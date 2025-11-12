Carolyn Smith, la stoccata velenosa a Todaro: "Non mi va di umiliare nessuno". E poi ci ripensa La giudice ha pubblicato un post di fuoco (probabilmente) rivolto al ballerino, reo di aver giudicato il suo lavoro a Ballando con le Stelle.

Mancano ancora tre giorni alla nuova puntata di Ballando con le Stelle e alle consuete polemiche tra giudici e concorrenti. Questa volta, però, un piccolo terremoto si è consumato lontano dalla pista: sui profili social di Carolyn Smith, a capo della giuria del dancing show di Rai 1, è apparso un post al quanto velenoso, in cui la giudice se la prende con alcuni commenti fatti su di lei e sul suo operato nel programma.

"Mi hanno riportato alcune farneticanti considerazioni sul mio operato a Ballando con le Stelle. Capisco che per avere un po’ di visibilità si è scatenata una gara a chi la spara più grossa, visto che Ballando è un grande successo e tutto quello che ci ruota intorno fa rumore", ha scritto a corredo di un mini video.

Nessun nome e nessun chiaro riferimento, anche se per tanti le parole di Smith sono indirizzate a Raimondo Todaro. Il maestro di ballo, ospite a La Volta Buona, ha affermato che Carolyn per quanto brava si lasci influenzare e che alcuni suoi voti non rispecchino i canoni di un giudizio tecnico.

Carolyn Smith furiosa sui social (forse) contro Todaro: cosa ha detto

Da qualche ora, sta facendo il giro dei social un post pubblicato da Carolyn Smith, inizialmente contenente anche una citazione di Selvaggia Lucarelli, poi modificata, e indirizzato a qualcuno che ha giudicato in malo modo il suo operato in Tv.

"Preferisco non entrare nel merito perché non mi va di umiliare nessuno – aveva scritto la giudice di Ballando – perciò prendo in prestito una brillante citazione della mia collega di giuria Selvaggia Lucarelli: ‘Ti ignorerò a tal punto che anche tu dubiterai della tua esistenza’. Ci vediamo sabato sera a Ballando con le Stelle".

Questa frase poi è stata eliminata e sostituita con un incipit: "Testo modifica perché mi rendo conto che la frase che ho cancellato non era mia ma di mia collega Selvaggia", per poi concludere il post così:

PREFERISCO NON ENTRARE NEL MERITO PERCHÈ NON MI VA DI UMILIARE NESSUNO. PERÒ VOGLIO PRECISARE CHE HO SEMPRE FATTO MIO LAVORO CON PROFESSIONALITÀ E RISPETTO. NON HO MAI SCREDITATO NESSUNO. CHI LO FA LO DICO LA MIA FRASE #STIC**ZZI CI VEDIAMO SABATO SERA A BALLANDO CON LE STELLE.

La sostanza del messaggio è comunque rimasta immutata, e i più pensano possa essere rivolto a Raimondo Todaro e alle parole dette nel salotto di Caterina Balivo: "Lei è la più brava ma non mi è piaciuta, perché non può essere lei che si fa influenzare negativamente dagli altri ma deve essere lei a influenzarli positivamente. Lei ha dato 9 a Fabrizio, così come a Nancy Brilli che ha fatto tutto il ballo fuoricampo, compreso il maestro. Una giudice tecnica una cosa del genere non dovrebbe farla, non esiste proprio".

