La Famiglia Ingalls oggi: che fine hanno fatto i protagonisti de La Casa nella Prateria? A distanza di quasi 50 anni dalla storica serie tv, come si è evoluta la carriera dei protagonisti del serial ambientato nel Vecchio West

Roberto Ciucci Giornalista Instagram

Facebook Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

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Era il 1977 quando per la prima volta la famiglia Ingalls attraversava le rive del Plum Creek per raggiungere La Casa nella Prateria. La celebre serie NBC, basata sui romanzi parzialmente autobiografici di Laura Ingalls Wilder, spopolò in 140 Paesi raccontando le vicende degli Ingalls e della loro epopea western in una sperduta fattoria immersa nei boschi di Walnut Grove, Minnesota, nel tardo 1800. Divisa in 9 stagioni, cui si aggiungono un episodio pilota di due ore, uno special, e tre film finali, la serie ha esplorato tematiche importanti e sempre attuali come il razzismo, la dipendenza, l’abuso, la malattia. Il 9 luglio è approdato su Netflix un remake della serie, ma cosa è successo ai protagonisti della versione classica de La Casa nella Prateria e dove sono oggi?

Dove sono oggi e cosa è successo ai protagonisti de La Casa nella Prateria

Melissa Gilbert, interprete della piccola Laura Ingalls, ebbe la meglio sulle 500 aspiranti protagoniste che si presentarono al provino. Ha recitato nella serie per 10 anni, guadagnandosi una nomination ai Golden Globe. È stata la terza donna presidente della Screen Actors Guild (SAG), ruolo che ha ricoperto dal 2001 al 2005. Ha raccontato al magazine People di soffrire di misofonia, una condizione che comporta un’eccessiva intolleranza ai rumori. Questo disturbo l’affligge fin da ragazzina e si manifestava anche sul set della popolare serie tv.

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Charles Ingalls, ovvero Michael Landon, anche produttore della serie, sconvolse i fan apparendo il 9 maggio 1991 al Johnny Carson Show e raccontando a tutti di avere un cancro al pancreas. Landon è morto qualche mese dopo, a soli 54 anni. Karen Grassle, volto di Caroline Ingalls, è tornata al suo primo amore, ovvero il palcoscenico teatrale. Melissa Sue Anderson, che nella serie veste i panni di Mary Ingalls, vive oggi a Montreal con il marito, il produttore Michael Sloan, incontrato sul set della serie antologica Alfred Hitchcock Presents e padre dei suoi due figli. Richard Dean Anderson, alias MacGyver, è fratello dell’attrice.

Dov’è oggi la "perfida" Nellie Oleson de La Casa nella Prateria?

Alison Arngrim si presentò ai casting per il ruolo di Nellie, eterna rivale coi boccoli di Laura Ingalls. Nel 2010 ha pubblicato il libro di memorie Confessioni di una st****a nella prateria. Attualmente è anche una stand-up comedian, podcaster e conduttrice di cooking show. Le gemelline Lindsay e Sydney Greenbush hanno interpretato nella serie Carrie Ingalls, la sorellina più piccola della famiglia e sempre in compagnia della sua bambola di pezza. Lontane dalla Prateria, le gemelline mollano il jet set per diplomarsi alla Santa Monica High. Lindsay è convolata a nozze con Danny Sanchez, incontrato sul set della serie tv, mentre Sidney è rimasta vedova dell’allevatore equestre William "Rocky" Foster.

Matthew Laborteaux ha dato il volto al primo figlio adottivo degli Ingalls, Albert Quinn. Oggi è doppiatore videoludico e ha fondato con il fratello lo Youth Rescue Fund a sostegno dei giovani in difficoltà. Chiudiamo con l’altro figlio adottivo della famiglia Ingalls, ovvero James Cooper, interpretato all’epoca da Jason Bateman. Oggi attore di successo, ha vinto il premio Emmy per Ozark.

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