sia la sua dimora di Windsor. Il fratello di Re Carlo sarebbe stato arrestato con l’accusa di cattiva condotta in pubblico ufficio per aver condiviso informazioni riservate con Jeffrey Epstein: ecco tutti i dettagli.

Caso Epstein, Andrea d’Inghilterra è stato arrestato

A lanciare la notizia dell’arresto di Andrea d’Inghilterra è stata la BBC, la quale ha rivelato che il fratello di Re Carlo sarebbe accusato di cattiva condotta nell’esercizio di una carica pubblica per aver condiviso informazioni riservate relative al suo ruolo di inviato commerciale con Jeffrey Epstein. Questa mattina, la polizia si sarebbe recata presso l’attuale dimora di Andrew Mountbatten-Windsor a Sandringham, nel Norfolk, per le dovute perquisizioni. La polizia della Thames Valley ha annunciato che per il momento Andrea rimarrà sotto la loro custodia, mentre continueranno le indagini a suo carico.

La denuncia che ha dato il via alle indagini, e il successivo arresto di Andrea, è stata presentata dal gruppo antimonarchico Republic, sostenendo che le e-mail scambiate tra il fratello di Re Carlo ed Epstein contenessero documenti riservati relativi al ruolo di Andrea di rappresentante speciale del Regno Unito per il commercio e gli investimenti internazionali. Una condivisione di informazioni strettamente riservate nonostante l’obbligo di riservatezza previsto dal suo incarico.

(In aggiornamento)

