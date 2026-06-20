Caso Baracchini, la Rai interviene dopo il video virale: avviate verifiche interne, convocato il giornalista Dopo il gesto mostrato durante la diretta di RaiNews24, l'azienda ha deciso di fare chiarezza sull'accaduto convocando il giornalista e avviando le procedure previste.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Da semplice episodio televisivo a caso mediatico nel giro di poche ore. È quanto accaduto ad Alessandro Baracchini, protagonista di un momento di forte tensione andato in onda durante l’edizione del 19 giugno di RaiNews24. Le immagini, rapidamente diffuse sui social e rilanciate da numerosi utenti, hanno acceso un ampio dibattito e spinto la Rai a intervenire ufficialmente per chiarire quanto accaduto. L’episodio, diventato virale nel corso della giornata, ha infatti superato i confini della semplice curiosità televisiva, trasformandosi in una questione interna per l’azienda, che ha deciso di avviare le necessarie verifiche prima di assumere eventuali decisioni.

La nota ufficiale della Rai dopo il video di Alessandro Baracchini

Nel tardo pomeriggio è arrivata la presa di posizione ufficiale della Rai attraverso un breve comunicato nel quale viene spiegato come la vicenda sia già all’attenzione dei vertici della testata. Nella nota si legge infatti: "In merito all’episodio verificatosi nel corso dell’edizione delle 12.00 di RaiNews24, il direttore Federico Zurzolo ha convocato il giornalista interessato per un chiarimento sull’accaduto". Il comunicato prosegue specificando che: "L’Azienda e la Direzione di RaiNews24 hanno avviato le opportune valutazioni interne, nel rispetto delle procedure previste". Parole che dimostrano la volontà della Rai di approfondire l’accaduto, raccogliendo tutti gli elementi necessari prima di formulare eventuali valutazioni definitive sulla vicenda.

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Cosa è successo durante la diretta

Alla base dello sfogo ci sarebbe un inconveniente tecnico verificatosi negli ultimi istanti del collegamento. Secondo quanto emerge dalle immagini diffuse online, Baracchini avrebbe concluso il proprio intervento lanciando la pubblicità, attendendo poi l’avvio della sigla prevista. Qualcosa, però, non sarebbe andato secondo i tempi attesi. Dopo alcuni secondi di attesa, il giornalista avrebbe provato a riprendere la parola, ma proprio in quell’istante sarebbe partito il breve jingle della trasmissione. Un disallineamento che avrebbe generato irritazione e confusione. Convinto probabilmente di non essere più in onda, Baracchini ha quindi reagito in modo impulsivo nei confronti della regia, mostrando platealmente il dito medio con entrambe le mani. Un gesto durato pochi istanti ma sufficiente per essere catturato dalle telecamere e condiviso in rete, dove il video ha iniziato a circolare con grande rapidità.

Attesa per la versione del giornalista

Al momento il diretto interessato non ha rilasciato dichiarazioni pubbliche sull’accaduto. Proprio per questo motivo grande attenzione è rivolta al confronto con la direzione della testata, occasione nella quale il giornalista potrà fornire la propria ricostruzione dei fatti e spiegare le circostanze che hanno portato alla reazione mostrata in video. Resta dunque da capire quali saranno gli sviluppi della vicenda e se dalle verifiche interne emergeranno ulteriori elementi utili a definire il quadro completo.

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