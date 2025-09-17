Trova nel Magazine
Casa a Prima vista, “Ida, Mariana e Gianluca Torre: ecco cosa succede dietro le quinte”, le rivelazioni di un concorrente

Un concorrente racconta i retroscena dello show di Real Time, tra tempi serrati, scelte inattese e rapporti con gli agenti.

Riccardo Greco

Riccardo Greco

Web Editor

Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

Ogni volta che va in onda Casa a Prima Vista, il pubblico si diverte a seguire la ricerca dell’appartamento perfetto e a tifare per l’agente immobiliare che, secondo loro, riuscirà a piazzare la proposta vincente. Dietro la leggerezza del format, però, ci sono regole precise, tempi serrati e meccanismi studiati per rendere l’esperienza televisiva ancora più coinvolgente.

Casa a prima vista: come si arriva in tv

Isidoro Patalano, giornalista che ha partecipato a una puntata trasmessa il 15 settembre, ha raccontato come funziona la selezione. Tutto è iniziato quasi per caso: ha visto una replica del programma e ha scoperto che i casting erano ancora aperti. Da lì il primo colloquio con la produzione, in cui vengono raccolte le richieste dettagliate dei futuri concorrenti: budget, quartiere preferito, caratteristiche fondamentali della casa.

I tempi delle riprese di Casa a prima vista

Uno degli aspetti più curiosi riguarda la durata delle registrazioni. Non si parla di settimane, ma di soli tre giorni intensi. Nel primo vengono mostrate due case, la terza il giorno dopo, mentre il resto del tempo è dedicato a riprese di raccordo e approfondimenti. Per garantire reazioni autentiche, la produzione chiede ai partecipanti di non cercare informazioni sugli indirizzi degli appartamenti, così da arrivare alle visite completamente all’oscuro.

La fase della scelta della casa

Il format prevede la valutazione di tre case, al termine delle quali il concorrente deve scegliere quella che preferisce. Isidoro ha indicato la proposta di Ida Di Filippo come la più convincente. La decisione finale sull’acquisto, però, non coincide sempre con quanto visto in tv. Nel suo caso, la trattativa non è nemmeno partita per motivi personali, a dimostrazione di come il programma racconti un percorso e non necessariamente l’esito definitivo.

Il rapporto con gli agenti

Un altro elemento che incuriosisce riguarda gli agenti immobiliari, ormai veri protagonisti di Casa a Prima Vista. Isidoro ha raccontato che Ida, Mariana D’Amico e Gianluca Torre hanno mostrato grande affiatamento anche fuori dalle telecamere, con un clima scherzoso e leggero. Ha inoltre sottolineato come Mariana, spesso percepita come rigida dal pubblico, sia in realtà dolcissima e molto accogliente.

Alla fine di questa avventura resta soprattutto la soddisfazione di aver vissuto un’esperienza che unisce intrattenimento e vita reale. Nonostante le regole e i tempi stretti, Isidoro l’ha definita unica, tanto da consigliarla a chi è davvero alla ricerca di una nuova casa. Segno che Casa a Prima Vista continua a coinvolgere non solo chi lo guarda da casa, ma anche chi sceglie di mettersi in gioco davanti alle telecamere.

Programmi

