Caso Bova, Raoul sparisce e diserta una premiazione: “Mancanza di rispetto”. Nuovi retroscena Dopo la bufera mediatica che si è scagliata su di lui, l’attore ha deciso di rimanere in silenzio e non presentarsi nemmeno al ritiro di un importante premio.

Raoul Bova potrà anche aver deciso di non parlare, ma senza dubbio tutti gli altri continueranno ancora a lungo a parlare di lui. Dopo il caso mediatico degli audio privati resi pubblici, la battaglia legale, la separazione dalla compagna Rocio Munoz Morales e tutto ciò che è accaduto nel mezzo, Raoul Bova ha deciso di chiudersi nel silenzio, disertando anche una premiazione prevista da tempo, mentre sul caso che lo vede protagonista emergono nuovi retroscena: scopriamo di più.

Raoul Bova diserta una premiazione, sindaco furioso: "Mancanza di rispetto"

Nella giornata di ieri, 20 agosto 2025, si è tenuta la 25esima edizione de la "Notte dell’Orgoglio Marchigiano", durante la quale era prevista da tempo la presenza di Raoul Bova, chiamato a ritirare un premio importante. Ebbene, l’attore all’ultimo minuto a deciso di disertare la premiazione e non presentarsi affatto per il ritiro del premio, un comportamento che ha fatto infuriare gli organizzatori dell’evento. "Quando si organizza un evento del genere, con istituzioni e pubblico arrivati da tutta la regione, non presentarsi, nonostante l’impegno preso e il compenso già versato, è una mancanza di rispetto. Se non riusciremo a recuperarlo l’anno prossimo, non importa: porteremo ospiti più seri e importanti", ha dichiarato il sindaco Nicola Carolini al Corriere Adriatico.

Raoul Bova, nuovi retroscena: la rimozione degli audio e il futuro in tv

In merito alle numerose denunce fatte dallo stesso Raoul Bova seguito dagli avvocati Annamaria Bernardini de Pace e David Leggi, sappiamo che di recente il Garante della Privacy ha ordinato la rimozione immediata dell’audio privato dell’attore dalla puntata di Falsissimo Episodio 13 – Diavoli e Tentatori Parte 1 e dal reel pubblicato su Instagram sempre da Fabrizio Corona, vietandone anche la successiva diffusione. Allo stesso tempo, l’attore sarebbe alle prese anche con la battaglia legale per le due figlie, dopo la richiesta di Rocio Munoz Morales di affido esclusivo.

In tutto questo, Bova ha però deciso di continuare a concentrarsi sul lavoro continuando le riprese dei suoi ultimi progetti televisivi. Molto presto, infatti, l’attore tornerà sul piccolo schermo con le nuove stagioni di due fiction molto amate: Buongiorno mamma e Don Matteo. Nonostante nelle ultime settimane si sia vociferato di eventuali problemi anche dal punto di vista professionale, almeno per ora l’attore rimarrà al suo posto, e la stessa produzione di Don Matteo ha rivelato che in realtà il suo ruolo non è mai stato messo in discussione. Le magagne personali della persona non possono infatti sminuire le qualità attoriali del personaggio televisivo.

