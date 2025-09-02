Casa a Prima Vista, Nadia Mayer dice addio allo show: "Lascio tutto, non è facile" La celebre agente immobiliare di Real Time ha annunciato di lasciare lo show per dedicarsi a nuovi progetti: "Decisione molto sofferta".

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

Ieri, lunedì 1° settembre 2025, Real Time ha mandato in onda la prima puntata della nuova stagione di Casa a Prima Vista è già un annuncio ha sconvolto i fan. Nello stesso giorno dei nuovi episodi, Nadia Mayer ha annunciato a mezzo social di lasciare il programma. Una notizia che ha scioccato letteralmente tutti i suoi follower e gli appassionati della trasmissione: "Lascio tutto. Non è facile, lo so, ma ho bisogno di nuove idee e nuovi progetti. A presto". La celebre agente immobiliare, protagonista al fianco di Corrado Sassu e Blasco Pulieri nella sezione romana dello show, ha preso a quanto pare una decisione sofferta ma spinta dal desiderio di coltivare nuovi progetti, anche se ha chiarito che il suo addio non sarà immediato e che continueremo a vederla a Casa a Prima Vista ancora per mesi. Vediamo insieme cosa ha detto.

Nadia Mayer dice addio a Casa a Prima Vista: "Lascio il mondo dell’immobiliare"

L’annuncio dell’addio di Nadia Mayer a Casa a Prima Vista è stato un fulmine a ciel sereno. L’agente immobiliare, che tratta le abitazioni romane dello show insieme a Corrado Sassu e Blasco Pulieri, ha fatto sapere sul suo profilo Instagram di voler lasciare il programma, e lo ha dichiarato proprio nel giorno in cui su Real Time andava in onda la nuova stagione.

Ciao ragazzi, sono qui oggi a confessarmi con voi. Ho preso una decisione molto sofferta e non è stato facile. Ho deciso di lasciare il mondo dell’immobiliare perché ho in mente un nuovo progetto. Voglio sperimentare nuove cose, non è stata una scelta facile. Ho dovuto decantare questa scelta in maniera molto sofferta, però ho voglia di fare qualche cosa di nuovo.

Il reel, che momentaneamente è sparito dal profilo di Mayer, si concludeva con l’appello ai follower: "Vi prego seguitemi perché vi parlerò del mio nuovo progetto. Non mi mollate, state con me". Sotto al post erano comparsi decine di commenti dispiaciuti e preoccupati, tanto che nelle storie l’immobiliarista ha dovuto poi precisare:

Cari amici, vi ringrazio per l’affetto e l’attenzione che mi state dimostrando. Desidero rassicurarvi: da questa sera sarò regolarmente presente a Casa a Prima Vista su Real time – scrive lei -. Le puntate in onda sono tutte nuove e continuerò a essere protagonista anche nella prossima stagione del programma. Restate connessi. Le novità non finiscono qui.

