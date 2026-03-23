Carrie Anne Fleming, morta l’attrice di Supernatural: le cause della morte (con retroscena choc)
La star di Supernatural e iZombie è morta a 51 anni. La conferma arriva dalla co-star Jim Beaver: Carrie Anne Fleming lottava da tempo contro il cancro.
Il mondo del cinema è nuovamente in lutto. A pochi giorni dalla notizia della scomparsa dell’iconico Chuck Norris, ne abbiamo appresa un’altra ugualmente triste: Carrie Anne Fleming è morta. L’attrice – conosciuta soprattutto per i suoi ruoli nelle serie horror iZombie e Supernatural, che le hanno garantito fama internazionale negli ultimi anni – si è spenta il 26 febbraio 2026 a Sydney, in Columbia Britannica, all’età di 51 anni.
Addio a Carrie Anne Fleming: la carriera dell’attrice e le cause della morte
Carrie Anne Fleming, attrice conosciuta per Supernatural e iZombie, è morta a 51 anni il 26 febbraio 2026 a Sidney, British Columbia, per complicazioni legate al cancro al seno. La cosa che sorprende è la tempistica dell’annuncio, ovvero, a quiasi un mese dall’accaduto. Nata il 16 agosto 1974 a Digby, Nova Scotia, aveva studiato recitazione al Kaleidoscope Theatre e al Kidco Theatre Dance Company. Ha iniziato la carriera con ruoli in Viper e Un tipo imprevedibile di Adam Sandler. La notizia è stata confermata da Jim Beaver, suo collega in Supernatural. Nel 2005 ha recitato in Masters of Horror di Dario Argento nell’episodio Jenifer. In Supernatural ha interpretato Karen Singer, moglie di Bobby, posseduta da un demone e poi riportata in vita temporaneamente per un messaggio, prima di morire definitivamente.
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Successivamente ha avuto ruoli in The Unauthorized Full House Story, cinque stagioni di iZombie come Candy Baker e numerosi spettacoli teatrali tra cui Noises Off, Romeo and Juliet, Steel Magnolias e Fame. Ha inoltre recitato in serie come Smallville, The L Word, The 4400, unREAL e Supergirl.
Carrie Anne Fleming, star di Supernatural e iZombie: di cosa parlano le serie tv e dove vederle in streaming
Come abbiamo già detto, Fleming ha recitato in Supernatural e iZombie. Ma di cosa parlano queste serie? La prima, segue i fratelli Sam e Dean Winchester, cresciuti dal padre come cacciatori di creature soprannaturali dopo la morte della madre per mano di un demone. Viaggiando negli Stati Uniti a bordo della loro Chevrolet Impala del 1967, affrontano fantasmi, vampiri, demoni e divinità, trasformando la loro vendetta personale in una missione per salvare l’umanità da minacce sovrannaturali.
La seconda, invece, racconta di Liv Moore, studentessa di medicina diventata zombie durante una festa. Per mantenere la propria umanità lavora nell’obitorio della polizia, nutrendosi di cervelli che le permettono di assorbire ricordi e tratti delle vittime, abilità che usa per aiutare il detective Clive Babineaux a risolvere omicidi. Trovate Supernatural in streaming su HBO Max e Prime Video; iZombie è in streaming su Netflix.
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