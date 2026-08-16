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Casa a Prima Vista torna su Real Time con tante novità: i protagonisti e cosa cambia nella nuova stagione

Casa a Prima Vista torna su Real Time dall’1 settembre con le conferme dei protagonisti più amati e tante novità dalle location agli agenti passando per la sfida Milano-Roma in Trentino

Massimo Santalucia

Massimo Santalucia

Content Editor

Nato una domenica del 1989, scrivo di sport, TV, musica e cultura. Sto lavorando al mio primo romanzo.

Casa a Prima Vista
ufficio stampa REAL TIME

Il mercato immobiliare torna protagonista su Real Time, ma questa volta con qualche sorpresa in più. Casa a Prima Vista si prepara infatti a ripartire con una nuova stagione di episodi inediti, al via dall’1 settembre alle 20:30, con la possibilità di seguire le puntate anche in streaming su Discovery+. Il programma ritrova i suoi agenti più conosciuti, ma amplia il campo da gioco e introduce nuovi incroci tra i protagonisti, oltre a una sfida speciale che vedrà Milano e Roma contendersi la vittoria in Trentino.

Casa a Prima Vista torna tra conferme e nuovi volti: i protagonisti

Al centro della nuova stagione ci saranno ancora gli agenti al quale il pubblico è molto affezionato. Ida, Gianluca e Mariana saranno nuovamente protagonisti a Milano, mentre a Roma torneranno Nadia, Corrado e Blasco. In Toscana ritroveremo invece Moira, Nico e Matteo. La nuova edizione porterà però Casa a Prima Vista anche oltre le sue destinazioni abituali. Accanto a Milano, Roma e Toscana, gli agenti arriveranno infatti in Sicilia e a Bardonecchia, due nuove tappe che permetteranno di esplorare mercati immobiliari e tipologie di richieste differenti. Un cambiamento che amplia la dimensione geografica del programma e offre nuove occasioni di confronto tra professionisti. Un’altra novità riguarda i mix tra agenti. Nel corso delle puntate saranno creati terzetti inediti, mettendo insieme protagonisti diversi e modificando così alleanze, affinità e strategie. Una formula pensata per creare dinamiche imprevedibili e nuovi equilibri all’interno della competizione. Non mancheranno infine alcuni volti già noti agli spettatori, infatti, torneranno con le loro "incursioni", Edoardo Tommasi, Yasemin Baysal, Lorenzo Magni, Damiano Gallo e Natalina Liguori.

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Casa a Prima Vista: il successo tra formula vincente e novità

Tra gli appuntamenti più attesi ci sarà poi il nuovo confronto tra gli agenti di Milano e Roma. La sfida, arrivata alla sua seconda edizione, questa volta avrà come scenario il Trentino, località nella quale gli agenti dovranno essere capaci di fare squadra e assecondare le varie richieste dei clienti. Rimane confermatissima, invece, la formula che ha trasformato Casa a Prima Vista in uno dei programmi di punta di Real Time: In ogni puntata, tre agenti immobiliari si contendono la preferenza di un cliente, cercando di trovare la casa più adatta alle sue esigenze. A turno, ciascuno accompagna il cliente nella visita dell’immobile scelto, mentre gli altri due seguono con attenzione nascosti in un van del programma, commentando le proposte, le strategie e i possibili punti deboli dei colleghi. Alla fine, sarà il cliente a decretare l’agente vincitore, regalando quel momento di suspense finale che incolla i telespettatori allo schermo.

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