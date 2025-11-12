Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Carolyn Smith, la stoccata velenosa a Todaro: "Non mi va di umiliare nessuno". E poi ci ripensa

La giudice ha pubblicato un post di fuoco (probabilmente) rivolto al ballerino, reo di aver giudicato il suo lavoro a Ballando con le Stelle.

Mara Fratus

Mara Fratus

Giornalista

Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

Mancano ancora tre giorni alla nuova puntata di Ballando con le Stelle e alle consuete polemiche tra giudici e concorrenti. Questa volta, però, un piccolo terremoto si è consumato lontano dalla pista: sui profili social di Carolyn Smith, a capo della giuria del dancing show di Rai 1, è apparso un post al quanto velenoso, in cui la giudice se la prende con alcuni commenti fatti su di lei e sul suo operato nel programma.

"Mi hanno riportato alcune farneticanti considerazioni sul mio operato a Ballando con le Stelle. Capisco che per avere un po’ di visibilità si è scatenata una gara a chi la spara più grossa, visto che Ballando è un grande successo e tutto quello che ci ruota intorno fa rumore", ha scritto a corredo di un mini video.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Nessun nome e nessun chiaro riferimento, anche se per tanti le parole di Smith sono indirizzate a Raimondo Todaro. Il maestro di ballo, ospite a La Volta Buona, ha affermato che Carolyn per quanto brava si lasci influenzare e che alcuni suoi voti non rispecchino i canoni di un giudizio tecnico.

Carolyn Smith furiosa sui social (forse) contro Todaro: cosa ha detto

Da qualche ora, sta facendo il giro dei social un post pubblicato da Carolyn Smith, inizialmente contenente anche una citazione di Selvaggia Lucarelli, poi modificata, e indirizzato a qualcuno che ha giudicato in malo modo il suo operato in Tv.

"Preferisco non entrare nel merito perché non mi va di umiliare nessuno – aveva scritto la giudice di Ballandoperciò prendo in prestito una brillante citazione della mia collega di giuria Selvaggia Lucarelli: ‘Ti ignorerò a tal punto che anche tu dubiterai della tua esistenza’. Ci vediamo sabato sera a Ballando con le Stelle".

Questa frase poi è stata eliminata e sostituita con un incipit: "Testo modifica perché mi rendo conto che la frase che ho cancellato non era mia ma di mia collega Selvaggia", per poi concludere il post così:

PREFERISCO NON ENTRARE NEL MERITO PERCHÈ NON MI VA DI UMILIARE NESSUNO. PERÒ VOGLIO PRECISARE CHE HO SEMPRE FATTO MIO LAVORO CON PROFESSIONALITÀ E RISPETTO. NON HO MAI SCREDITATO NESSUNO. CHI LO FA LO DICO LA MIA FRASE #STIC**ZZI CI VEDIAMO SABATO SERA A BALLANDO CON LE STELLE.

La sostanza del messaggio è comunque rimasta immutata, e i più pensano possa essere rivolto a Raimondo Todaro e alle parole dette nel salotto di Caterina Balivo: "Lei è la più brava ma non mi è piaciuta, perché non può essere lei che si fa influenzare negativamente dagli altri ma deve essere lei a influenzarli positivamente. Lei ha dato 9 a Fabrizio, così come a Nancy Brilli che ha fatto tutto il ballo fuoricampo, compreso il maestro. Una giudice tecnica una cosa del genere non dovrebbe farla, non esiste proprio".

Potrebbe interessarti anche

Raimondo Todaro e Morgan

La volta buona, Raimondo Todaro attacca Caroline Smith e Morgan con la parrucca. Cosa è successo

La puntata del pomeriggio Rai si trasforma in un mix di tensione e leggerezza, tra l...
Raimondo Todaro

Raimondo Todaro, bordata a Ballando con le Stelle dopo l’addio: cos’ha svelato su giuria ingiusta, Mariotto e Fialdini

Ospite nel salotto de La Volta Buona, il ballerino ex Amici ha rifilato una stoccata...
Ballando con le Stelle, Mariotto su Barbara D'Urso e sul vincitore

Ballando con le Stelle, Mariotto svela: "Barbara D'Urso non saluta nessuno". Poi annuncia chi sarà il vincitore

Ospite a La Volta Buona insieme ad altri membri del dancing show, il giudice ha svel...
Nancy Brilli e Carlo Aloia

Ballando con le Stelle, Carlo Aloia getta la spugna e Nancy Brilli va in crisi: "Mi secca moltissimo". Chi lo rimpiazza

Un imprevisto alla vigilia della nuova puntata mette alla prova la determinazione de...
Ballando con le Stelle anticipazioni 1 novembre 2025

Ballando con le Stelle, mentre infiamma la polemica in pista scendono due attrici mozzafiato: cosa vedremo stasera

Attesissimo in questa sesta puntata anche lo spareggio tra Beppe Convertini e la Sig...
Ballando con le Stelle anticipazioni 25 ottobre 2025

Ballando con le Stelle, colpo di scena tra le polemiche: Maria Esposito in pista e prima eliminazione. Cosa vedremo stasera

Stasera 25 ottobre in onda la quinta puntata del dancing show di Milly Carlucci: tut...
Ballando con le Stelle anticipazioni 18 ottobre 2025

Ballando con le Stelle, Renato Zero super star e scintille tra Lucarelli e Marcella Bella: anticipazioni

Colpi di scena ed esibizioni mozza fiato nella quarta puntata del dancing show: tutt...
Ballando con le Stelle anticipazioni 11 ottobre 2025

Ballando con le Stelle, pagelle: Magnini piange per Rosolino (7), D'Urso "rosicona" (5), Mariotto imbarazza Milly Carlucci (5)

Promossi e bocciati e top e flop della quinta puntata del dance show del sabato sera...
Selvaggia Lucarelli e Barbara D'Urso

Ballando con le stelle, debutto di fuoco e scintille tra Barbara D’Urso e Selvaggia Lucarelli. Cosa vedremo

Stasera 27 settembre su Rai 1 inizia la 20esima edizione di Ballando con le stelle: ...

ENEL

Cliente Enel?

Vinci i biglietti per i Giochi Invernali di Milano Cortina 2026

LEGGI

Personaggi

Nikita Perotti

Nikita Perotti
Matteo Addino

Matteo Addino
Irene Pivetti

Irene Pivetti
andrea-delogu

Andrea Delogu

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963