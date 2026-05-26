Carys Douglas debutta al cinema: bella e talentuosa come la mamma Catherine Zeta-Jones La figlia di Michael Douglas e Catherine Zeta-Jones segue l'esempio dei genitori e si butta nel mondo della settima arte, ma prima debutterà a teatro

Roberto Ciucci Giornalista Instagram

Facebook Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

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Se si è figli d’arte, seguire le orme dei genitori e proseguire "il mestiere" di famiglia diventa quasi naturale. Soprattutto se non solo mamma e papà sono attori, ma anche i nonni paterni. Ed è così, quindi, che la 23enne Carys Douglas, figlia di Michael Douglas e Catherine Zeta-Jones ha deciso fare il proprio debutto nel mondo del cinema. E lo ha fatto portando con sé il fascino ereditato da Michael e Catherine.

Carys Douglas debutta al cinema: bella come papà Michael e mamma Catherine Zeta-Jones

Pensavano tutti che avrebbe percorso un’altra strada. E invece Carys Douglas ha deciso di seguire le orme di Michael Douglas e Catherine Zeta-Jones, rispettivamente mamma e papà della 23enne cresciuta lontano dai riflettori (per quanto sia possibile, visti i genitori). La giovane è freschissima laureata alla Brown University, dove ha portato a termine due corsi di laurea: uno in cinema e uno in relazioni internazionali. Davanti a sé aveva quindi due possibili brillanti carriere, come produttrice o come mediatrice. E invece ha scelto la professione attoriale.

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Già lo scorso ottobre, accompagnando il padre a un evento ufficiale, aveva svelato le proprie intenzioni: "Sono cresciuta facendo teatro, e anche se non ho studiato recitazione all’università, sono felice di trovarmi in uno spazio culturale così stimolante. Spero di fare sempre di più in questa direzione". E con un background familiare come il suo, risulta difficile immaginare che le mancheranno i contatti per avere i primi lavori. Carys è infatti già pronta al debutto sul palcoscenico già dal mese prossimo. Dal 20 al 27 giugno 2026, l’attrice emergente farà parte della compagnia teatrale newyorkese Solid Flesh, portando in scena Il gabbiano di Anton Čechov presso il teatro di St. Lydia’s a Brooklyn. Scarpe importanti da riempire, in quanto l’opera, nell’ultima produzione data 2008, fu interpretata dai veterani Carey Mulligan, Peter Sarsgaard e Kristin Scott Thomas.

L’ultima della nuova generazione di nepobaby di Hollywood

Carys Douglas è solo l’ultima dei nepobaby pronti a mettere piede nell’industria hollywoodiana. Pochi giorni fa avevamo parlato di Apple Martin, figlia di Chris Martine Gwyneth Paltrow, pronta a debuttare al cinema in una commedia romantica ad alto budget e firmata da Nancy Meyers. Frascesca Scorsese, pupilla e figlia minore dell’arcinoto Martin, avrà un ruolo nella seguitissima serie Netflix Mr & Mrs Smith.

Tra le nepo star più conosciute troviamo le attrici Zoë e Emma, rispettivamente figlia del rocker Lenny Kravtiz e nipote di Julia Roberts. Quella di maggior successo professionale (ha già lavorato con Quentin Tarantino) è Maya, figlia degli attori Uma Thurman e Ethan Hawke. E come dimenticare Dakota Johnson, la cui madre è niente di meno che Melanie Griffith. Una lista lunga e che potrà solamente aumentare, per una nuova generazione che sta salendo "al potere" a Hollywood.

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