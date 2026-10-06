Casa a prima vista, Corrado Sassu ha un nuovo lavoro: “Il mio sogno si avvera”. Cosa farà L'agente immobiliare del programma di Real Time ha annunciato ai fan la novità, in un video pubblicato sui suoi canali social. Presto il debutto 'ufficiale'. Ecco i dettagli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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L’agente immobiliare di Casa a prima vista cambia lavoro. O quasi. Corrado Sassu, conosciuto dal pubblico per il programma in onda su Real Time, ha aggiornato i fan sull’ultimo traguardo (inatteso) appena raggiunto. È diventato pilota, come sognava fin da bambino, e presto gareggerà nella sua prima gara ufficiale a bordo di una Ferrari 296 Challenge. Con tanta emozione, Sassu ha raccontato la novità in un video pubblicato su Instagram, invitando poi i followers a raggiungerlo nella prima tappa di questa nuova, elettrizzante avventura. Ecco qui sotto tutti i dettagli della storia.

Casa a prima vista, l’annuncio inatteso di Corrado Sassu

L’annuncio a sorpresa è arrivato con un post social nelle ultime ore. "Sono diventato un pilota", ha spiegato emozionato Corrado Sassu, volto di Casa a prima vista dal 2023, dove fa parte del team romano con Blasco Pulieri e Nadia Mayer. Nella didascalia del post, Sassu ha raccontato di aver realizzato un sogno: "Solo scriverlo mi fa un certo effetto. La scorsa settimana, dopo un esame teorico e pratico, ho preso la licenza da pilota e l’8 novembre farò il mio debutto a Misano: correrò la mia prima gara nel National GT Challenge, al volante di una Ferrari 296 Challenge".

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E ancora: "Chi mi conosce sa quanto il mondo dei motori sia sempre stato una mia grande passione, e questo è un sogno che mi porto dietro da così tanto tempo che non credevo potesse diventare reale". L’agente immobiliare, in passato, aveva raccontato che il suo sogno nel cassetto era proprio quello di diventare un pilota. Da piccolo il padre lo portava all’autodromo di Vallelunga, e lui aveva sviluppato una vera e propria ossessione per i go-kart elettrici. Ora avrà modo di mettersi alla prova in pista, ma prima di allarmare i fan, Corrado ha voluto spiegare che questo traguardo non avrà conseguenze sul suo attuale lavoro.

Il futuro di Corrado Sassu a Casa a prima vista

"Questo", ha spiegato il volto tv, "non significa lasciare quello che sono e quello che faccio: continuerò a fare l’agente immobiliare e, naturalmente, a far parte di Casa a Prima Vista. Semplicemente, da oggi c’è un sogno in più da inseguire". Quindi Sassu continuerà a lavorare campo, in cui è impegnato dall’apertura della sua prima agenzia a soli 22-23 anni. E non abbandonerà ovviamente gli impegni televisivi. "Ho tantissimo da imparare, da vivere e, soprattutto, da raccontarvi", conclude al termine del post. E per chi vorrà esserci, l’appuntamento da segnare è quello della sua prima gara, il prossimo 8 novembre.

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