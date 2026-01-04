Un amore nato in Rai scuote Netflix: il film italiano che fa rivivere la magia degli Anni '60 (e non solo) Dopo il successo su Rai 1 e RaiPlay, il film tv arriva su Netflix: una storia romantica ambientata nell’Italia che sognava davanti alla TV.

Netflix continua ad arricchire il suo catalogo con produzioni italiane capaci di conquistare pubblico e critica. Tra le novità più interessanti arrivate di recente spicca Carosello in Love, film per la tv che ha già dimostrato di saper fare breccia nel cuore degli spettatori. Complice una storia romantica intensa e un’ambientazione fortemente evocativa, il titolo ha saputo sfruttare l’effetto nostalgia legato a uno dei programmi più iconici della televisione italiana. Dopo il passaggio su Rai 1 e la disponibilità in streaming su RaiPlay, il film è pronto a raggiungere un pubblico ancora più ampio grazie al suo debutto su Netflix.

Carosello in Love: dal successo Rai allo sbarco su Netflix

Diretto da Jacopo Bonvicini, Carosello in Love è andato in onda su Rai 1 a fine novembre 2025 ottenendo un riscontro più che positivo. La prima serata ha infatti superato i 2 milioni di telespettatori, con uno share che ha oltrepassato il 15%, confermando l’interesse del pubblico per le storie ambientate nel passato televisivo del nostro Paese. Un risultato tutt’altro che scontato, frutto di una narrazione capace di unire sentimento, ambizione professionale e memoria collettiva.

Dopo la finestra su RaiPlay, il film è approdato anche su Netflix a partire dal 30 dicembre, segnando un ulteriore passo nella valorizzazione delle produzioni italiane sulla piattaforma streaming. Ed è addirittura riuscito a superare Checco Zalone e il suo Quo Vado, terzo in classifica sulla piattaforma: Carosello in Love, infatti, si trova al secondo posto. Un’occasione perfetta per chi non aveva seguito la messa in onda televisiva o per chi desidera rivedere una storia che parla di sogni, amore e cambiamenti, sullo sfondo di un’Italia in piena trasformazione culturale.

Trama e protagonisti: una storia d’amore lunga vent’anni

Al centro del racconto ci sono Laura e Mario, interpretati rispettivamente da Ludovica Martino e Giacomo Giorgio. Lei è una giovane segretaria RAI, curiosa e affascinata dal mondo del cinema; lui è un regista che lavora a Carosello, ma sogna di andare oltre la pubblicità per dedicarsi al cinema d’autore. Il loro incontro avviene proprio sul set della celebre trasmissione televisiva che, dal 1957 al 1977, ha accompagnato le serate di milioni di italiani.

Il legame tra Laura e Mario si sviluppa nell’arco di vent’anni, attraversando entusiasmi, fraintendimenti, scelte difficili e inevitabili scontri. Quella che nasce come una complicità professionale si trasforma lentamente in un sentimento profondo, messo alla prova dal tempo e dalle ambizioni personali. Carosello in Love racconta così non solo una storia d’amore, ma anche il desiderio di realizzarsi e il prezzo da pagare per inseguire i propri sogni. Insomma, se vi siete persi questo titolo dal sapore nostalgico e romantico, l’arrivo su Netflix rappresenta l’occasione ideale per recuperarlo e lasciarsi trasportare in un’epoca che ha fatto la storia della televisione italiana.

