Carolyn Smith, la stoccata velenosa a Todaro: "Non mi va di umiliare nessuno". E poi ci ripensa
La giudice ha pubblicato un post di fuoco (probabilmente) rivolto al ballerino, reo di aver giudicato il suo lavoro a Ballando con le Stelle.
Mancano ancora tre giorni alla nuova puntata di Ballando con le Stelle e alle consuete polemiche tra giudici e concorrenti. Questa volta, però, un piccolo terremoto si è consumato lontano dalla pista: sui profili social di Carolyn Smith, a capo della giuria del dancing show di Rai 1, è apparso un post al quanto velenoso, in cui la giudice se la prende con alcuni commenti fatti su di lei e sul suo operato nel programma.
"Mi hanno riportato alcune farneticanti considerazioni sul mio operato a Ballando con le Stelle. Capisco che per avere un po’ di visibilità si è scatenata una gara a chi la spara più grossa, visto che Ballando è un grande successo e tutto quello che ci ruota intorno fa rumore", ha scritto a corredo di un mini video.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Nessun nome e nessun chiaro riferimento, anche se per tanti le parole di Smith sono indirizzate a Raimondo Todaro. Il maestro di ballo, ospite a La Volta Buona, ha affermato che Carolyn per quanto brava si lasci influenzare e che alcuni suoi voti non rispecchino i canoni di un giudizio tecnico.
Carolyn Smith furiosa sui social (forse) contro Todaro: cosa ha detto
Da qualche ora, sta facendo il giro dei social un post pubblicato da Carolyn Smith, inizialmente contenente anche una citazione di Selvaggia Lucarelli, poi modificata, e indirizzato a qualcuno che ha giudicato in malo modo il suo operato in Tv.
"Preferisco non entrare nel merito perché non mi va di umiliare nessuno – aveva scritto la giudice di Ballando – perciò prendo in prestito una brillante citazione della mia collega di giuria Selvaggia Lucarelli: ‘Ti ignorerò a tal punto che anche tu dubiterai della tua esistenza’. Ci vediamo sabato sera a Ballando con le Stelle".
Questa frase poi è stata eliminata e sostituita con un incipit: "Testo modifica perché mi rendo conto che la frase che ho cancellato non era mia ma di mia collega Selvaggia", per poi concludere il post così:
PREFERISCO NON ENTRARE NEL MERITO PERCHÈ NON MI VA DI UMILIARE NESSUNO. PERÒ VOGLIO PRECISARE CHE HO SEMPRE FATTO MIO LAVORO CON PROFESSIONALITÀ E RISPETTO. NON HO MAI SCREDITATO NESSUNO. CHI LO FA LO DICO LA MIA FRASE #STIC**ZZI CI VEDIAMO SABATO SERA A BALLANDO CON LE STELLE.
La sostanza del messaggio è comunque rimasta immutata, e i più pensano possa essere rivolto a Raimondo Todaro e alle parole dette nel salotto di Caterina Balivo: "Lei è la più brava ma non mi è piaciuta, perché non può essere lei che si fa influenzare negativamente dagli altri ma deve essere lei a influenzarli positivamente. Lei ha dato 9 a Fabrizio, così come a Nancy Brilli che ha fatto tutto il ballo fuoricampo, compreso il maestro. Una giudice tecnica una cosa del genere non dovrebbe farla, non esiste proprio".
Potrebbe interessarti anche
La volta buona, Raimondo Todaro attacca Caroline Smith e Morgan con la parrucca. Cosa è successo
La puntata del pomeriggio Rai si trasforma in un mix di tensione e leggerezza, tra l...
Raimondo Todaro, bordata a Ballando con le Stelle dopo l’addio: cos’ha svelato su giuria ingiusta, Mariotto e Fialdini
Ospite nel salotto de La Volta Buona, il ballerino ex Amici ha rifilato una stoccata...
Ballando con le Stelle, Mariotto svela: "Barbara D'Urso non saluta nessuno". Poi annuncia chi sarà il vincitore
Ospite a La Volta Buona insieme ad altri membri del dancing show, il giudice ha svel...
Ballando con le Stelle, Carlo Aloia getta la spugna e Nancy Brilli va in crisi: "Mi secca moltissimo". Chi lo rimpiazza
Un imprevisto alla vigilia della nuova puntata mette alla prova la determinazione de...
Ballando con le Stelle, mentre infiamma la polemica in pista scendono due attrici mozzafiato: cosa vedremo stasera
Attesissimo in questa sesta puntata anche lo spareggio tra Beppe Convertini e la Sig...
Ballando con le Stelle, colpo di scena tra le polemiche: Maria Esposito in pista e prima eliminazione. Cosa vedremo stasera
Stasera 25 ottobre in onda la quinta puntata del dancing show di Milly Carlucci: tut...
Ballando con le Stelle, Renato Zero super star e scintille tra Lucarelli e Marcella Bella: anticipazioni
Colpi di scena ed esibizioni mozza fiato nella quarta puntata del dancing show: tutt...
Ballando con le Stelle, pagelle: Magnini piange per Rosolino (7), D'Urso "rosicona" (5), Mariotto imbarazza Milly Carlucci (5)
Promossi e bocciati e top e flop della quinta puntata del dance show del sabato sera...