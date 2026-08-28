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Mariana D’Amico oltre Casa a Prima vista, il rapporto (unico) con Ida Di Filippo: “In tutte le stagioni”. La dedica prima delle nozze

L’agente immobiliare del programma di Real Time ha parlato del rapporto con le colleghe e svelato qualche retroscena a pochi giorni dalla nuova stagione

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Il successo di Casa a Prima vista ha fatto conoscere al pubblico non soltanto il ‘talento’ dei suoi agenti immobiliari, ma anche i rapporti di amicizia nati lontano dalle telecamere. Tra questi spicca quello tra Mariana D’Amico e Ida Di Filippo, unite da un legame che va ben oltre la competizione televisiva. Le due, infatti, condividono momenti di vita privata, vacanze e occasioni importanti, fino ad arrivare alle nozze di Ida, ormai imminenti. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

Casa a prima vista, Mariana D’Amico e Ida Di Filippo, la dedica social: "Insieme in tutte le stagioni"

Mariana D’Amico e Ida Di Filippo hanno trascorso alcuni giorni di vacanza insieme in Sardegna, regalando ai follower alcune immagini della loro vita lontano dal set di Casa a Prima vista. In un recente carosello pubblicato sui social, le due amiche appaiono prima in spiaggia e poi protagoniste di un video in cui si tuffano insieme da una splendida barca. Con Mariana c’erano anche i figli Raul ed Elia, per una vacanza all’insegna del relax e dell’amicizia. A colpire particolarmente, tuttavia, è stata la dedica scelta da Mariana per accompagnare due scatti insieme a Ida durante una serata: "Insieme in tutte le stagioni. In tutti i sensi. Con la mia partner in crime". Un messaggio che sembra riassumere perfettamente il loro rapporto: colleghe e ‘rivali’ davanti alle telecamere, ma amiche inseparabili nella vita di tutti i giorni. Sotto al post è intervenuto anche Gianluca Torre, l’altro componente dell’iconico trio di Casa a Prima vista (che proprio ieri ha parlato sui social del rapporto con le colleghe), che con ironia ha scritto: "Manca qualcuno lì". Una battuta che conferma ancora una volta la sintonia del gruppo.

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Ida Di Filippo si sposa: Mariana D’Amico e Gianluca Torre avranno un ruolo speciale

Il legame tra Ida e Mariana sarà protagonista anche di uno dei momenti più importanti della vita dell’agente immobiliare. Ida Di Filippo si sposerà il 5 settembre 2026 a Sorrento, presso il Santuario della Madonna del Carmine, e accanto a lei ci saranno anche Mariana D’Amico e Gianluca Torre. Proprio Torre, in un recente video social, ha raccontato che i due avranno il ruolo di ‘damigelli’. Diverse fonti online, invece, hanno parlato di un possibile ruolo di testimoni. Al di là della definizione esatta del ruolo, una cosa appare evidente: Mariana e Gianluca occuperanno un posto speciale durante la cerimonia. La loro presenza alle nozze rappresenta infatti un’ulteriore conferma del rapporto fortissimo nato tra i tre protagonisti di Casa a Prima vista e consolidatosi anche lontano dalla televisione.

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