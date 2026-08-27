Casa a Prima vista, Gianluca Torre spiffera tutto su Ida Di Filippo e Mariana D'Amico: “Difetti e amicizia, gli autori hanno fatto una scelta ardita” L’agente immobiliare del programma di Real Time ha parlato del rapporto con le colleghe e svelato qualche retroscena a pochi giorni dalla nuova stagione

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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A pochi giorni dal ritorno di Casa a Prima Vista, previsto per il prossimo 1° settembre, Gianluca Torre si prepara al debutto rispondendo alle domande dei fan su Instagram, raccontando il rapporto con Ida Di Filippo e Mariana D’Amico, le altre due agenti immobiliari del programma. Tra ironia, complicità e qualche "difetto", Torre ha svelato quanto il legame nato sul set sia diventato un’amicizia anche lontano dalle telecamere. Scopriamo cosa ha detto e tutti i dettagli.

Casa a prima vista, Gianluca Torre su Ida e Mariana: pregi e difetti delle due agenti

Incalzato sui social riguardo pregi e difetti delle colleghe di Casa a prima vista, l’agente Gianluca Torre ha scherzato: "Pregi e difetti di entrambe? Io ho paura a rispondere, perché sono due vipere, due iene, ma non diteglielo. Scherzi a parte, Ida è sempre allegra. Certe giornate in inverno in cui si è stanchi è bello lavorare con lei. Ma devono dire che ciascuno di noi cerca sempre di tirare il morale all’altro nei momenti in cui si è un po’ stanchi. Un difetto di Ida? Lei va già a mille alle 7.30 del mattino, io ho bisogno di più tempo per carburare. Quando ci vediamo a quell’ora lei si mette a parlare, a cantare: io fatico a reagire" Su Mariana aggiunge: "Mariana è davvero determinata, è una persona estremamente concreta e va al sodo e ottiene sempre risultati. Sarebbe la socia perfetta per qualsiasi attività. Un suo difetto è che mi mangia le cose dal piatto, perché lei non le ordina. Poi quando perde, impazzisce" E sul loro comportamento fuori dal set chiarisce: "Con Ida e Mariana non si può parlare di come sono davanti e dietro le telecamere, perché nella vita sono esattamente come le vedete in tv: due pazze scatenate".

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Un trio nato quasi per caso

Nessuna preferenza sentimentale tra le due, ha assicurato Gianluca Torre: "Con chi delle due avrei fatto coppia nella vita? Ragazzi, io sono molto più anziano, non vorrei offenderle: no, noi siamo un trio perfetto così" La competizione, però, non manca: "Se è vero che sono più competitive di me? Sì verissimo, ma tutti pensate che la più competitiva sia Mariana, in realtà secondo me Ida se la gioca. Poi anche io sono molto competitivo, non mi piace ammetterlo ma lo sono tantissimo." E sulle dinamiche televisive: "Le battute e le prese in giro che vedete in tv sono reali, ci vengono lì per lì e non risparmiamo nessuna battuta e nessuna critica perché così siamo fatti, è questo il divertimento" Infine, sul legame nato fin dall’inizio: "Il giorno in cui ci siamo conosciuti, tutti e tre abbiamo pensato: "Che trio strampalato, perché ognuno di noi è diversissimo. Però ci siamo subito voluti bene perché alla fine della puntata pilota, dopo la quale non sapevamo se il programma sarebbe stato davvero trasmesso, eravamo già diventati amici. Scelta ardita da parte degli autori, ma super vincente". Sul matrimonio di Ida conclude: "Andremo al matrimonio di Ida, certo. Le prime persone a cui Ida ha raccontato della proposta di Pietro siamo stato io e Mariana. Non siamo testimoni, ma siamo damigelli: non so ancora cosa significhi, devo studiarlo".

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