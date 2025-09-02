Trova nel Magazine
Libero Magazine

Casa a Prima Vista, Nadia Mayer dice addio allo show: "Lascio tutto, non è facile"

La celebre agente immobiliare di Real Time ha annunciato di lasciare lo show per dedicarsi a nuovi progetti: "Decisione molto sofferta".

Mara Fratus

Mara Fratus

Giornalista

Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

Nadia Mayer lascia Casa a Prima Vista
iPa

Ieri, lunedì 1° settembre 2025, Real Time ha mandato in onda la prima puntata della nuova stagione di Casa a Prima Vista è già un annuncio ha sconvolto i fan. Nello stesso giorno dei nuovi episodi, Nadia Mayer ha annunciato a mezzo social di lasciare il programma. Una notizia che ha scioccato letteralmente tutti i suoi follower e gli appassionati della trasmissione: "Lascio tutto. Non è facile, lo so, ma ho bisogno di nuove idee e nuovi progetti. A presto". La celebre agente immobiliare, protagonista al fianco di Corrado Sassu e Blasco Pulieri nella sezione romana dello show, ha preso a quanto pare una decisione sofferta ma spinta dal desiderio di coltivare nuovi progetti, anche se ha chiarito che il suo addio non sarà immediato e che continueremo a vederla a Casa a Prima Vista ancora per mesi. Vediamo insieme cosa ha detto.

Nadia Mayer dice addio a Casa a Prima Vista: "Lascio il mondo dell’immobiliare"

L’annuncio dell’addio di Nadia Mayer a Casa a Prima Vista è stato un fulmine a ciel sereno. L’agente immobiliare, che tratta le abitazioni romane dello show insieme a Corrado Sassu e Blasco Pulieri, ha fatto sapere sul suo profilo Instagram di voler lasciare il programma, e lo ha dichiarato proprio nel giorno in cui su Real Time andava in onda la nuova stagione.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Ciao ragazzi, sono qui oggi a confessarmi con voi. Ho preso una decisione molto sofferta e non è stato facile. Ho deciso di lasciare il mondo dell’immobiliare perché ho in mente un nuovo progetto. Voglio sperimentare nuove cose, non è stata una scelta facile. Ho dovuto decantare questa scelta in maniera molto sofferta, però ho voglia di fare qualche cosa di nuovo.

Il reel, che momentaneamente è sparito dal profilo di Mayer, si concludeva con l’appello ai follower: "Vi prego seguitemi perché vi parlerò del mio nuovo progetto. Non mi mollate, state con me". Sotto al post erano comparsi decine di commenti dispiaciuti e preoccupati, tanto che nelle storie l’immobiliarista ha dovuto poi precisare:

Cari amici, vi ringrazio per l’affetto e l’attenzione che mi state dimostrando. Desidero rassicurarvi: da questa sera sarò regolarmente presente a Casa a Prima Vista su Real time – scrive lei -. Le puntate in onda sono tutte nuove e continuerò a essere protagonista anche nella prossima stagione del programma. Restate connessi. Le novità non finiscono qui.

Potrebbe interessarti anche

Casa a prima vista: Gianluca Torre

Casa a Prima Vista, lo show riparte con Gianluca Torre superstar (e il sogno Diletta Leotta): cosa succede

Oggi lunedì 17 febbraio 2025 torna in onda il reality show di Real Time, vero e prop...
Nadia Toffa

Nadia Toffa, la rivelazione della madre Margherita: "Le Iene? Mai più sentiti"

La signora Margherita ricorda la figlia giornalista a 16 anni dalla scomparsa
Gianluca Torre

Gianluca Torre, la vita privata. La fidanzata segreta, i dubbi sul compagno, le case milionarie

Il protagonista di Casa a prima vista, su Real Time, è molto riservato quando si tra...
Carlo Conti - Tale e Quale Show

Bufera su Tale e Quale Show, vip scartata attacca Carlo Conti: "Serve rispetto". E Serena Grandi rincara: “Tutto un circolino”

Un'ex protagonista de L'Isola dei Famosi, che a quanto pare aveva sostenuto il provi...
Carlotta Mantovan

Carlotta Mantovan, la foto con la figlia Stella fa scalpore: "Uguale a Fabrizio Frizzi"

Lo scatto pubblicato dalla moglie del compianto conduttore con la figlia di 12 anni ...
È morto Frank Caprio: addio al giudice star della TV americana

È morto Frank Caprio, il famoso giudice della TV aveva un tumore al pancreas: le ultime parole dall'ospedale

Frank Caprio, il celebre giudice della TV americana è morto dopo una lotta contro il...
Eva e Mercedesz Henger

Eva Henger, la figlia Mercedesz è in dolce attesa: l’annuncio (tenerissimo) in un video con il compagno

L'erede dell'ex attrice a luci rosse ha comunicato la notizia con una clip sul suo p...
Sarabanda, Marco Briano trionfa

Sarabanda, Marco Briano sbanca il game show: il trionfo a fine stagione emoziona tutti

Il 26enne savonese si è portato a casa la prima vincita del game show: ben 126mila e...
Sonia M. e Alessio - Temptation Island 2025

Temptation Island, Sonia e Alessio “si devono sposare”: l’indizio sul matrimonio in vista

Dopo essersi cancellati dall’Ordine degli avvocati, i protagonisti del reality show ...

Personaggi

Nadia Mayer

Nadia Mayer
Blasco Pulieri

Blasco Pulieri
Corrado Sassu

Corrado Sassu
Temptation Island - Flavio Ubirti

Flavio Ubirti

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963