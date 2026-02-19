Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Caso Epstein, Principe Andrea arrestato: “Passò informazioni riservate”. Cosa rischia davvero e cosa farà Re Carlo

È notizia delle ultime ore l’arresto del Principe Andrea proprio nel giorno del suo 66° compleanno: ecco nel dettaglio cosa sta accadendo.

Debora Manzoli

Debora Manzoli

Scrittrice ed editor

Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

L’ex Principe Andrea d’Inghilterra è stato arrestato nel giorno del suo 66esimo compleanno. Secondo quanto sta emergendo, diverse auto della polizia sarebbero arrivate proprio questa mattina, giovedì 19 febbraio, a perquisire sia Wood Farm, la tenuta di Sandringham nella quale alloggia attualmente Andrew Mountbatten-Windsor, sia la sua dimora di Windsor. Il fratello di Re Carlo sarebbe stato arrestato con l’accusa di cattiva condotta in pubblico ufficio per aver condiviso informazioni riservate con Jeffrey Epstein: ecco tutti i dettagli.

Caso Epstein, Andrea d’Inghilterra è stato arrestato

A lanciare la notizia dell’arresto di Andrea d’Inghilterra è stata la BBC, la quale ha rivelato che il fratello di Re Carlo sarebbe accusato di cattiva condotta nell’esercizio di una carica pubblica per aver condiviso informazioni riservate relative al suo ruolo di inviato commerciale con Jeffrey Epstein. Questa mattina, la polizia si sarebbe recata presso l’attuale dimora di Andrew Mountbatten-Windsor a Sandringham, nel Norfolk, per le dovute perquisizioni. La polizia della Thames Valley ha annunciato che per il momento Andrea rimarrà sotto la loro custodia, mentre continueranno le indagini a suo carico.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

La denuncia che ha dato il via alle indagini, e il successivo arresto di Andrea, è stata presentata dal gruppo antimonarchico Republic, sostenendo che le e-mail scambiate tra il fratello di Re Carlo ed Epstein contenessero documenti riservati relativi al ruolo di Andrea di rappresentante speciale del Regno Unito per il commercio e gli investimenti internazionali. Una condivisione di informazioni strettamente riservate nonostante l’obbligo di riservatezza previsto dal suo incarico.

(In aggiornamento)

Potrebbe interessarti anche

Kate Middleton e William

Kate Middleton e William rompono il silenzio sul caso Epstein, parla l'ex maggiordomo: "Sanno che è grave"

I Principi del Galles scelgono di esporsi mentre l’ombra dello scandalo Epstein torn...
Chi l'ha visto?, anticipazioni puntata 18 febbraio

Anticipazioni 'Chi l’ha visto', il caso Liliana Resinovich dopo la morte di Sterpin: la reazione di Visentin

Anticipazioni di Chi l’ha visto del 18 febbraio su Rai 3: il caso Resinovich, la vic...
Bridgerton 4, ecco le location da sogno della serie Netflix e come vederle

Bridgerton esiste davvero: i luoghi da favola della quarta stagione sono pura magia

I luoghi incantati e lussureggianti di Bridgerton 4 esistono davvero e si possono vi...
Chris Hemsworth soffia il posto a Channing Tatum ed entra nel cast del nuovo film di Matt Ross

La star Marvel si immerge nel mondo della malavita in questo nuovo film: Channing Tatum dimenticato

Chris Hemsworth entra nel cast del nuovo film del regista Matt Ross, Kockroach, pren...
The Off Weeks, Richard Gere protagonista della nuova serie Apple TV

Richard Gere nella nuova serie tv con una bollente Jessica Chastain: passioni segrete e caos dominano

L’attore entra in una miniserie Apple TV con Chastain e Stiller: tra passioni proibi...
Buen Camino, Checco Zalone punta a un nuovo record: entrare nel 'club dei 10 milioni'

Chi è Valentina Liguori, la misteriosa donna vista al fianco di Checco Zalone: l'incontro a Roma, la storia con Zambrotta

Dopo la rottura con la storica compagna Mariangela Eboli, si vocifera che Cecco Zalo...
Ambra Angiolini in crisi sentimentale: il suo appello disperato

Ambra Angiolini in crisi sentimentale: il suo appello disperato

Oggi, giovedì 19 febbraio 2026, passa in TV La verità, vi spiego, sull’amore con l'a...
Omar Sy, addio alla figlia (e al suo mondo delle favole)

Omar Sy, addio alla figlia (e al suo mondo delle favole)

Nel Principe dimenticato l'attore francese deve rassegnarsi alla crescita della sua ...
Anticipazioni Don Matteo 15 puntata 19 febbraio 2026

Don Matteo 15: lite furiosa tra Diego e Giulia, Mathias prova a portarla via. Cosa vedremo stasera

Nella settima puntata del 19 febbraio di Don Matteo 15, Diego e Giulia sono a un biv...

HeyLight

Identikit del viaggiatore 2026

Pianificazione, budget e strumenti di pagamento flessibili

LEGGI

Personaggi

Andrea d'Inghilterra

Andrea d’Inghilterra
Jessie Buckley

Jessie Buckley
Leonardo De Amicis

Leonardo De Amicis
Liborio Cataliotti

Liborio Cataliotti

In tendenza

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963