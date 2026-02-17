Questa è la carta Pokémon più costosa al mondo, a quanto è stata venduta all'asta: il nuovo primato Pokémon: record storico all’asta: la carta Pikachu Illustrator di Logan Paul venduta per oltre 16 milioni di dollari

È stato appena stabilito un nuovo primato per il collezionismo Pokémon: si è chiusa l’asta della carta più costosa mai venduta per il Pokémon Trading Card Game (e, secondo i dati diffusi, per una carta da collezione in generale), con un prezzo finale di quasi 16 milioni e mezzo di dollari. La vendita è arrivata durante le celebrazioni per il 30° anniversario di Pokémon e da tempo era considerata un’asta potenzialmente "da record". Protagonista è la Pikachu Illustrator messa sul mercato dal noto e chiacchieratissimo Logan Paul: si tratta dell’unica Pikachu Illustrator ad aver ottenuto il grade 10 da PSA, il più alto. Il prezzo finale, secondo una nota relativa all’asta Goldin, è di 16.492.000 dollari. Per Paul è anche un affare in termini economici: l’aveva acquistata nel 2022 per 5,3 milioni di dollari, e ora la carta è ufficialmente andata in profitto.

La folle asta Pokémon

L’asta è partita subito dopo l’inizio dell’anno e ha superato il milione di dollari in meno di 24 ore. Curiosamente, però, la soglia dei 5,3 milioni pagati da Paul non è stata oltrepassata fino al 14 febbraio; da lì, la rincorsa è ripartita in modo netto. L’ultimo rilancio registrato è stato di 13.300.000 dollari, a cui va aggiunto un buyer’s premium del 24% che porta il totale ai 16.492.000 dollari finali. Questa stessa carta deteneva già il precedente record per la carta Pokémon più costosa, ma la sua "fama" è cresciuta ulteriormente grazie all’esposizione mediatica: Paul l’ha indossata anche a Wrestlemania ed è stata protagonista anche nella serie Netflix "King of Collectibles", dove nella terza stagione il collezionista e imprenditore Ken Goldin incontra Logan Paul per organizzare la vendita della Pikachu Illustrator PSA 10.

Rara per definizione

La Pikachu Illustrator è rarissima per definizione: nasce come premio per un concorso di illustrazione in Giappone nel 1997 e, stando alle informazioni disponibili, esistono 41 esemplari conosciuti (due non sarebbero mai stati assegnati e sarebbero rimasti a Yuichi Konno, co-autore delle regole del gioco di carte Pokémon). L’asta che ha portato al record includeva oltre 300 lotti e ha fissato anche altri primati di categoria: un Charizard First Edition Holo #4 PSA 10 è diventato il Charizard più caro mai venduto con 954.800 dollari; il record per il foglio non tagliato più pagato è andato a un set di holos giapponesi Base Set del 1996 venduto a 613.801 dollari; e una Base Set Booster Box del 1999 sigillata in fabbrica ha toccato 496.000 dollari, diventando la confezione di Pokémon TCG più costosa di sempre. Prezzi alti, altissimi, fuori scala, ma comunque lontani dalla cifra "senza senso" della Pikachu Illustrator: una vendita di questo livello riaccende anche il dibattito su un mercato sempre più costoso, dove c’è chi teme che collezionisti e appassionati vengano progressivamente tagliati fuori dai prezzi, e dove l’acquisto originale di Paul aveva già fatto discutere, anche per l’idea (poi ventilata) di "frazionare" la proprietà della carta in quote.

Articolo di Marco Lucio Papaleo.

