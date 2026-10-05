Casa a prima vista, nozze in tv per Ida Di Filippo: il dietro le quinte e il ruolo (speciale) di Gianluca Torre e Mariana D’Amico L'agente immobiliare del programma di Discovery si è sposata a inizio settembre. Ora il racconto televisivo delle celebrazioni, tra wedding planner e ultima prova abiti.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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Real Time ha deciso di dedicare un intero speciale alle nozze di Ida Di Filippo, volto amatissimo di Casa a prima vista insieme ai colleghi ‘milanesi’ Gianluca Torre e Mariana D’Amico. Il matrimonio di Ida con lo storico compagno, Pietro Albano, è stato seguito un mese fa dalle telecamere, e andrà in onda domani sera a partire dalle 21.30. Si tratta di un inatteso dietro le quinte sul grande giorno dell’agente immobiliare, con la presenza speciale di Torre e D’Amico, e un tuffo anche nei preparativi che hanno preceduto l’evento: dagli incontri con la wedding planner fino alle ultime prove abiti. L’occasione per conoscere, finalmente, un altro lato di Ida e della sua vita oltre Casa a prima vista. Ecco qui sotto tutti i dettagli.

Casa a prima vista, in onda le nozze di Ida di Filippo con Pietro Albano

L’appuntamento, per i fan di Casa a prima vista, è di quelli imperdibili. Domani sera, martedì 6 settembre 2026, alle 21.30 Real Time trasmetterà lo speciale dedicato alle nozze di Ida Di Filippo. Una ‘full immersion’ nel grande giorno (e non solo) che ha portato al fatidico sì tra l’agente immobiliare del programma Discovery e il compagno storico Pietro Albano. L’unione è stata celebrata lo scorso 5 settembre, a Sorrento, ma adesso per i più curiosi arriverà il racconto tv con tanto di dietro le quinte che partirà dai mesi precedenti.

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A raccontare il tutto sarà la voce di Andrea Pellizzari, già narratore di Casa a prima vista su Real Time, che accompagnerà gli spettatori alla scoperta della storia d’amore tra Ida e Pietro (nata nel 2013 su Facebook). Ci saranno gli incontri con la wedding planner Giorgia Fantin Borghi, le ultime prove degli abiti e poi i sopralluoghi a Sorrento, luogo della cerimonia vera e propria. E non mancheranno visite a Siano, paese della famiglia della sposa, con grande spazio a tutta la famglia Di Filippo.

Il ruolo speciale di Gianluca Torre e Mariana D’Amico

Ad accendere ancora di più la curiosità dei fan sarà la presenza degli amici e colleghi di Casa a prima vista, ovvero Gianluca Torre e Mariana D’Amico. A loro è stato riservato il ruolo speciale di ‘damigelli d’onore durante le nozze, e sempre loro hanno regalato alcuni dei momenti più emozionanti della giornata. In primis il discorso di Mariana alla sposa, in cui ha ricordato come in appena tre anni sia nata tra loro un’amicizia davvero unica. E poi l’omaggio in musica di Torre, che ha dedicato agli sposi il celebre brano di Domenico Modugno "Meraviglioso".

Infine, a impreziosire il ricevimento sulla Costiera Sorrentina i dessert firmati da Tommaso Foglia, giudice di Bake Off Italia anche lui presente alle celebrazioni, in quanto compagno d’avventura di Ida in "Pazzi di dolci".

Quando e dove vedere lo speciale delle nozze di Ida Di Filippo

Lo speciale tv "Il matrimonio di Ida e Pietro", della durata di 60 minuti totali, andrà in onda martedì 6 ottobre 2026 su Real Time (canale 31) alle ore 21.30. E sarà visibile anche streaming sulla piattaforma di Discovery+.

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