Gerry Scotti ‘chiude’ Instagram dopo le accuse di Fabrizio Corona: la reazione dei social
Il conduttore de La Ruota della Fortuna avrebbe bloccato i commenti sotto i suoi post per tutelarsi. E anche il profilo di Samira Lui ora risulta non disponibile. Ecco i dettagli.
Gerry Scotti ha detto stop. Stop ai commenti malevoli sotto i suoi post Instagram, dopo l’ultima puntata esplosiva di Falsissimo. Il format di Fabrizio Corona su YouTube ha infatti travolto anche il conduttore de La Ruota della Fortuna, che a quanto pare avrebbe deciso di limitare i danni mettendo in pausa le interazioni con il suo profilo. Si pensava che lo stesso avesse fatto Samira Lui (anche lei finita nel tritacarne di Corona) ma i più attenti si sono accorti di un dettaglio che smentirebbe questa ricostruzione. Ecco qui sotto tutta la storia.
Gerry Scotti, l’effetto valanga dopo il video di Corona
Nell’ultimo episodio di Falsissimo Corona ha tirato in ballo anche il nome di Gerry Scotti, inserendolo nel filone di illazioni che da settimane ruota attorno al cosiddetto ‘sistema Mediaset’. È bastato questo perché, nel giro di poche ore, l’account del conduttore venisse sommerso da commenti, domande, accuse più o meno argomentate e, in molti casi, insulti veri e propri.
Scotti insomma, che sui social ha sempre mantenuto un profilo molto pacato e amichevole, si è ritrovato improvvisamente al centro di un dibattito a dir poco estremo. Da qui sarebbe nata la decisione di mettere un freno agli attacchi, bloccando temporaneamente i commenti sotto i post di Instagram. E in attesa che la tempesta, prima o poi, si calmi, non è da escludere la scelta di decisioni ancora più drastiche. Il blocco totale dei profili social, insomma, che potrebbe stroncare sul nascere ulteriori fastidi.
L’ipotesi (smentita) su Samira Lui e la reazione di Mediaset
Per qualche ora era circolata anche l’ipotesi che Samira Lui, al fianco di Gerry a La Ruota della Fortuna, avesse preso una decisione del tutto simile a quella del conduttore. Ma a ben vedere il problema del profilo social della showgirl, che momento risulta vuoto, sarebbe un altro. Samira aveva infatti dovuto disattivare l’account già alcuni mesi fa, quando una misteriosa segnalazione aveva costretto la piattaforma a mettere in standby la sua pagina. Nulla c’entrerebbe, quindi, il recente attacco di Corona nel suo podcast.
Nel frattempo, tutta Mediaset si è mobilitata per rispondere alle azioni dell’ex re dei paparazzi. L’azienda di Cologno ha chiarito la sua posizione in un comunicato pesantissimo, parlando di "menzogne, falsità e insinuazioni prive di qualsiasi fondamento". Il gruppo guidato da Pier Silvio Berlusconi ha inoltre sottolineato l’intenzione di tutelare fino in fondo tutti i suoi professionisti. Compresi quindi Samira e Gerry Scotti.
