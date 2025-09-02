Casa a Prima Vista, Nadia Mayer dice addio allo show: "Lascio tutto, non è facile"
La celebre agente immobiliare di Real Time ha annunciato di lasciare lo show per dedicarsi a nuovi progetti: "Decisione molto sofferta".
Ieri, lunedì 1° settembre 2025, Real Time ha mandato in onda la prima puntata della nuova stagione di Casa a Prima Vista è già un annuncio ha sconvolto i fan. Nello stesso giorno dei nuovi episodi, Nadia Mayer ha annunciato a mezzo social di lasciare il programma. Una notizia che ha scioccato letteralmente tutti i suoi follower e gli appassionati della trasmissione: "Lascio tutto. Non è facile, lo so, ma ho bisogno di nuove idee e nuovi progetti. A presto". La celebre agente immobiliare, protagonista al fianco di Corrado Sassu e Blasco Pulieri nella sezione romana dello show, ha preso a quanto pare una decisione sofferta ma spinta dal desiderio di coltivare nuovi progetti, anche se ha chiarito che il suo addio non sarà immediato e che continueremo a vederla a Casa a Prima Vista ancora per mesi. Vediamo insieme cosa ha detto.
Nadia Mayer dice addio a Casa a Prima Vista: "Lascio il mondo dell’immobiliare"
L’annuncio dell’addio di Nadia Mayer a Casa a Prima Vista è stato un fulmine a ciel sereno. L’agente immobiliare, che tratta le abitazioni romane dello show insieme a Corrado Sassu e Blasco Pulieri, ha fatto sapere sul suo profilo Instagram di voler lasciare il programma, e lo ha dichiarato proprio nel giorno in cui su Real Time andava in onda la nuova stagione.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Ciao ragazzi, sono qui oggi a confessarmi con voi. Ho preso una decisione molto sofferta e non è stato facile. Ho deciso di lasciare il mondo dell’immobiliare perché ho in mente un nuovo progetto. Voglio sperimentare nuove cose, non è stata una scelta facile. Ho dovuto decantare questa scelta in maniera molto sofferta, però ho voglia di fare qualche cosa di nuovo.
Il reel, che momentaneamente è sparito dal profilo di Mayer, si concludeva con l’appello ai follower: "Vi prego seguitemi perché vi parlerò del mio nuovo progetto. Non mi mollate, state con me". Sotto al post erano comparsi decine di commenti dispiaciuti e preoccupati, tanto che nelle storie l’immobiliarista ha dovuto poi precisare:
Cari amici, vi ringrazio per l’affetto e l’attenzione che mi state dimostrando. Desidero rassicurarvi: da questa sera sarò regolarmente presente a Casa a Prima Vista su Real time – scrive lei -. Le puntate in onda sono tutte nuove e continuerò a essere protagonista anche nella prossima stagione del programma. Restate connessi. Le novità non finiscono qui.
Potrebbe interessarti anche
Casa a Prima Vista, lo show riparte con Gianluca Torre superstar (e il sogno Diletta Leotta): cosa succede
Oggi lunedì 17 febbraio 2025 torna in onda il reality show di Real Time, vero e prop...
Nadia Toffa, la rivelazione della madre Margherita: "Le Iene? Mai più sentiti"
La signora Margherita ricorda la figlia giornalista a 16 anni dalla scomparsa
Gianluca Torre, la vita privata. La fidanzata segreta, i dubbi sul compagno, le case milionarie
Il protagonista di Casa a prima vista, su Real Time, è molto riservato quando si tra...
Bufera su Tale e Quale Show, vip scartata attacca Carlo Conti: "Serve rispetto". E Serena Grandi rincara: “Tutto un circolino”
Un'ex protagonista de L'Isola dei Famosi, che a quanto pare aveva sostenuto il provi...
Carlotta Mantovan, la foto con la figlia Stella fa scalpore: "Uguale a Fabrizio Frizzi"
Lo scatto pubblicato dalla moglie del compianto conduttore con la figlia di 12 anni ...
È morto Frank Caprio, il famoso giudice della TV aveva un tumore al pancreas: le ultime parole dall'ospedale
Frank Caprio, il celebre giudice della TV americana è morto dopo una lotta contro il...
Eva Henger, la figlia Mercedesz è in dolce attesa: l’annuncio (tenerissimo) in un video con il compagno
L'erede dell'ex attrice a luci rosse ha comunicato la notizia con una clip sul suo p...
Sarabanda, Marco Briano sbanca il game show: il trionfo a fine stagione emoziona tutti
Il 26enne savonese si è portato a casa la prima vincita del game show: ben 126mila e...