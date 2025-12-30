Caso Alfonso Signorini, interviene Stefania Orlando: le parole (inaspettate) dopo le accuse di Corona La showgirl ha si è scagliata con forza contro la gogna mediatica che ha travolto il conduttore in queste settimane. Per lei occorre attendere le decisioni del Tribunale.

Mentre il Caso Signorini divide il mondo dello spettacolo – e molti ex concorrenti del Grande Fratello prendono le distanze dal conduttore – Stefania Orlando sceglie una strada diversa. La showgirl e conduttrice ha infatti deciso di rompere il silenzio e difendere il collega, in una lunga intervista concessa alla Gazzetta di Siena. Se l’è presa con la gogna mediatica social che si è abbattuta sul conduttore, ricordando gli anni di collaborazione in tv con Signorini e il rapporto speciale che li lega. Ma non ha nascosto di aspettarsi conseguenze (legali) una volta che il processo sarà concluso. Ecco tutti i dettagli.

Caso Signorini, le parole inaspettate di Stefania Orlando

Nel mezzo della bufera mediatica che ha travolto Signorini, portandolo di recente a un’autosospensione da Mediaset, Stefania Orlando ha deciso di alzare la voce. Lo ha fatto in un’intervista alla Gazzetta di Siena, senza risparmiarsi giudizi severi e stilettate ben assestate. "Conosco Alfonso da più di 20 anni", ha detto la showgirl, "ci ho lavorato insieme per una stagione a I Fatti Vostri con il grande Fabrizio Frizzi…Ho avuto con lui un bellissimo rapporto e umanamente mi dispiace per tutta la shitstorm che gli sta arrivando addosso".

Le parole di Orlando sono arrivate in un momento critico, dato che molti ex gieffini hanno usato i social per criticare Signorini o prendere le distanze dal conduttore senza farsi problemi. Mentre solo poche figure, come Valeria Marini, Vladimir Luxuria e ora Stefania, si sono espresse in modo positivo e garantista, invitando ad attendere le decisioni della magistratura.

Le accuse di Orlando contro la gogna mediatica anti-Signorini

Nell’intervista alla Gazzetta di Siena, Stefania Orlando non ha negato la gravità delle accuse mosse contro Signorini, ma ha insistito sulla necessità di separare il dibattito pubblico dal giudizio penale. "È giusto che la procura faccia le sue indagini", ha sottolineato con lucidità la showgirl, "ed è giusto che chi, eventualmente, ha sbagliato, paghi…Così come non è giusta tutta questa gogna che sta subendo…".

Secondo Orlando, il rischio è quello di trasformare questo caso giudiziario in un processo parallelo combattuto a colpi di post, commenti e video virali. Una dinamica che, a suo avviso, travolge e sconvolge non solo l’indagato, ma anche il principio di presunzione d’innocenza. "I processi vanno fatti in Tribunale", ha proseguito, "è tremendo quello che sta succedendo sul web, dove è già stata emessa la sentenza". Da qui, il suo auspicio conclusivo: "Io dico solo che sia fatta giustizia nel modo più consono". Cioè nelle sedi competenti, senza sconti per chi ha commesso reati, ma anche senza linciaggi preventivi.

