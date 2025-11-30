"Carosello in Love" su Rai 1: cos’era davvero e di cosa parla il film stasera in TV Giacomo Giorgio e Ludovica Martino protagonisti del film-tv su Carosello, la trasmissione che ha rivoluzionato la televisione italiana negli anni ‘60.

La storia di Carosello, il celebre programma pubblicitario della Rai che dal 1957 al 1977 ha fatto sognare milioni di italiani, prende vita in un nuovo film-tv intitolato Carosello in Love. In prima visione oggi, 30 novembre su Rai1, la produzione di Grøenlandia e Rai Fiction racconta il dietro le quinte del programma cult attraverso una storia di amore, sogni e ambizioni, con protagonisti Giacomo Giorgio e Ludovica Martino. Diretto da Jacopo Bonvicini e prodotto da Matteo Rovere e Sydney Sibilia, il film promette di trasportare il pubblico negli anni d’oro della televisione italiana, tra colori, spot pubblicitari e sogni da inseguire.

Carosello in Love su Rai 1 (30 novembre): trama e anticipazioni

Ambientato negli anni in cui la televisione entrava nelle case degli italiani, Carosello in Love racconta la storia di Laura e Mario. Laura, giovane determinata e appassionata di tv, ottiene un posto come segretaria alla Rai, nonostante le riserve del padre. Il suo cuore batte per Carosello, simbolo di felicità, colore e modernità. Mario, invece, vede la televisione come un semplice apparecchio domestico. Regista creativo e scanzonato di Carosello, sogna il grande cinema più che le pubblicità che realizza.

All’inizio tra Laura e Mario è tutto scintille e scontri: lei idealista e concentrata sui sogni, lui ironico e ribelle. Col tempo, però, ostilità e ironia lasciano spazio alla stima, all’affetto e a un sentimento che cresce lentamente tra loro. Vent’anni di incontri e scontri, di successi e piccoli errori, porteranno i due a scoprire che l’amore può nascere dove meno lo si aspetta, tra luci da set e storie televisive che hanno segnato un’intera generazione.

Da Ludovica Martino a Giacomo Giorgio, il cast e dove vederlo

Accanto a Giacomo Giorgio e Ludovica Martino, il film vede la partecipazione di Alessandro Tedeschi, Federico Tocci, Alberto Astorri, Guido Quaglione, Isabella Mottinelli, Giuseppe Brunetti, Maria Malandrucco, Massimo De Lorenzo e Dora Romano. La sceneggiatura è firmata da Simona Coppini e Armando Festa, mentre la regia di Jacopo Bonvicini trasporta il pubblico direttamente negli studi della Rai degli anni ‘60. Il film sarà trasmesso in prima serata su Rai1 il 30 novembre, offrendo un’occasione unica per scoprire il fascino della televisione di un tempo e le vite dei protagonisti dietro le quinte di un fenomeno televisivo senza pari.

Cos’era Carosello e perché ha fatto la storia

Per chi non lo conoscesse, Carosello non era una semplice pubblicità: era uno spettacolo televisivo unico. Nato nel 1957 per aggirare i vincoli normativi sulla pubblicità, il programma durava dieci minuti, con brevi sketch o animazioni che anticipavano l’annuncio commerciale di 30 secondi. Milioni di italiani si riunivano davanti al televisore, in casa, nei cortili o nei bar, per seguire le storie divertenti e creative che introducevano i prodotti dell’epoca.

Carosello ha segnato generazioni intere, diventando parte integrante della cultura italiana e simbolo del boom economico. Celebri attori come Totò, Gassman e Nino Manfredi, insieme a registi come Sergio Leone e Federico Fellini, hanno contribuito a renderlo immortale. Personaggi come Topo Gigio, Calimero e i pupazzi Lavazza sono rimasti nell’immaginario collettivo, dimostrando che la pubblicità può diventare arte e memoria condivisa.

