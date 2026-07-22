Netflix regina del West: la "nuova" Casa nella Prateria ora è la serie più vista sulla piattaforma Impennata del 50% nella seconda settimana dalla pubblicazione e numeri da record per il reboot della serie cult degli anni '70

Roberto Ciucci Giornalista Instagram

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Era difficile pronosticarlo alla vigilia, ma La Casa nella Prateria, reboot di Netflix della serie cult degli anni ’70, si piazza in cima alla classifica dei contenuti più visti sulla piattaforma. Nella sua seconda settimana di disponibilità, la rivisitazione in chiave "moderna" dello show basato sui libri semi-biografici di Laura Ingalls-Wilder ha sbaragliato la concorrenza sia in lingua inglese, sia internazionale. Un netto 50% in più rispetto alla prima settimana, in cui i numeri de La Casa nella Prateria erano stati buoni ma non eccezionali.

La Casa nella Prateria è ora la serie più vista su Netflix

Il reboot dell’avventura nel Midwest americano della famiglia Ingalls, protagonista de La Casa nella Prateria, si issa in cima alla classifica dei contenuti più visti su Netflix. Nella settimana tra il 13 e il 19 luglio ha accumulato 9,8 milioni di visualizzazioni, il 50% in più rispetto alla settimana di debutto (quando la serie aveva esordito al quarto posto con 6,4 milioni di visualizzazioni), spodestando così la recente miniserie fenomeno Ovunque tu sia, al primo posto tra gli show in lingua inglese per quattro settimane consecutive. Un risultato di tutto rispetto, che la mette al primo posto sia tra i contenuti in lingua inglese, sia quelli internazionali.

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Ladattamento dell’omonimo romanzo di Harlan Coben, invece, ha generato altri 8,8 milioni di visualizzazioni, un risultato comunque notevole, il secondo più alto tra tutti gli show. Interessante notare invece The Hawk, una delle novità più accattivanti del palinsesto di Netflix. La comedy sportiva con protagonista Will Ferrell, incentrata su una leggenda del golf non più ai fasti di un tempo, ma pronta (forse) per il suo ritorno, è stata vista dagli abbonati per 24,7 milioni di ore, corrispondenti a 4,8 milioni di visualizzazioni. Numeri piuttosto bassi che, sommati a una critica fredda nei suoi confronti (50/100 su Metacritic), potrebbero sancire la fine anticipata del progetto.

Recensioni miste per La Casa nella Prateria

Sebbene i numeri certifichino il successo dello show gestito da Rebecca Sonnenshine, la critica si è espressa in maniera piuttosto ambigua. C’è chi ne ha lodato il nuovo taglio dato dalla showrunner, con toni antirazzisti e antibellicisti. Altri, invece, hanno trovato il reboot del cult un prodotto "già vecchio" sia nell’impostazione narrativa, sia negli intenti, segnalando anche la scarsità di risvolti narrativi realmente avvincenti.

Vi ricordiamo che La Casa nella prateria è disponibile in esclusiva su Netflix a partire dal 9 luglio 2026 e consta di una prima stagione da 8 episodi da circa 50 minuti ciascuno. Una stagione 2 è già stata ufficialmente annunciata, sebbene non si abbiano ancora informazioni certe sull’eventuale data di uscita (plausibilmente nel corso del 2027).

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