Carrie, Mike Flanagan riscrive il finale nella serie TV: quali differenze davvero importanti ci sono col libro La serie tv, tratta dal romanzo di Stephen King, introduce nuovi legami con l'universo delle opere del Maestro del Terrore: cosa aspettarci dalla stagione 2?

Roberto Ciucci Giornalista Instagram

Facebook Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

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È di Mike Flanagan, scrittore, regista e sceneggiatore horror (sue le serie di The Haunting, ma anche Black Mass e La Caduta della Casa degli Usher) l’adattamento per Prime Video di Carrie, romanzo di Stephen King. Il suo lavoro non si è limitato solo ad aggiornare l’opera del Re del Terrore, adattandola al moderno contesto dei social media, ma ne ha anche profondamente cambiato la conclusione, introducendo alcuni collegamenti con altre opere di King. Vediamo quindi assieme la spiegazione finale di Carrie, serie trasmessa in esclusiva in streaming su Prime Video, e quali differenze ci sono col romanzo originale, oltre a capire se ci sarà una stagione 2. Ovviamente da qui in avanti ci saranno pesantissimi spoiler sulla serie, quindi leggete ritenendovi avvisati.

Carrie: come la serie di Prime Video ha cambiato il finale del romanzo

Nel romanzo del 1974 di Stephen King e nel celebre adattamento cinematografico di Brian De Palma di due anni dopo, l’umiliazione pubblica subita da Carrie segna il punto di non ritorno. Dopo essere stata ricoperta di sangue di maiale durante il ballo, la ragazza scatena i propri poteri telecinetici contro compagni e insegnanti, provocando una strage che si estende ben oltre la palestra della scuola. Anche la nuova versione conserva questa sequenza, ma introduce una presenza che ne modifica radicalmente le responsabilità. Dai primi episodi della serie, infatti, viene introdotto il personaggio di Emaline (Thalia Dudek), che inizialmente sembra esistere solo nella mente di Carrie. La ragazza si scopre però essere reale e dotata di capacità psichiche che le permettono di comunicare con la protagonista attraverso una sorta di proiezione astrale.

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Durante il ballo, Chris Hargensen (Alison Thornton) e Billy Nolan (Arthur Conti) mettono in atto il loro crudele scherzo e nel caos, mentre Carrie cerca di reagire all’aggressione, provoca involontariamente la morte di Tommy Ross (Joel Oulette), il suo accompagnatore. A questo punto, Emaline le propone di prendere totalmente il suo controllo: Carrie accetta e la strage ha inizio. La distinzione con il romanzo è fondamentale: la gran parte delle uccisioni al ballo vengono compiute da Emaline con il benestare di Carrie. Ciò non esenta la protagonista da tutte le colpe, anzi, ma ne riduce la responsabilità diretta, andando a modificare sensibilmente il senso di tragedia che King aveva immaginato per il finale della storia.

Carrie sopravvive: ci sarà una seconda stagione?

Negli ultimi istanti della serie, come nel romanzo, si svolge lo scontro tra Carrie e Margaret White. Esso inizialmente prende binari familiari, con la madre che, terrorizzata dai poteri della figlia, tenta di ucciderla. Ma presto arriva subito quella che è la più grande differenza con il romanzo originale: entrambe sopravvivono alla lotta. Se nel libro, infatti, Carrie riusciva a fermare il cuore di Margaret per poi soccombere per le ferite riportate, nella serie la loro casa crolla, ma tutte e due riescono a fuggire. Si scopre infatti che anche la donna ha poteri telecinetici, che le permettono di scampare alle macerie, mentre Carrie viene salvata da Emaline, per poi scappare con lei. Successivamente, però, Adelaide, interpretata da Kate Siegel, intuisce che Margaret non è più in grado di usare i suoi poteri, e la uccide fermandole il cuore.

Anche nell’adattamento per la tv del 2002 da parte di Bryan Fuller Carrie sopravviveva, essendo un progetto pensato come possibile avvio di una serie. Flanagan opera quindi una sorta di commistione tra quello e il romanzo, riprendendo la conclusione che King aveva pensato per Margaret, ma mantenendosi allineato con l’interpretazione di Fuller e la possibilità di aprirsi a una eventuale seconda stagione. Proprio in Adelaide, e nelle persone che hanno segretamente osservato Carrie lungo l’arco di tutta la stagione nascondendosi dietro alle interviste ai sopravvissuti, si cela la maggiore differenza con il libro. Parlando con Margaret, Adelaide afferma: "Molte persone hanno un po’ di luccicanza e non lo sanno nemmeno". È un riferimento esplicito alla luccicanza di Shining, il potere psichico associato a Danny Torrance e ad altri personaggi dell’universo di King. Anche l’organizzazione di Adelaide richiama altre opere di King, in particolare L’incendiaria e L’Istituto, nelle quali persone dotate di poteri straordinari diventano oggetto di interesse, controllo e sfruttamento. Flanagan ha confermato di aver pensato il progetto come una serie in tre stagioni, ma Prime Video non ha ancora ufficializzato un nuovo ciclo di puntate. Non è escluso che eventuali stagioni successive possano approfondire anche le conseguenze pubbliche del massacro, riprendendo la dimensione quasi documentaria del romanzo, con testimonianze e indagini sulle vicende di Chamberlain. Seguici su: Google Discover Fonti preferite

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