Carrie, l'incubo di Stephen King prende vita su Amazon Prime Video: quando esce la serie reboot Il nuovo adattamento di Carrie, celebre romanzo di Stephen King, in serie TV ad opera di Mike Flanagan sta ufficialmente per debuttare su Prime Video: ecco quando

L’attesa per l’adattamento di Carrie di Mike Flanagan aumenta sempre di più ma ora sembra avere un traguardo certo. Katee Sackhoff ha rivelato al Fan Expo di Vancouver sabato scorso che la serie debutterà prestissimo su Amazon Prime Video.

Quando esce Carrie su Prime Video: l’annuncio

Durante il suo panel, Sackhoff ha parlato con entusiasmo del progetto, affermando ai partecipanti che "avranno una sorpresa" e sottolineando quanto sia stata ben riuscita la serie. Pur mantenendo opportunamente il riserbo sulla trama – limitandosi a confermare che ci saranno "fuoco" e "potrebbe esserci un po’ di sangue", il suo entusiasmo per ciò che Flanagan ha creato è apparso inequivocabile. Ha quindi culminato le sue anticipazioni sulla serie Carrie svelandone l’uscita su Amazon Prime Video, fissata per ottobre 2026.

Mike Flanagan entusiasta della serie e del cast: chi sono i protagonisti

Mike Flanagan dirigerà il nuovo adattamento di Stephen King per la Warner Bros. La serie di otto episodi rappresenta il primo grande progetto di Flanagan nell’ambito del suo accordo con Amazon Studios, dopo gli acclamati adattamenti di Il Gioco di Gerald, Doctor Sleep e The Life of Chuck, tutti tratti da romanzi di King. La produzione ha valutato oltre 1.800 candidati prima di selezionare Summer H. Howell per il ruolo principale, e Flanagan lo ha definito uno dei suoi progetti preferiti in assoluto e uno dei migliori cast con cui abbia mai lavorato.

La produzione è stata girata a Vancouver da giugno a fine ottobre 2025, con Howell alla guida di un cast che include Samantha Sloyan nel ruolo di Margaret White, Siena Agudong in quello di Sue Snell, Matthew Lillard nel ruolo del preside Grayle e un cast corale con Amber Midthunder, Josie Totah e diversi attori fissi di Flanagan come Kate Siegel, Michael Trucco e Rahul Kohli.

Il rapporto tra Flanagan e King

Katee Sackhoff ha anche parlato del crescente "Flanniverso" e del rapporto unico tra Flanagan e Stephen King. Ha osservato che lo scrittore ha sviluppato una tale fiducia negli adattamenti di Flanagan da concedere al regista l’accesso a tutta la sua biblioteca. È un notevole voto di fiducia da parte di un autore che ha visto innumerevoli adattamenti delle sue opere nel corso dei decenni, e particolarmente significativo se si considera che Carrie è stato il primo romanzo pubblicato da King nel 1974.

